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    Украина не смогла получить от США дальнобойные ракеты ATACMS
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    В Ереване задержан один из лидеров оппозиции
    Офицер рассказал, как спецслужбы Украины вербуют российских военных
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    Зеленского в Нью-Йорке встретили оскорбительной надписью
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    5 комментариев
    22 сентября 2023, 08:46

    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме

    Захарова: Глава ЕК фон дер Ляйен солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме

    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время церемонии вручения наград американского аналитического центра «Атлантический совет», который специализируется на генерировании русофобских идей, допустила «отвратительную и опасную» ложь о применении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале привела заявление фон дер Ляйен, которая «произнесла довольно примечательную речь» об одним из лауреатов этого года, японском премьер-министре Фумио Кисиде. Глава ЕК напомнила, что многие родственники политика погибли, «когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей».

    При этом она, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, ни слова ни сказала про США и «вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население».

    «Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно», – привела Захарова слова фон дер Ляйен.

    Отвратительным и опасным, как подчеркнула представитель МИД России, является «то, как врет Урсула фон дер Ляйен».

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.

    20 сентября 2023, 21:59
    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского

    AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского

    В США назвали сроки и причину возможной отставки Зеленского
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    США могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, а затем он будет отправлен в отставку после очередного пакета военной помощи, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    Он предположил, что Зеленский может убедить Конгресс в выделении дополнительных средств Украине, но это станет его последней «победой», передает РИА «Новости».

    «Зеленский может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку. Вряд ли он вернется», – сказал эксперт.

    В статье отмечается, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России, несмотря на всю помощь стран НАТО в виде денег и вооружений. Сейчас контрнаступление Киева приводит только к росту потерь.

    Также Брайен указал на рост недовольства в США из-за продолжающегося конфликта на Украине.

    Коментарии (16)
    19 сентября 2023, 21:28
    В G7 предположили сроки окончания конфликта на Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны G7 полагают, что конфликт на Украине может затянуться и продолжаться еще шесть-семь лет, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Отмечается, что странам G7 необходимо планировать финансовую и военную поддержку Киева с учетом продолжительности конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», – говорится в материале агентства.

    Ранее страны G7 призвали КНР надавить на Россию с целью вывода войск с Украины.

    Коментарии (21)
    21 сентября 2023, 10:36
    Зафиксирован рекордный отбор газа из хранилищ в Европе

    Стало известно, что Газпром подает транзитом через Украину газ для Европы в объеме 42,4 млн куб. м в сутки

    Зафиксирован рекордный отбор газа из хранилищ в Европе
    @ Uwe Anspach/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) упала до минимума с 2011 года, тогда как отбор газа в сентябре достиг рекордно высокого уровня.

    В частности, общие накопленные запасы газа в Евросоюзе приближаются к 94,4%, что ниже исторического максимума для данного периода времени, передает ТАСС.

    При этом газ на бирже в Европе торгуется около 420 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне продолжающихся забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии.

    Кроме того, Газпром подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российский газ нашел обходной путь в Европу.

    Коментарии (11)
    21 сентября 2023, 12:26
    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада

    Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад потребовал уволить Эштон-Чирилло из ВСУ из-за угроз российским журналистам

    Мирошник: Безумные заявления Эштон-Чирилло оказались неприемлемы для Запада
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Заявления Эштон-Чирилло стали опасны для имиджа западных стран. В связи с этим офису Зеленского пришлось снять ее с должности, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее официального представителя теробороны ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности.

    «Я не думаю, что украинские власти сами приняли решение об увольнении Эштон-Чирилло. Более вероятно, что на безумные заявления сержанта отреагировали западные страны. Вашингтон и Брюссель переживают за свою репутацию, поэтому им неудобно публично поддерживать страну, официальные представители которой призывают к расправам над журналистами», – сказал Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Не исключаю, что офису Зеленского «под ковром» дали подзатыльник и приказали уволить провинившегося спикера. Теперь руководство Украины вынуждено придумывать самые фантастические оправдания словам представителя теробороны ВСУ», – отмечает он.

