ЦАХАЛ дал два часа на эвакуацию больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа

Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.12 комментариев
Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.12 комментариев
Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.42 комментария
Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.19 комментариев
Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море
В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.
«Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.
Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.
INTERIA Biznes: Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
Германия становится основным местом проживания беженцев, из порядка 4,2 млн находящихся в Евросоюзе украинцев в Германии проживают 1,1 млн, отмечает портал INTERIA Biznes, передает РИА «Новости». В то же время в Польше официально проживает 958 тыс. беженцев с Украины и их число продолжает уменьшаться.
Отмечается, что сейчас украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. Они имеют право на работу и социальные выплаты, а также на помощь в оплате жилья, бесплатное медобслуживание и страхование авто.
Ранее замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что проживающих и работающих в стране беженцев с Украины обяжут оплачивать свое жилье.
В сентябре в Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев.
«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», – сказал российский лидер на международном культурном форуме в Петербурге, комментируя возвращение в Россию артистов, допустивших эмоциональные оценки по теме СВО, передает ТАСС.
«Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история», – сказал президент.
«Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что россияне смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину».
Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ
Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.
Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.
Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.
Прозвучало около восьми выстрелов. По предварительным данным, погиб один человек, передает РЕН ТВ.
Двое вооруженных мужчин забрали около 300 млн рублей и скрылись на автомобиле, начаты поиски злоумышленников, передает РИА «Новости».
В ГУ МВД Москвы сообщили, что пострадавшими стали курьеры, у которых похитили сумку с деньгами. Произошел инцидент около 19:30 мск на улице Пресненский вал.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Рязанский Проспект» в Москве произошла стрельба.
Политолог Рар: Германия готова финансово поддержать Украину вместо американцев
«США не признали поражение Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, наоборот, несмотря на то, что собственная государственная казна пустеет, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Тот реализм, который присущ США, в Германии заменен моральными принципами. Это означает, что Берлин по определению не может согласиться с проигрышем Украины, поскольку ее поражение ударит как по НАТО, так и по ЕС», – подчеркивает он.
«Однако я предполагаю, что американцы будут подталкивать Украину к перемирию, хотя бы временному. Пойдут разговоры о признании за Россией Крыма, Донбасса и побережья Азовского моря. Также будут рассуждать о «компенсации» за территориальные потери. Обсудят и успешное принятие страны в ЕС в обмен на уступки», – резюмировал Рар.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине. Документ предполагает продление финансирования работы американских ведомств до 19 января 2024 года.
Накануне Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.
До этого план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине, одобрила Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.
Кроме того, стало известно, что в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» власти страны к мысли, что «американской помощи нет». Она спрашивала у них, что «надо сделать за следующий год», чтобы «экономика выстояла даже в такой ситуации».
Газета The Wall Street Journal пишет, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России». По мнению издания, страна выстояла под давлением, нарастила военное производство и обогнала по объемам производства вооружений западные концерны.
Кроме того, контрнаступление ВСУ не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Украины. Эскалация палестино-израильского конфликта также привела к тому, что поддержка ВСУ Западом стала слабее, пишет издание.
Минюст России внес в список иноагентов актрису Яну Троянову
В обновленный список иноагентов Минюста попали актриса Яна Троянова, бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин, а также политолог Александр Морозов и блогер Марат Никандров.
Кроме того, в реестр иноагентов включены издание The Moscow Times и владелец VPN-сервиса HideMyName Hidemy.network Ltd.
Ранее министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналистов Дмитрия Губина, Дмитрия Еловского и Андрея Солдатова.
Путин пообещал, что БРИКС рассмотрит заявку Франции, если она захочет присоединиться
«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем прорабатывать со всеми нашими партнерами», – ответил президент России внуку первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьеру де Голлю на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об установлении нового мирового порядка.
Мем он опубликовал в своем Telegram-канале. На нем две персонажа. Первый по-украински спрашивает: «Как же так? Где деньги?» Второй отвечает по-английски: «Ну, в следующем году, дружище».
Ранее в Белом доме сообщили, что Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.
Политолог Борис Межуев заявлял газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.
Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.
Байден объяснил принятие закона о финансировании правительства угрозой шатдауна
«Минувшим вечером я подписал законопроект, предотвратив тем самым приостановку работы правительства. Это важный шаг, но нам нужно сделать больше», – написал Байден в соцсети X.
Отдельно Байден призвал Конгресс сосредоточиться на решении проблем в сфере нацбезопасности и обратиться к внутренней политике.
На прошлой неделе законопроект о финансировании федеральных министерств до 19 января внес на рассмотрение спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон. Закон, получивший широкую поддержку обеих партий, предполагает, что выделение помощи Украине и Израилю будет рассматриваться в отдельном порядке.
За принятие инициативы проголосовали 336 членов нижней палаты парламента (против выступили 95 конгрессменов), тогда как в сенате законопроект, напротив, решительно не нашел поддержки (87 против 11 голосов).
Би-би-си: Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации
Отмечается, что 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами, из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания, передает ТАСС.
Член парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский назвал эту проблему серьезной. По его словам, правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении, коррупция все еще сильна. При этом он выразил мнение, что число уклонистов по сравнению с цифрой по всем мобилизованным остается на низком уровне. Вениславский добавил, что 95-99% украинцев готовы защищать независимость, суверенитет и свободу, а те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников.
Как подчеркнула Би-би-си, на данный момент неизвестно, какая судьба ждет уехавших от мобилизации украинцев в случае их возвращения в страну. При этом Вениславский заявил, что их преследование после завершения боевых действий не будет в национальных интересах Украины.
Ранее на границе с Венгрией пограничники Украины задержали трех уклонистов, один из которых прикидывался женщиной.
Балкер Georgia S с грузом зерна налетел на морскую мину после выхода из порта в Одесской области Украины
Инцидент произошел в четверг. Судно под флагом Либерии получило легкие повреждения. Сейчас оно находится в порту Констанца (Румыния).
10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. В сообщении ВМС Украина признавала, что на протяжении всех маршрутов сохраняется минная опасность.
Итальянский генерал Тео Лузи разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников
Мать и сын с Украины отправили на мобильный военного сообщение от лица его дочери, что якобы у нее сломался телефон, нужно перевести 4,9 тыс. евро (примерно 477 тыс. рублей), передает RT.
Лузи сразу понял, что его пытаются обмануть, но решил найти мошенников. Он пообещал перевести необходимую сумму и продолжал переписку, пока полиция не вычислила, где скрываются аферисты.
Ими оказались граждане Украины. У 45-летней женщины и ее 21-летнего сына дома в Генуе нашли компьютеры, мобильники с симками и 25 тыс. евро наличными (почти 2,5 млн рублей).
Ранее на Украине ликвидировали обманывавший казахстанцев мошеннический кол-центр. Между тем мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором».
По заявлению Ниггли, Россия не может организовывать соревнования из-за несоответствия Российского антидопингового агентства требованиям WADA, передает РИА «Новости».
Всемирные игры дружбы планируется провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. Предполагается, что спортивные соревнования с внушительным призовым фондом (4,6 млрд рублей) станут альтернативой Олимпиаде – как и турнир под эгидой МОК, они будут проводиться каждые четыре года.
На этой неделе МОК призвал национальные олимпийские комитеты бойкотировать Игры дружбы в России, поскольку, заявил он, участие в этом событии будет противоречить санкционной политике в отношении российского спорта.