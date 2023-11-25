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Израиль пообещал продолжить наступление после окончания перемирия
Глава генштаба армии Израиля Халеви: Наступление продолжится после окончания перемирия
Израильские военные намерены продолжить операцию в газе после истечения срока перемирия, заявил начальник генштаба израильской армии Герци Халеви.
Израиль не планирует, «не желает и не готов» отменять военную операцию, пока не вернет всех заложников, сообщил Халеви, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.
По его словам, перемирие армия Израиля использует для отдыха и подготовки к дальнейшим боевым действиям. Наступление продолжится сразу после завершения режима прекращения огня.
Ранее египетский телеканал Al Qahera News сообщал, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.