    «Напомню о судьбе омбудсмена Денисовой, которая распространяла тьму фейков о том, что якобы российские солдаты насилуют женщин. Ее заявления стали неприемлемы для Запада, после чего та была снята с должности. Все это звенья одной цепи. Но осталась еще первая леди Украины, которая пользуется своим положением и продолжает говорить бездоказательную чушь», – резюмировал Мирошник.

    Ранее официальный представитель Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло была отстранена от должности. Как утверждает пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни якобы не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, передает ТАСС.

    В пресс-службе заверили, что командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений, будут приняты соответствующие решения, а Эштон-Чирилло «будет немедленно» отстранена на время расследования.

    Напомним, Эштон-Чирилло призывала выслеживать российских журналистов и расправляться с ними. «Мир увидит, как любимые кремлевские пропагандисты расплачиваются за свои преступления», – цитирует официального представителя СТО «Первый канал». Это заявление не осталось незамеченным в России. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что обратится по поводу этих слов в Следственный комитет и ФСБ.

    Позже Эштон-Чирилло сказала, что угрозы были адресованы военкору Александру Коцу, официальному представителю МИД России Марии Захаровой и «руководителю по правам человека» России. Но по новой версии, они «понесут наказание» только после конца конфликта. «Оно дало заднюю. Какая ирония. Какое контрнаступление, такие и трансгендеры», – прокомментировала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    В начале августа спикер теробороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло также заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего попыталась представить свои слова «шуткой».

    Напомним, в мае 2022 года депутаты Верховной рады сняли со своего поста омбудсмена Украины Людмилу Денисову. Тогда украинские журналистки обратились к Людмиле Денисовой с открытым письмом. Они выступили против риторики Денисовой, которую она использует, чтобы рассказывать о случаях изнасилований российскими военнослужащими. По их мнению, омбудсмен употребляла неэтичные формулировки в отношении пострадавших. Они также призвали ее тщательно проверять сообщения об изнасилованиях, избегать детализации описываемых случаев, а также сообщать о ходе расследований.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 16:35
    Гана потребовала от Запада репараций Африке за работорговлю

    Лидер Ганы Акуфо-Аддо потребовал от Запада выплатить Африке репарации за работорговлю

    Гана потребовала от Запада репараций Африке за работорговлю
    @ Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю, заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо в ходе общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    По его словам, США и Европе пора признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации, передает ТАСС.

    Также Акуфо-Аддо отметил, что репарации должны восстановить историческую справедливость, так как деньги никогда не смогут компенсировать ужасы, но докажут, что зло было совершено, а именно, что миллионы африканцев «были вырваны из объятий континента и отправлены на работу в Америку без компенсации за их труд».

    При этом лидер Ганы не назвал сумму, которую, по его мнению, должны выплатить страны Запада Африке.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщили, что разрабатывают «новую стратегическую концепцию» по Африке.

    Коментарии (17)
    21 сентября 2023, 15:21
    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными

    Херш заявил, что в разведке США считают ВСУ деморализованными

    Херш: В разведке США считают войска Украины деморализованными
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    В разведсообществе США считают, что войска Киева деморализованы, а ВСУ не смогут прорвать российские линии обороны, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    По его словам, разведка США располагает отчетами с мест и данными технической разведки, которые указывают на то, что армия Украины сейчас деморализованная, передает РИА «Новости».

    ВСУ сдались в вопросе прорыва заминированных трехэтапных линий обороны ВС России, заявил Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

    Также журналист указал на отказ Киева попытаться захватить Крым или четыре новых российских региона. Войска Украины больше не имеют шанса на победу, добавил он.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в способности ВСУ добиться успеха до конца года.

    Коментарии (2)
    20 сентября 2023, 13:48
    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»

    Политолог Скачко: Поляки быстро подавят недовольство украинских нахлебников после отмены пособий

    Скачко: Польша может сказать Украине громкое «до свидания»
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Евгений Поздняков

    Поляки относятся к украинцам как к наемным рабочим. Никакой жалости к ним они не испытывают. А если беженцы попробуют начать протест, его тут же подавят. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года.

