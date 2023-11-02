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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    16 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    15 комментариев
    2 ноября 2023, 21:47

    Эксперт разъяснила необходимость адаптации детей мигрантов в России

    Эксперт Агре: Необходимо создавать специальную систему, которая будет адаптировать детей мигрантов к обучению в России

    Эксперт разъяснила необходимость адаптации детей мигрантов в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед поступлением в детский сад или школу детям мигрантов необходимо изучить язык, культуру и историю России. Для этого нужно создавать специальные центры, которые будут готовить ребят к поступлению в образовательные учреждения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала отраслевой эксперт Наталья Агре. Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила ввести языковой тест для детей мигрантов перед школой.

    Предварительная адаптация нужна для того, чтобы ребенок мог понимать, чему его пытаются научить в саду и школе. «Иначе создаются трудности, в том числе для педагога, вынужденного уделять больше внимания одному обучающемуся», – поясняет Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания.

    «Выделять детей, которые не говорят по-русски, в отдельные классы или группы также нельзя. Мигранты – это люди, которые собираются жить в нашей стране, поэтому необходимо интегрировать их в коллектив, чтобы они учились вместе со всеми. Нужно напоминать и взрослым, и ребятам, что мы сильны в единстве», – отмечает собеседница.

    «В совсем раннем возрасте, когда ребенок очень быстро учит язык, его целесообразно принимать в детский сад и без знания языка. В среднем дети освоят язык за несколько месяцев. Хотя для работы даже с такими малышами нужна специальная подготовка воспитателей. А вот в старшие группы детсада необходимо поступать уже со знанием русского языка», – полагает она.

    «Поэтому надо выстраивать специальную систему, которая позволит адаптировать ребенка перед поступлением в школу или детский сад. Должно быть некое звено, готовящее детей мигрантов к поступлению в наши учебные заведения. Специальные центры могут их обучать русскому языку, культуре, традициям, ценностям», – подчеркивает эксперт, добавив:

    «Более того, такие центры должны ориентироваться на работу не только с детьми, но и с целой семьей. Люди, приехавшие к нам, обязаны вместе узнавать наши язык и культуру. Потому что адаптировать ребенка без адаптации семьи невозможно, такого быть не должно».

    Ранее уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале призвала ввести для детей мигрантов в России языковой тест перед поступлением в детские сады и школы. По данным экспертов, около 20% детей, поступивших по прибытию в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне. Это критически сказывается на их адаптации.

    «Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах», – сказал она.

    Львова-Белова пишет, что важно знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко порождает травлю. И начинать это нужно еще на стадии переезда в Россию. Для этого в государствах исхода стоит вести соответствующую разъяснительную работу.

    «Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России», – добавляет уполномоченный по правам ребенка.

    «Россия – гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться», – отмечает Львова-Белова. «Убеждена, изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», – подытоживает она.

    Вопрос интеграции мигрантов в российское правовое и культурное поле все чаще оказывается в центре внимания. Особенно остро это касается детей. Еще в июне глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал рассмотреть возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком. Мигранты, пояснял он, нередко концентрируются в отдельных микрорайонах, заполняя местные школы, и поэтому нужно рассмотреть вопрос введения квот либо учить этих детей русскому языку так, чтобы они знали его хорошо.

    31 октября 2023, 01:14
    В ДНР задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе

    В ДНР задержали двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе

    Tекст: Антон Никитин

    Правоохранители задержали в ДНР двоих военнослужащих с Дальнего Востока по подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В ведомстве сообщили, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), возбужденное по факту убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе СК, причастных к совершению преступления удалось установить в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы.

    В СК рассказали, что задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту. По предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве, заключили в СК.

    Напомним, в прошлую субботу в частном доме в Волновахе обнаружили тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей. Полиция начала розыск двух вооруженных автоматами мужчин.

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    31 октября 2023, 16:44
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    Росатом объяснил задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Перед Росатомом никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения Белорусской АЭС в ущерб требованиям безопасности, заявили в госкорпорации после требований Минска о компенсациях за задержку ввода объекта в эксплуатацию.

    Комментируя задержку ввода АЭС в эксплуатацию, в Росатоме отметили, что основные этапы строительства Белорусской АЭС выпали на «непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками», передает ТАСС.

    «Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности», – говорится в заявлении Росатома.

