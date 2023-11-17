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Демонстранты сожгли американский флаг перед посольством США в Афинах
К посольству США в Афинах пришло 25 тыс. участников антиамериканской демонстрации
В 50-ю годовщину восстания против хунты «черных полковников» как минимум 25 тыс. участников антиамериканской демонстрации пришли к посольству США в Афинах, сообщают информационные агентства.
Основным лозунгом демонстрации стал «Свободу Палестине», у многих участников были палестинские флаги. Также были лозунги «Американцы – убийцы народов», «Посольство США – вон из Греции», «Хлеб – образование – свобода». Демонстранты требовали изгнать из страны НАТО и закрыть иностранные военные базы. Кроме того, они сожгли американский флаг перед посольством США.
Основная часть акции прошла мирно, но после шествия около 40 участников подожгли мусорные баки, в городе были задержаны 20 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.
Напомним, греки обвиняют США в поддержке хунты «черных полковников» в 1967–1974 годах, и традиционно в годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете студенты приходят к американскому посольству с окровавленным греческим флагом, а вечером проходит массовая демонстрация.