    «Польское общество устало от содержания большого числа украинских нахлебников. К тому же эти бездельники еще умудряются и шантажировать приютившую сторону. Вспомним, как Владимир Зеленский угрожал ЕС беспорядками в том случае, если потоки помощи прекратятся. Он, что называется, готов пилить сук, на котором сидел все эти полтора года», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако отрицать вероятность погромов на территории Польши нельзя. Украинцев здесь достаточно много, а если им перекроют основной источник доходов, то эти люди получают хороший повод для объединения», – подчеркивает собеседник.

    «Но многое будет зависеть от того, смогут ли эти беспорядки организовать, четко обозначить цели протестов и найти приемлемого лидера. Тем не менее в Польше с украинцами долго возиться не будут», – считает политолог.

    «К ним относятся в лучшем случае как к наемным рабочим. Особого сочувствия в Варшаве к беженцам никто не питает, и если нахлебники решатся пройтись по столице с требованиями, их потуги отстоять «справедливость» быстро будут подавлены, а бунтовщиков вышлют домой», – уверен эксперт.

    «Кроме того, остановка выплат может стать первым шагом на пути к отмене и другой финансовой помощи «союзнику» со стороны Варшавы. В целом Дуда, при должных усилиях, действительно может сказать Украине громкое «до свидания». Главное, чтобы Польша сумела выстоять под давлением США и ЕС, поскольку западные страны сейчас крайне пристально следят за любыми выпадами в сторону Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Польше заявили о прекращении выплат пособий гражданам Украины к концу 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер. По его словам, поддержка беженцев может осуществляться только на период длящегося вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что «в настоящее время нет решения о продолжении тех вещей, которые установлены».

    Говоря о мерах в рамках помощи украинцам, он добавил, что «они не будут продлены в большей степени». Кроме того, министр Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что дальнейшая поддержка беженцев возможна только при условии согласия местных граждан. Об этом пишет издание «Коммерсант».

    По его словам, правительство готово оказывать помощь украинцам, однако в случае, если поляки воспримут эту инициативу негативно, то ее продолжение окажется затруднительным. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Варшава заинтересована в миграции граждан Украины.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 19:48
    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву

    Группа из 29 законодателей США выступила против выделения 24 млрд долларов на помощь Киеву

    Законодатели США выступили против выделения помощи Киеву
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 29 американских законодателей выступила против удовлетворения запроса администрации США о выделении 24 млрд на помощь Киеву до предоставления отчета о потраченных уже предоставленных Украине средств.

    В послании Белому дому и президенту США Джо Байдену 23 конгрессмена и шесть сенаторов также интересуются, какие цели ставят перед собой США, финансируя Киев.

    В письме законодателей, которое опубликовал республиканец сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, говорится, что американцы должны знать, на что были потрачены их деньги. Также Вэнс задается вопросами – стали ли украинцы ближе к успеху, и что администрация Байдена считает победой Украины, а также какова стратегия и план президента по выходу из украинского кризиса, передает ТАСС.

    Законодатели заявили, что пока не будут получены ответы на поставленные ими вопросы, они будут выступать против дополнительных расходов на помощь Украине.

    Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Конгрессе США.

    До этого спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что США не готовы гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому новый этап финансирования, отметив, что на встрече с ним будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

    Ранее Белый дом признал рост критики в Конгрессе США расходов на помощь Украине. В августе сообщалось, что Байден запросил у Конгресса 40 млрд долларов на первый квартал 2024 года. При этом на Украину из этих средств предлагается потратить 24 млрд долларов, то есть больше, чем на решение проблем самих США.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 15:07
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    WSJ: Китайского чиновника уволили за внебрачную связь в США
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отставка министра иностранных дел Китая Цинь Гана связана с тем, что, находясь на посту чрезвычайного и полномочного посла КНР в США, он завел внебрачную связь и стал отцом в этой стране, информация об этом стала известна в августе после проверки, пишет The Wall Street Journal.