    Ранее Минск потребовал от Москвы компенсацию за задержку ввода БелАЭС в эксплуатацию.

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    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

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    31 октября 2023, 13:02
    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане

    Сенатор Долгов: Россия без советов США разберется, что делать в связи с прошедшими беспорядками в Дагестане

    В Совфеде ответили на призывы США разобраться в беспорядках в Дагестане
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    США спровоцировали протесты в Дагестане, а теперь они же пытаются указывать, как России поступать в связи со случившимся. Однако Москва и без их советов разберется, что делать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в США призвали привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «США, попытавшись обвинить Россию в антисемитизме, сваливают проблемы с больной головы на здоровую. Вашингтону следовало бы заняться собственными вопросами, а не лезть в политику других государств. В самих Штатах сейчас проходят антиеврейские выступления, да и погромы для американцев – не новое явление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Это очередной пример лицемерной политики Штатов. Они все время пытаются расшатать ситуацию в разных регионах мира, а потом «ловят рыбу в мутной воде». Даже сейчас ниточки беспорядков в Дагестане ведут именно в Вашингтон. Поэтому американцам не стоит говорить России, что делать. Мы и без них разберемся», – отмечает собеседник.

    «Обвиняя Москву в антисемитизме, американцы открыли очередной фронт идеологического и психологического нападения на нашу страну. Они видят, что победить нас на поле боя не получается, поэтому пытаются раскачать ситуацию изнутри. В 1991 году у них получилось это сделать, но сейчас другие реалии. У России больше нет Горбачева, у нас есть Путин, поэтому надеждам США сбыться не дано», – резюмировал Долгов.

    Ранее Госдеп США призвал привлечь к ответственности участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС. Руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер потребовал обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

    «Я бы сказал, что мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям», – отметил он, комментируя события в Дагестане. По его словам, США «призывают российские власти публично осудить эти насильственные протесты, призвать к ответу всех причастных и обеспечить безопасность израильтян и евреев в России».

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на данные заявления Госдепа США. Он отметил, что желчная реакция американской администрации и американской прессы на события в Махачкале является не иначе как попыткой расшатать этноконфессиональное единство России.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что в США, по всей видимости, остались разочарованы тем, что риски дестабилизации обстановки в Махачкале, которые были инспирированы извне, удалось нейтрализовать.

    Вашингтону, по словам дипломата, следует «зарубить на носу», что «любые потуги, направленные на подрыв конституционного строя» в нашей стране, а также межнационального и межрелигиозного согласия в России, обречены на провал.

    Американским «псевдостратегам» дипломат посоветовал озаботиться безопасностью собственных граждан вместо того, чтобы разжигать конфликты по всему миру. Он напомнил, что американцы страдают от «эпидемии вооруженного насилия в США, в том числе на почве расовой ненависти».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, ответила на слова представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, который выступил с осуждением актов антисемитизма в аэропорту Махачкалы. Она обратила внимание на его удивительную избирательность в оценках и указала на отсутствие реакции, когда речь зашла о погибших в Газе сотрудниках организации.

    Захарова также выразила надежду, что ООН «найдет в себе мужество» осудить преследование Украинской православной церкви и выступит в защиту верующих, которых избивали, унижали, выгоняли из их храмов, запугивали, бросали в тюрьмы и подвергали всевозможным гонениям.

    В то же время, по данным американской еврейской неправительственной правозащитной организации ADL, в западных странах сейчас наблюдается рост антисемитских настроений и инцидентов, связанных с ними. Так, по их данным, в ФРГ с 7 октября доля таких происшествий выросла на 240%.

    Напомним, президент Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы заявил, что Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

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    31 октября 2023, 13:23
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    Сын Блинкена на Хэллоуин «оделся в Зеленского» и попросил конфет у Байдена
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сын американского госсекретаря Энтони Блинкена на Хэллоуин оделся в форму цвета хаки, схожую с той, в которой ходит президент Украины Владимир Зеленский, ему выдал конфеты президент США Джо Байден.

    В ролике, опубликованном Sky News, дети Блинкена – маленькие сын и дочь – подошли к американскому президенту США, чтобы получить сладости на праздник, передает РИА «Новости».

    Девочка появилась в цветах украинского флага, а мальчик – в форме цвета хаки, напоминающего форму, в которой Зеленский ходит на публике.

