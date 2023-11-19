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Прибывших из Газы в Египет 117 человек допустили к перелету в Москву
Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, они допущены к полету в Москву, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Уточняется, что среди прибывших 62 ребенка, 11 из которых в возрасте до 3-х лет. Все 117 человек осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. В полете их будут сопровождать медики, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее в воскресенье в ведомстве сообщили, что МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса.