Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».0 комментариев
Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
Совбез России: Некомпетентная глава ЕК фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила Советский Союз в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио никак не отреагировал на это, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.
Венедиктов напомнил о выступлении фон дер Ляйен 21 сентября на вручении наград Атлантического совета. Обращаясь к японскому премьеру Фумио Кисиде, политик отметила, что его семья родом из Хиросимы и что многие его родственники погибли во время атомной бомбардировки в 1945 году. После этого глава ЕК добавила, что сейчас «Россия вновь угрожает применить ядерное оружие» (при этом фраза, произнесенная ею по-английски, также переводится как: «Россия угрожает вновь применить ядерное оружие»). Фон дер Ляйен назвала это «непростительным».
«Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», – передает РИА «Новости» слова Венедиктова.
Как отметил замсекретаря Совбеза России, в Токио умолчали о том, что подобное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности.
Венедиктов добавил, что «упомянутая дама» не раз была замечена в «некомпетентности и тенденциозности», а также в попытках «выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами». По его словам, такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью.
Ранее на заявление фон дер Ляйен отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ложь главы ЕК спикер российского внешнеполитического ведомства назвала «отвратительной и опасной».