Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами
Московская полиция посоветовала не говорить слово «да» по телефону неизвестным
Московская полиция посоветовала в разговоре с неизвестными не говорить фразы «да», «подтверждаю», «согласен», а также рекомендует не называть свои фамилию, имя в целях соблюдения базовых правил цифровой гигиены.
В ГУ МВД по Москве призвали горожан соблюдать базовые правила цифровой гигиены, передает ТАСС.
«Речь и видеоизображение могут записывать и преобразовывать. Необходимо минимизировать разговор, не произносить ключевые фразы: «да», «подтверждаю», «согласен», «фамилия, имя, отчество», – подчеркивается в материалах ведомства.
Полицейские также посоветовали настроить двухфакторную аутентификацию, отключить автоматическую загрузку медиафайлов в мессенджерах и установить антивирус для защиты от вредоносных программ. Кроме того, в ведомстве порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои данные на сомнительных ресурсах.
В МВД добавили, что для идентификации звонящего следует задавать дополнительные вопросы, а при получении сомнительного сообщения – связаться с отправителем по известным контактам. При малейшем подозрении на взлом специалисты советуют сразу менять пароли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мошенники придумали схему обмана под видом «Яндекса». В четверг эксперт раскрыл схемы вовлечения детей в преступления мошенниками. В тот же день ВТБ назвал самые частые схемы обмана пенсионеров.