У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.5987 комментариев
Жителя Твери наказали за подготовку к поджогу военкомата
Житель Твери получил срок за подготовку к поджогу военкомата
Суд приговорил жителя Твери к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за подготовку к поджогу здания военного комиссариата в областном центре, сообщили в управлении ФСБ по Тверской области.
Согласно сообщению пресс-службы, коллегией Апелляционного военного суда Москвы И. В. Кудряшову назначено наказание в виде четырех лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, приговор уже вступил в законную силу, передает ТАСС.
По данным пресс-службы, подсудимый признан виновным по статье «Приготовление к теракту». Суд установил, что фигурант планировал поджечь здание военного комиссариата в Твери. Однако его деятельность своевременно пресекли сотрудники регионального УФСБ.
Ранее пытавшегося поджечь военкомат в Краснодаре осудили на шесть лет.