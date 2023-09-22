Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.0 комментариев
Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
Захарова: Глава ЕК фон дер Ляйен солгала о применении ядерного оружия в Хиросиме
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время церемонии вручения наград американского аналитического центра «Атлантический совет», который специализируется на генерировании русофобских идей, допустила «отвратительную и опасную» ложь о применении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела заявление фон дер Ляйен, которая «произнесла довольно примечательную речь» об одним из лауреатов этого года, японском премьер-министре Фумио Кисиде. Глава ЕК напомнила, что многие родственники политика погибли, «когда атомная бомба сравняла Хиросиму с землей».
При этом она, как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, ни слова ни сказала про США и «вашингтонских палачей, сбросивших бомбы на японские города и гражданское население».
«Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы – непростительно», – привела Захарова слова фон дер Ляйен.
Отвратительным и опасным, как подчеркнула представитель МИД России, является «то, как врет Урсула фон дер Ляйен».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что на траурных мероприятиях, посвященных атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится указывать, что бомбардировки мирных японских городов устроили американцы.