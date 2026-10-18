Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В Пулкове отменили более 20 рейсов из-за атаки БПЛА на Петербург
В Пулкове отменили 21 вылет из-за атаки беспилотников на Петербург
Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Петербург аэропорт Пулково более шести часов не принимает и не отправляет самолеты, более 30 рейсов задержаны, 21 вылет отменен, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов более чем на шесть часов из-за беспрецедентной атаки беспилотников на Петербург, передает ТАСС.
По состоянию на утро воскресенья задержаны на два часа и более 32 рейса, еще 21 вылет отменен. Кроме того, 11 бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Пассажиров проинформировали о корректировках расписания.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 126 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области.
В воскресенье участок трассы ЗСД в Петербурге перекрыли после атаки беспилотников.
Женщина и трое детей пострадали при падении обломков дрона в Ленобласти.
Беспилотные летательные аппараты атаковали ЦОД VK в Ленинградской области. Из-за ударов дронов на «Петербургском нефтяном терминале» начался пожар.