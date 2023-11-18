У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?13 комментариев
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии
Жительница Калининградской области пыталась поджечь здание военкомата и призывной комиссии
Здание призывной комиссии в городе Советск Калининградской области пыталась поджечь женщина, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, она задержана, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, передает РИА «Новости».
Лысков подтвердил, что военкомат и призывная комиссия находятся в одном здании, оно не пострадало. Идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила женщину совершить поджог военкомата, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пенсионерки попытались поджечь военкоматы в Свердловской области.
До этого жителя Твери наказали за подготовку к поджогу военкомата.