Израиль пообещал продолжить наступление после окончания перемирия

Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства

Посол Израиля Бен Цви назвал условие для создания палестинского государства

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопрос о возможности реализации концепции двух государств, Бен Цви заявил, что это выполнимо, подчеркнув, что израильская сторона неоднократно предлагала варианты для ее воплощения, передает ТАСС.

«Мы даже предлагали различные варианты, их полно. Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», – сказал он. Дипломат подчеркнул, что создание палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

Бен Цви добавил, что после решения вопроса освобождения заложников Израиль продолжит уничтожать структуры ХАМАС, поскольку с движением «нет смысла вести переговоры». «Если эти структуры останутся, кто нам даст гарантии, что через год-два это не повторится?» – сказал посол.

Ранее Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.