    Ранее в октябре Зеленский сменил свой имидж, теперь он больше не появляется в зеленом хаки. На это обратил внимание бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

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    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

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    1 ноября 2023, 10:19
    Стало известно о массовом отравлении детей в кадетском училище под Москвой

    Лента.ru: В Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната доставили в больницу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковных Луховицах 20 детей из кадетского училища-интерната «Орел» доставили в больницу с подозрением на ротавирус, сообщили СМИ.

    Как пишет Лента.RU со ссылкой на Telegram-канала Shot, накануне вечером воспитанники одновременно пожаловались на недомогание: у них поднялась температура, некоторых начало тошнить и рвать.

    В результате с подозрением на ротавирусную инфекцию 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет были доставлены в Луховицкую ЦРБ, еще шестерых отвезли в больницу в Коломне.

    Предположительно, кадеты могли отравиться за ужином. Полиция организовала проверку, СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

    Ранее СК возбудил уголовное дело по факту отравления более 40 школьников в подмосковном Клину.

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    1 ноября 2023, 14:00
    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт Артамонов: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО

    Военный эксперт: Активная оборона позволила России перехватить инициативу в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тактика активной обороны, с одной стороны, сохранила жизни российских военных, а с другой – подточила силы противника. А наращивание производства вооружений в России и необдуманные шаги украинского военного руководства позволили ВС РФ перехватить инициативу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее польские СМИ сообщили, что на фоне успехов российской армии главком ВСУ Валерий Залужный вынужден мобилизовать последние резервы.

    «Активная оборона оказалась невероятно полезной тактикой для российских войск. Напомню, схожим образом мы действовали еще во времена Великой Отечественной. Как и 80 лет назад, этот подход позволил нам накопить силы и существенно измотать противника. Это можно расценивать как подготовку к началу собственного продвижения вперед», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «В настоящий момент инициатива в конфликте действительно принадлежит России. Перехватить ее удалось благодаря нескольким факторам. Во-первых, со стороны украинского руководства были допущены просчеты, что привело к существенному снижению наступательного потенциала ВСУ», – отмечает он.

    «Атаки противника, во многом бездумные с военной точки зрения, подточили его ресурсную базу. Огромное количество техники было уничтожено. Велики и потери личного состава. В рядах ВСУ начался процесс деморализации – тысячи солдат теряют веру в руководство», – указывает собеседник.

    «Во-вторых, российские войска были в обороне, что позволило нам сохранить существенную часть имеющихся сил. В это же время России удалось нарастить производство вооружений. Резко возросло число беспилотников и барражирующих боеприпасов. Все это аккуратно и своевременно доставлялось на фронт», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, наши бойцы перед отправкой на передовую проходят полугодовое обучение. Такие условия для Украины кажутся чем-то невообразимым. Вполне возможно, что нам удавалось провести и некоторые переброски личного состава на приоритетные направления. В конечном счете, разведка, в том числе западная, не может обеспечить ВСУ полную осведомленность о действиях России на фронте», – акцентирует он.

    «Разумеется, доступ к западным спутникам дает Украине некоторые преимущества в части получения информации. Однако у страны практически нет авиации, а она, в свою очередь, также является важным элементом разведывательной системы. Таким образом, возможности слежения ВСУ за нашими войсками зачастую приукрашены западными СМИ», – резюмирует Артамонов.

    Ранее польское издание Mysl Polska сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден мобилизовать последние резервы ВСУ. Отмечается, что в конце сентября российские войска перешли к «активной обороне» почти на всех направлениях, что привело к «кризисной ситуации» для украинских сил.

    В связи с этим Залужному пришлось «перебрасывать силы между секторами». По словам автора публикации, «только дилетант» не признает переход инициативы к России. При этом за последнее время участились случаи бегства бойцов ВСУ с позиций. Так, особо активно данную тенденцию фиксируют на Купянском направлении.

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА «Новости», что в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлены факты самовольного оставления местности украинскими военнослужащими. По его оценке, этот процесс в сравнении с предыдущей неделей усилился.

    Марочко уточнил, что беглецы нередко переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, под покровом ночи пытаются покинуть зону боевых действий. Кроме того, неуклонно снижаются и возможности ВСУ сформировать боеспособную армию.

    Между тем, глава Минобороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании заявил, что ВСУ терпят поражение даже несмотря на поставки натовской техники. «Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции», – сказал министр. Он также подчеркнул, что противник предпринимает «безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях».

