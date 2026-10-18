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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    18 октября 2026, 08:50 • Новости дня

    Эксперты: Инициатива Путина о Дне отца подчеркнула ценность отцовства для семьи и страны

    Многодетные отцы рассказали о значении учрежденного Путиным праздника

    Ответственное отцовство все чаще предполагает ежедневное участие в жизни ребенка: совместные занятия, поддержку, передачу опыта и личный пример. Финалисты конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» рассказали газете ВЗГЛЯД, что помогает им воспитывать детей и какое значение для них имеет учрежденный Владимиром Путиным День отца.

    Согласно приведенным данным исследования ВЦИОМ, россияне воспринимают хорошего отца не только как кормильца. От него ждут готовности уделять ребенку время, быть воспитателем, наставником и эмоциональной опорой.

    Для врача-эмбриолога Сергея Бушмелева такое участие – постоянная работа над собой. «Отцовство – это не результат, это процесс: ежедневно я учусь быть хорошим папой», – рассказал финалист конкурса «Это у нас семейное». По его наблюдениям, среди друзей и знакомых становится больше многодетных семей, а профессиональная деятельность ежедневно позволяет видеть, насколько сильно люди хотят стать родителями.

    Бушмелев связывает рост внимания к семье в том числе с государственной политикой и позицией президента. «Президент неоднократно подчеркивал особую роль отца в воспитании детей, отмечая, что именно личный пример мужчины формирует характер сына и укрепляет семейные традиции», – отметил он.

    День отца был учрежден указом Владимира Путина в 2021 году. Праздник отмечается в третье воскресенье октября. Многодетный отец, врач-хирург Артем Сундеев считает, что эта дата помогает подчеркнуть общественную значимость повседневного родительского труда.

    «Знаете, когда об ответственном отцовстве говорят на государственном уровне, оно перестает быть чем-то «дополнительным» и становится нормой. Для меня, как многодетного отца, это важно еще и потому, что мои дети растут с ощущением, что их папа – это ценность не только для семьи, но и для страны», – сказал он. По словам Сундеева, праздник дает мужчине повод оценить собственное участие в воспитании и подумать, что еще он может сделать для детей.

    Схожее значение в Дне отца видит предприниматель, многодетный отец и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Андрей Кожухов. «Указ Президента РФ Владимира Путина подчеркивает значимость роли отцов в воспитании детей и укреплении семьи, а также укрепляет статус отцовства в России. Для меня этот праздник как приятный бонус, повод еще раз вспомнить о том, что мы очень важны для своих семей», – поделился он.

    Финалист конкурса «Это у нас семейное» Александр Абрамов считает главным в отцовстве ответственность за подготовку детей к взрослой жизни. «Для меня отцовство – это возможность проявить себя с самой важной стороны: когда понимаешь, что тебе доверено своим достойным примером вырастить и выпустить во взрослую жизнь новое подрастающее поколение», – пояснил он.

    «Владимир Путин подписал указ, закрепляющий федеральный статус многодетной семьи: теперь многодетные отцы, как и матери, вправе рассчитывать на поддержку при трудоустройстве, а мы, родители, в свою очередь, будем стараться передать все лучшее будущим поколениям нашей России», – подчеркнул Абрамов.

    Общественное признание роли отца сопровождается расширением их возможностей участвовать в воспитании детей, отметил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. По его словам, мужчины все чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком и получают соответствующее пособие. «В 2025 году, по данным Росстата и Социального фонда, доля мужчин среди получателей пособия превысила 13%», – сообщил эксперт.

    Рыбальченко также привел данные, согласно которым в 2026 году половина отцов в принципе готова уйти в отпуск по уходу за ребенком. По его оценке, такая готовность чаще встречается у мужчин с высокими доходами.

    Поддержку родителям оказывают и работодатели. Как рассказал Рыбальченко, более 200 компаний реализуют программы корпоративного семейного капитала с выплатой в 1 млн рублей при рождении ребенка, преимущественно третьего и последующих. Получателями могут быть как матери, так и отцы.

    «В крупных компаниях, как правило, получателей среди отцов больше. Иногда выплата дифференцирована и может составлять и 100 тыс., и 200 тыс., и 500 тыс. рублей», – уточнил Рыбальченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ежегодную семейную выплату на детей получили 582 тыс. работающих отцов, которые оформили ее через работодателей, что стало новым этапом адресной поддержки семей с детьми, сообщили в правительстве. В четверг президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса поблагодарил компании за внимание к демографической повестке и корпоративные программы помощи семьям. Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сохранении всех ключевых мер поддержки семьи и рождаемости в параметрах федерального бюджета на ближайшие годы.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    17 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, распорядившись направить регионам финансирование на исполнение их бюджетных обязательств.

    Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабинету министров предстоит предоставить российским субъектам не менее 100 млрд рублей поддержки для устойчивого исполнения их обязательств. Кроме того, президент поручил утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, которые пострадали от терактов.

    Помимо этого, правительство совместно с фондом «Защитники Отечества» должно включить в нацпроекты показатели эффективности мер поддержки участников СВО и членов их семей. Дополнительно будет создан рейтинг регионов по социологическим показателям для выявления негативных тенденций в достижении национальных целей развития.

    Отдельное внимание уделено социальной сфере. Кабмину и Народному фронту предстоит проработать механизмы предоставления гражданам подробной информации о причинах отказа в федеральных мерах социальной поддержки. Также правительству поручено рассмотреть вопрос о праве многодетных семей на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам раз в год к местам отдыха и обратно.

    Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках формирования федерального бюджета на 2027–2029 годы правительству совместно с Банком России предстоит донастроить федеральные и региональные меры поддержки инвестиционной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в социальных выплатах. Также глава государства распорядился найти решения для роста производительности труда в социальной сфере. А правительству и Центробанку предстоит донастроить меры поддержки инвестиций.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    Путин поручил сообщать гражданам подробные причины отказа в соцвыплатах
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил органам власти предоставлять гражданам подробную информацию о причинах отказа в социальных выплатах одновременно с принятием такого решения.

    Президент Владимир Путин поручил государственным органам предоставлять гражданам подробные причины при отказе в социальных выплатах. Делать это нужно одновременно с принятием такого решения, говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

    «Обеспечить… предоставление гражданам подробной информации о причинах отказа в назначении федеральных мер социальной поддержки одновременно с принятием уполномоченным органом решения об отказе», – говорится в документе.

    Путин также поручил использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия для предоставления всех документов, необходимых для назначения мер соцподдержки, включая ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

    Кабмину поручено обеспечить проактивную загрузку на портал «Госуслуги» информации, имеющейся у госорганов и необходимой для оказания госуслуг в электронном виде.

    Правительство будет выполнять поручение при участии Народного фронта. Доклад необходимо представить до 15 декабря. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку донастроить меры поддержки инвестиций. Также он поручил создать систему оценки качества социальных услуг через портал «Госуслуги».

    Ранее Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обсудить развитие системы госуслуг.

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    17 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты
    Путин поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству включить показатели реализации мероприятий по поддержке участников спецоперации и их семей в национальные проекты и государственные программы.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину включить показатели поддержки участников СВО и их семей в национальные проекты и государственные программы. Документ опубликован на сайте президента.

    «Провести работу по включению показателей, характеризующих реализацию мероприятий по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации», – говорится в поручении.

    Правительство должно выполнить задачу при участии фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад нужно представить до 1 февраля 2027 года.

    Ранее в субботу Путин поручил правительству утвердить программу по восстановлению торговой и логистической инфраструктуры, пострадавшей от террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Совет Федерации подготовил десять законопроектов о поддержке участников спецоперации на Украине. А «Единая Россия» заявила о намерении продолжить совершенствовать меры помощи военным.

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    17 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Путин поручил создать систему оценки качества социальных услуг через «Госуслуги»
    Путин поручил создать систему оценки качества социальных услуг через «Госуслуги»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил сформировать во всех регионах систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг, для чего должны использоваться «Госуслуги».

    Президент Владимир Путин поручил сформировать во всех регионах России систему независимой оценки гражданами качества и условий оказания услуг организациями социальной сферы. Для этого нужно использовать «Госуслуги», говорится в перечне поручений главы государства на сайте президента России.

    Также необходимо обеспечить передачу на портал государственных услуг в электронном виде сведений об оказании услуг организациями социальной сферы. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко обсудить развитие системы госуслуг. Ранее президент поручил улучшить процедуру записи к врачу через портал госуслуг. До этого глава государства поручил создать приложение «Госуслуги. Семья».

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    17 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Египте начали проверку обстоятельств гибели ребенка из России в отеле

    Прокуратура Египта допросила директора отеля после гибели подростка из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шарм-эш-Шейхе правоохранительные органы допросили троих сотрудников отеля, в том числе его операционного директора, в связи с гибелью 11-летнего российского подростка, который погиб от удара током во дворе гостиницы.

    Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка из России в гостинице в Шарм-эш-Шейхе, а также выясняют, как электрический кабель оказался в открытом доступе на территории отеля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в туристической отрасли Египта.

