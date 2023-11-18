Шольца пригласили в бордель

Германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил Шольца в бордель

Tекст: Антон Антонов

В ходе дебатов в Бундестаге Шольц призвал снизить уровень проституции, поскольку такая деятельность не должна восприниматься как нечто нормальное. Кроме того, Шольц сказал, что продажа женского тела мужчинам возмущает его как феминиста. Эта позиция противоречит взгляду Федерального министерства по делам семьи на проблему. Ведомство выступает против ужесточения закона, который частично декриминализирует проституцию.

BesD заявил, что «хотел бы предоставить» Шольцу «экспертизу». Союз сотрудников секс-индустрии «сердечно приглашает» его на «дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», передает РИА «Новости».

BesD поддержал заявление Шольца о недопустимости торговли людьми, сексуального насилия и эксплуатации, но заявил, что все это не относится к работе союза, который «предоставляет хорошие и ценные услуги». В BesD пожаловались на то, что «дебаты о скандинавской модели ведутся – особенно от лица ХДС/ХСС – со слишком большим количеством морали и слишком малым количеством подходов к решению проблемы». При этом в обсуждении не участвуют «те, кого это касается».

«Скандинавская модель» предусматривает наказание сутенеров, закрытие борделей, но предполагает защиту и декриминализацию проституток для их дальнейшей социализации и выхода из профессии.

Напомним, Шольц также придерживается мнения об опасности марихуаны, но согласился с ее легализацией в Германии, хоть и отметил, что ему непросто далось это решение. Правительство Германии приняло законопроект о частичной легализации выращивания и употребления каннабиса в августе.