Глава СПЧ призвал изучить возможность введения квот в школах для детей мигрантов

Глава СПЧ Фадеев призвал изучить возможность введения квот в школах для детей мигрантов

Нужно рассмотреть возможность введения в школах квот для учеников, не владеющих русским языком, заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Директора учебных заведений считают, что 20% детей мигрантов – предельный уровень, когда возможно «нормальное обучение», не нарушающее «естественный ход» учебы, сказал Фадеев, передает ТАСС.

Мигранты нередко концентрируются в отдельных микрорайонах, заполняя местные школы, и, в связи с этим нужно рассмотреть вопрос введения квот, либо учить этих детей русскому языку так, чтобы они знали его хорошо.

Мера с введением квот может показаться жестокой и нарушающей права человека, но это не так, поскольку нарушаются права детей и учителей, которым мешают работать, указал Фадеев.

В Подмосковье и Петербурге доля учеников с миграционной историей доходит до 20% и 10% соответственно, есть школы, где до 50% детей – дети семей мигрантов, многие из них не знают русский язык, и обучение становится невозможным.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что в российских школах доля учеников, не умеющих говорить на русском языке, может доходить до 10-20%, такие школьники нередко собираются в этнические группы и агрессивно себя ведут.