    Имена подруги и сына не сообщается, но объявлено, что расследование продолжается при полном содействии самого экс-чиновника, передает «Коммерсант». Сейчас выясняется, нанесла ли внебрачная связь чиновника ущерб национальной безопасности Китая.

    Напомним, Цинь Ган пропал из публичного пространства в конце июня. После этого ряд западных чиновники отменили свои визиты в Пекин. В МИД Китая заявляли, что отсутствие министра связано со здоровьем.

    Коментарии (2)
    20 сентября 2023, 03:59
    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

    Глава МИД Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Делегация России во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
    @ Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Владимир Зеленский. В МИД подчеркнули, что Россия не ожидает «выхлопа» от этого заседания, скорее всего, он будет нулевой – очередное «шоу» с Владимиром Зеленским в главной роли.

    Напомним также, 24 февраля Генеральная Ассамблея ООН к годовщине специальной военной операции приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь, еще 32 делегации воздержались.

    Коментарии (3)
    21 сентября 2023, 21:57
    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину

    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину

    В Пентагоне сообщили о скорых поставках танков Abrams на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пентагон рассчитывает, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

    Он не стал называть точные даты поставок, ссылаясь на причины операционной безопасности, однако добавил, что США ожидают прибытия танков на Украину в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Также он отметил, что в очередной пакет военной помощи Киеву войдут средства ПВО и артиллерия.

    Ранее сообщалось об отказе Вашингтона передавать Украине ракеты ATACMS.

    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 06:59
    В США задумались о признании новых границ Украины

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенным Штатам следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые границы, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Макгрегор признал, что «русские не представляют из себя злодеев», они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, США могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Экс-советник главы Пентагона призвал «успокоиться и понять ситуацию», чтобы завершить конфликт. При этом он выразил уверенность, что карта изменится. По его словам, произойдет обмен территорий, передает РИА «Новости».

    Макгрегор подчеркнул, что Вашингтон не имеет важных интересов в бывшей советской республике, так как это «не сверкающий город либеральной демократии на холме». «Конец дискуссии», – отметил полковник.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на заседании СБ ООН вновь призвал вернуться к границам 1991 года. В апреле Зеленский также заявлял, что целостность Украины «должна быть восстановлена в границах 1991 года». Ранее в Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года.

    Коментарии (4)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (0)
    19 сентября 2023, 17:46
    Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и боевые действия там, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

    Отмечается, что стороны заявили о недопустимости применения силы, а также указали на необходимость использования международных механизмов деэскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Москве выразили обеспокоенность из-за происходящего сейчас в Нагорном Карабахе, где во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Помощник главы Азербайджана позже сообщил, что главная цель Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




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    Коментарии (5)
    19 сентября 2023, 14:50
    В ЕС усомнились в трезвости украинского чиновника после слов об иске в ВТО

    Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости украинского чиновника после слов об иске ВТО

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломат Европейского союза усомнился в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качки из-за его заявления о плане начать процесс подачи жалобы во ВТО в связи с запретом на ввоз украинского зерна.

    Издание пишет, что дипломат возмутился угрозами Качки, и усомнился, что украинский чиновник был трезв, когда делал подобные заявления, передает RT со ссылкой на Politico.

    Между тем замминистра экономики Украины в ответ на удивление европейского дипломата отметил, что в Евросоюзе не были готовы к «ясным формулировкам» от Украины.

    Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев начинает процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии  из-за запрета ввоза украинского зерна.

    Экономист Иван Лизан заявил газете ВЗГЛЯД, что Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна.

    Коментарии (2)
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    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

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    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

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    СВО заставила США готовиться к войне роботов

    Опубликованы материалы об облике армии США будущего. Если верить тому, что в них содержится, США планируют построить роботизированную армию, насыщенную беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными машинами. Что еще более интересно — США явно учат уроки военных действий на Украине. Как будет выглядеть война будущего в представлении американцев? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

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