Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Участок трассы ЗСД в Петербурге перекрыли после атаки беспилотников
Участок ЗСД в Петербурге закрыли на фоне атаки украинских беспилотников
Власти Петербурга призвали жителей и гостей города минимизировать поездки на личном автомобиле на фоне частичного перекрытия проезда по Западному скоростному диаметру из-за налета БПЛА, сообщил городской комитет по транспорту.
Жителей и гостей Петербурга призвали минимизировать поездки на личном транспорте на фоне ночной атаки беспилотников, передает ТАСС.
В городском комитете по транспорту попросили внимательно следить за дорожной обстановкой. В диспетчерской службе Западного скоростного диаметра (ЗСД) уточнили, что участок магистрали между набережной Макарова и набережной реки Екатерингофки в данный момент закрыт для проезда.
Ночью Петербург подвергся атаке украинских беспилотников, из-за чего возникли возгорания в четырех районах города и на Петербургском нефтяном терминале. В настоящее время специалисты занимаются их устранением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны ликвидировали 126 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области.
В воскресенье БПЛА атаковали центр обработки данных VK в Ленинградской области.
Из-за налета дронов начался пожар на Петербургском нефтяном терминале.