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    31 октября 2023, 08:51
    Сбер поднял максимальные ставки по вкладам

    Сбер увеличил максимальные ставки по вкладам до 14% годовых

    Tекст: Александра Юдина

    После недавнего повышения ключевой ставки Банка России Сбербанк принял решение увеличить ставку по линейке вкладов, максимальная доходность составляет 14% годовых, сообщают в пресс-службе кредитной организации.

    По информации пресс-службы банка, повышены ставки по «СберВкладу», вкладам «Лучший %» и «Управляй+», максимальную ставку в 14% годовых  предлагает вклад «Лучший %» сроком на полгода, передает ТАСС.

    Как отметили в «Сбере», лучше открывать вклады на полгода, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Центробанк России резко повысил ставки до 15%, удивив рынок жесткими действиями – резкое повышение будет иметь значительные последствия для российской экономики, оказав влияние не только на инфляцию и кредитный рынок, но и на курс рубля.

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    2 ноября 2023, 12:54
    Продюсеру детского телеканала вынесли приговор за растление детей

    СК: Суд приговорил продюсера детского канала к 13 годам колонии за растление мальчиков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нагатинский районный суд Москвы приговорил продюсера телеканала Art Kids TV, создателя эстрадного коллектива «Фортуна-шоу» Александра Разумовского к 13 годам колонии строгого режима за растление несовершеннолетних, сообщила пресс-служба столичного СУ СК.

    По данным следствия, 64-летний Александр Разумовский с 2010 по 2021 год совершил в отношении шести малолетних детей действия сексуального характера, говорится в сообщении на сайте СУ СК по Москве.

    В ходе расследования были собраны необходимые доказательства. Разумовский признал свою вину частично.

    Обвиняемому назначено судом наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет.

    Напомним, Разумовский был задержан в ноябре 2021 года. Он является создателем детского музыкального коллектива «Фортуна-шоу». Коллектив создан в 1997 году. Также он был продюсером детского музыкального канала Art kids TV и режиссером фестиваля «Родная страна».

    По данным «Комсомольской правды», Разумовского подозревали в растлении несовершеннолетних мальчиков.

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    2 ноября 2023, 21:37
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного ГУМВД.

    На выходных в нижегородских пабликах в соцсетях соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником другого мальчика. Подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что близкие родственники подростка нарушили правила пребывания в России. 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

    В отношении мужчины и женщины составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Им назначено наказание в виде штрафа, а также выдворение из России. Их трое несовершеннолетних детей также будут выдворены вместе с родителями.

    Как уточнил источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья – уроженцы Азербайджана.

    Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.

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    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

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    1 ноября 2023, 15:17
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    В Газпроме задумались о транзите газа через Казахстан, Киргизию и Узбекистан
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром рассматривает транзит газа в третьи страны через Казахстан, Киргизию и Узбекистан, заявил глава компании Алексей Миллер.

    В ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме Миллер, отвечая на вопрос о транзите газа через территорию Казахстана, Киргизии и Узбекистана в рамках сотрудничества России с этими странами, заявил, что такая возможность есть, передает ПРАЙМ.

    «Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства», – сказал он.

    Ранее в ходе выступления глава Газпрома отметил, что компания рассматривает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет и планирует увеличить поставки газа по системе «Средняя Азия – Центр».

    В начале октября российский лидер Владимир Путин совместно с президентами Узбекистана и Казахстана дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

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    2 ноября 2023, 09:38
    В России предложили ввести «отцовский» капитал

    «Известия»: В России предложили ввести отцовский капитал

    В России предложили ввести «отцовский» капитал
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный», капитал за рождение или усыновление третьего ребенка как дополнение к маткапиталу, следует из доклада комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты.

    Известно, что предложение будет направлено в правительство. По мнению экспертов, если не начать менять сложившуюся демографическую ситуацию и не стимулировать рождаемость, до 2030 года страна может потерять более 6 млн человек, передают «Известия».

    Как отметил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП Сергей Рыбальченко, в январе этого года в Приморском крае стартовал местный пилотный проект по реализации новой меры поддержки для многодетных семей.

    «Но времени на эксперименты уходит очень много, а у нас его практически нет. Потому что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, стремительно снижается», – добавил он.

    Уточняется, что «многодетный» или «отцовский» капитал планируется предоставлять один раз, это не будет увеличением материнского капитала, это будет отдельная выплата.

    Ранее в России предложили освободить многодетных от транспортного налога.

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