Хакеры парализовали строительство подводного тоннеля между Германией и Данией

Bild: Кибератака прервала стройку тоннеля между Германией и Данией

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате вмешательства на строительной площадке перестали работать электронные пропуска, а сотрудникам запретили пользоваться компьютерами и сетью Wi-Fi. Была приостановлена работа некоторых кораблей, часть операций строителям приходится выполнять вручную, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

Датская государственная компания Femern A/S подтвердила получение информации об инциденте. Кто именно стоит за кибератакой на компьютерные системы консорциума, пока неизвестно.

Тоннель длиной 18 км соединит датский город Редбюхавн и немецкий Путтгарден. Он должен стать самым длинным погружным тоннелем в мире и будет включать четырехполосную автомобильную дорогу, а также двухпутную железную дорогу. Открытие объекта запланировано на 2029 год. Время в пути составит 10 минут на машине и семь минут на поезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти ФРГ разрешили спецслужбам проводить масштабные кибератаки.

МИД Германии вызвал российского посла из-за действий хакеров. В 2024 году немецкое МВД подверглось кибератаке.