    «Также идет проверка соответствия мер безопасности в гостинице стандартам, будет определена ответственность лиц в соответствии с законом», – отметил источник.

    Агентство отмечает, что прокуратура Шарм-эш-Шейха уже начала следственные действия в отношении трех сотрудников отеля Swissotel. На допрос были вызваны операционный директор, гражданин Турции Озджан Ширин, руководитель инженерного департамента Сейид Шаляби и глава отдела безопасности Мухаммад Мансур. После дачи показаний они были освобождены на время расследования.

    Посольство России в Каире подтвердило гибель мальчика, произошедшую 14 октября. Российские дипломаты помогают родителям с оформлением документов для репатриации, при этом искусственных препятствий в этом процессе не наблюдается. Ожидается, что тело подростка отправят в Россию после завершения всех необходимых процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха. До этого российского туриста нашли мертвым в коридоре отеля в турецкой Анталье. А летом еще один российский турист внезапно скончался в номере отеля уже в Аланье.

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    17 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Путин поручил правительству и ЦБ донастроить меры поддержки инвестиций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку донастроить меры поддержки инвестиционной деятельности для запуска нового инвестиционного цикла.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину и Банку России донастроить меры инвестиционной деятельности с учетом необходимости запуска нового инвестиционного цикла. Об этом говорится в утвержденном президентом перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 19 августа. Документ опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству РФ совместно с Банком России и при участии ведущих деловых объединений в ходе формирования и исполнения федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов обеспечить дополнительную комплексную настройку федеральных и региональных мер поддержки инвестиционной деятельности, исходя из необходимости запуска нового инвестиционного цикла», – говорится в документе.

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Доклад нужно представить до 15 ноября, далее – один раз в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин поручил кабмину проработать введение отложенного инвествычета. Также он распорядился проработать создание экосистемы длинных денег. В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    На Урале при спасении бабушки и собаки из горящего дома погиб 13-летний мальчик

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском поселке Билимбай 13-летний мальчик погиб при пожаре в частном доме, успев предупредить об опасности свою бабушку и спасти собаку.

    13-летний мальчик погиб при пожаре в Свердловской области. Трагедия произошла утром в субботу в одном из частных домов в поселке Билимбай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.

    Следственный отдел по Первоуральску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки.

    По словам начальника пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент пожара мать и младший брат погибшего ребенка находились в гостях в Первоуральске.

    «Заметив возгорание, мальчик предупредил об этом бабушку. Она вышла из дома, потом мальчик спас собаку, которая также могла пострадать от возгорания. Но, к сожалению, сам ребенок спастись не успел», – сообщил Горелых. Следствие выясняет все обстоятельства и причины трагедии, проводятся экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. Ранее под Брянском при пожаре погибли годовалая девочка и ее бабушка. В этот же день под Иркутском при возгорании частного дома погиб младенец.

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    17 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Путин поручил найти решения для роста производительности труда в соцсфере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс прорывных решений для повышения производительности труда в социальной сфере.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину найти решения для повышения производительности труда в социальной сфере. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам, состоявшегося 19 августа, сообщается на сайте Кремля.

    Кабмин должен «выработать комплекс прорывных решений, которые будут способствовать повышению производительности труда в социальной сфере и применение которых будет обязательным для организаций, участвующих в реализации отраслевых программ повышения производительности труда в этой сфере».

    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля 2027 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в субботу Владимир Путин поручил создать систему оценки качества социальных услуг через «Госуслуги». В тот же день президент поручил включить поддержку участников СВО в нацпроекты.

    Ранее глава государства сообщил о росте реальных зарплат в России на 30%.

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    17 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Путин направил приветствие финалистам молодежной медиапремии «Шум»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «Шум».

    «Эта авторитетная премия объединяет молодых журналистов, корреспондентов, редакторов, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии из разных регионов страны, предоставляет им хорошую возможность обсудить с коллегами и с опытными экспертами насущные профессиональные проблемы и свои творческие работы, обрести единомышленников», – следует из приветствия на сайте Кремля.

    «Подчеркну, именно средства массовой информации во многом задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение», – заявил Путин.

    Президент добавил, что поэтому крайне важна приверженность принципам журналистской этики, достоверность в освещении ключевых событий и бережное отношение к отечественной истории и культурному наследию.

    Глава государства выразил уверенность в том, что церемония пройдет на высоком уровне и даст старт перспективным проектам, а также поздравил нынешних лауреатов с заслуженным успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Всероссийская премия «Шум» открыла прием заявок и расширила номинации.

