Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Пенсионерки попытались поджечь военкоматы в Свердловской области
Жительницы двух городов Свердловской области предприняли попытки поджечь военкоматы
Жительницы Асбеста и Каменска-Уральского в Свердловской области предприняли попытки поджечь здания военкоматов, их обманным путем убедили в этом мошенники, сообщили в антитеррористической комиссии (АТК) региона.
В Telegram-канале регионального ведомства указано, что 69-летняя жительница Асбеста совершила поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с военным комиссариатом города.
Уточняется, что женщина получила в запрещенном в России интернет-мессенджере сообщение с убеждением поджечь здание военкомата, где, по их словам, находились мошенники.
«В ходе осмотра телефонов пенсионерки выяснилось, что после совершения поджога ей были переведены 30 тыс. рублей», – следует из сообщения АТК по области.
Кроме того, там же указано, что аналогичный случай произошел в Каменске-Уральском, где мошенники представились пожилой женщине сотрудниками Центрального банка, ФСБ и судебным приставом.
«Они позвонили ей и убедили, что в здании военкомата находятся люди, которые хотят завладеть ее недвижимостью. За видеосъемку совершения правонарушения пенсионерке пообещали 150 тыс. рублей», – отмечено в сообщении.
Ранее жителя Твери наказали за подготовку к поджогу военкомата.