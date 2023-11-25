Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.19 комментариев
Протесты польских перевозчиков поставили под угрозу работу заводов на Украине
«Укртрубопром» сообщил об угрозе остановки трубных заводов в прифронтовых регионах Украины из-за польской блокады
Если польская блокада пропускных пунктов на границе распространится на другие страны Европы, трубным заводам Украины, которые находятся в прифронтовых регионах, придется остановить свое производство, сообщает «Укртрубопром».
Как заявили в «Укртрубопроме», «блокада украинско-польской границы» оказалась для украинских экспортеров, в том числе стальных труб, «настоящим ударом в спину», «сорваны все сроки доставки», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «забастовка» может расшириться и на другие страны, в таком случае «почти все трубные заводы», которые находятся «в прифронтовых регионах», будут вынуждены «останавливать производственные мощности» с середины декабря.
После начала Россией специальной военной операции на Украине Европа осталась единственным для трубной отрасли Украины направлением экспорта. Гендиректор объединения «Укртрубопром» Георгий Польский уточнил, что производственные площадки находятся в прифронтовых зонах, в частности, в городе Никополь Днепропетровской области Украины.
Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. Дальнобойщики из Словакии уже присоединились к антиукраинским методам своих польских коллег.