    В прошлом году инфодирекцию фестиваля молодежи решили сформировать из лауреатов этого конкурса.

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    17 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Путин поручил восстановить пострадавшие от терактов объекты логистики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить программу по восстановлению торговой и логистической инфраструктуры, пострадавшей от террористических актов.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину утвердить программу восстановления объектов торговой и логистической инфраструктуры, пострадавших в результате терактов, сообщает сайт президента России.

    Отмечается, что при разработке и реализации программы правительству необходимо предусмотреть использование современных технологических решений.

    Первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен президенту до 1 ноября 2026 года, а в дальнейшем отчеты будут предоставляться один раз в квартал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в новых регионах. Летом он сообщил об участии всей страны в восстановлении новых субъектов. Ранее Путин поручил завершить восстановление тепло- и электросетей к марту.

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    17 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Турции потребовали проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Власти Турции попросили прокуратуру проверить детский конкурс красоты в Анталье

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство семьи и социального обслуживания Турции обратилось в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения детского конкурса красоты в Анталье, сообщили в ведомстве.

    Министерство семьи и социального обслуживания подготовило заявление в прокуратуру в отношении конкурса красоты Little Miss and Little Mister United World для детей 4-13 лет в Анталье, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что недопустимо оценивать детей по критериям красоты взрослых и подгонять их под эстетические шаблоны. Там отметили, что подобные мероприятия превращают детей в элемент коммерческого продукта и несовместимы с правами ребенка.

    Министерство также начало собственную проверку конкурса. В ведомстве заявили о намерении предпринять все необходимые правовые и административные шаги для защиты детей.

    Конкурс Little Miss & Little Mister United World основан в 2000 году. В нем участвуют дети из разных стран. В прошлые годы он проводился в разных государствах, включая Турцию, Грецию и ОАЭ.

    Семилетняя Стелла Крикунова из Воронежа одержала победу в национальном конкурсе красоты и талантов, обойдя 72 участника из регионов России.

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    17 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Путин поручил продлить программы финоздоровления для проблемных регионов

    Путин поручил продлить финоздоровление проблемных регионов на пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до пяти лет программы финансового оздоровления для регионов с тяжелой ситуацией со сбалансированностью бюджета.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину продлить на пять лет программы финоздоровления регионам с самой тяжелой ситуацией со сбалансированностью бюджета. Об этом говорится в перечне главы государства на сайте Кремля.

    В документе правительству поручено «завершить формирование регионального раздела плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в этот раздел мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития, снижение межрегионального неравенства, повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации».

    Также меры направлены на показатели, необходимые для проведения мониторинга динамики и уровня экономического развития регионов. Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вице-премьер Александр Новак перечислил основные риски для экономики России. Ранее сообщалось, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

    В августе глава государства призвал «пройти между Сциллой и Харибдой» при развитии регионов.

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    17 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин поручил разработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении сбалансированных тарифов на услуги каршеринга для многодетных семей.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать установление сбалансированных тарифов на каршеринг для многодетных семей. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте президента России.

    Правительству предстоит рассмотреть возможность повышения доступности каршеринга для многодетных. В частности, речь идет об увеличении в автопарках компаний числа машин, подходящих для поездок таких семей, и установлении сбалансированных тарифов.

    Поручение будет выполняться совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и Народным фронтом. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава государства также поручил включить поддержку участников СВО в национальные проекты.

    Ранее Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. До этого президент дал поручение разработать для них льготные тарифы на такси.

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    18 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив особую роль отрасли в укреплении экономического потенциала страны.

    Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

    «Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, укреплении ее экономического потенциала. Доступность медицинской помощи и образования, культурных и спортивных объектов, расширение социальных услуг и формирование новых рабочих мест – сегодня практически нет ни одной сферы, где бы современная и безопасная дорожная сеть не являлась существенным фактором развития», – заявил Путин.

    Путин добавил, что за каждым отремонтированным километром магистралей стоят реальные возможности для повышения качества жизни россиян. В рамках национальных проектов реализуется масштабная программа дорожного строительства, возводятся новые развязки и мосты, а приоритетное внимание при этом уделяется Донбассу и Новороссии.

    Президент выразил уверенность, что специалисты продолжат внедрять передовые технологии и демонстрировать высокий профессионализм. Отдельные слова признательности Владимир Путин адресовал ветеранам дорожного хозяйства за создание фундамента, позволяющего отрасли уверенно двигаться вперед.

    Ранее президенту доложили о перевыполнении программы дорожного строительства.

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