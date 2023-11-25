Протесты польских перевозчиков поставили под угрозу работу заводов на Украине

«Укртрубопром» сообщил об угрозе остановки трубных заводов в прифронтовых регионах Украины из-за польской блокады

Tекст: Антон Антонов

Как заявили в «Укртрубопроме», «блокада украинско-польской границы» оказалась для украинских экспортеров, в том числе стальных труб, «настоящим ударом в спину», «сорваны все сроки доставки», передает РИА «Новости».

Отмечается, что «забастовка» может расшириться и на другие страны, в таком случае «почти все трубные заводы», которые находятся «в прифронтовых регионах», будут вынуждены «останавливать производственные мощности» с середины декабря.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Европа осталась единственным для трубной отрасли Украины направлением экспорта. Гендиректор объединения «Укртрубопром» Георгий Польский уточнил, что производственные площадки находятся в прифронтовых зонах, в частности, в городе Никополь Днепропетровской области Украины.

Напомним, польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС предоставил украинским перевозчикам. Дальнобойщики из Словакии уже присоединились к антиукраинским методам своих польских коллег.