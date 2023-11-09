Жителя Твери наказали за подготовку к поджогу военкомата

Житель Твери получил срок за подготовку к поджогу военкомата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, коллегией Апелляционного военного суда Москвы И. В. Кудряшову назначено наказание в виде четырех лет и десяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, приговор уже вступил в законную силу, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, подсудимый признан виновным по статье «Приготовление к теракту». Суд установил, что фигурант планировал поджечь здание военного комиссариата в Твери. Однако его деятельность своевременно пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Ранее пытавшегося поджечь военкомат в Краснодаре осудили на шесть лет.