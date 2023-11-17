  • Новость часаВ центре Москвы возле банка произошла стрельба, похищены 300 млн рублей
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    Запад меняет антироссийскую стратегию
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    9 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    42 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    13 комментариев
    17 ноября 2023, 23:58

    Демонстранты сожгли американский флаг перед посольством США в Афинах

    К посольству США в Афинах пришло 25 тыс. участников антиамериканской демонстрации

    Tекст: Антон Антонов

    В 50-ю годовщину восстания против хунты «черных полковников» как минимум 25 тыс. участников антиамериканской демонстрации пришли к посольству США в Афинах, сообщают информационные агентства.

    Основным лозунгом демонстрации стал «Свободу Палестине», у многих участников были палестинские флаги. Также были лозунги «Американцы – убийцы народов», «Посольство США – вон из Греции», «Хлеб – образование – свобода». Демонстранты требовали изгнать из страны НАТО и закрыть иностранные военные базы. Кроме того, они сожгли американский флаг перед посольством США.

    Основная часть акции прошла мирно, но после шествия около 40 участников подожгли мусорные баки, в городе были задержаны 20 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.

    Напомним, греки обвиняют США в поддержке хунты «черных полковников» в 1967–1974 годах, и традиционно в годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете студенты приходят к американскому посольству с окровавленным греческим флагом, а вечером проходит массовая демонстрация.

    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

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    16 ноября 2023, 09:57
    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе

    Постпред Израиля в ООН – о принятой резолюции по Газе: Бессмысленна и оторвана от реальности

    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    @ Rizek Abdeljawad/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан оценил принятую Советом Безопасности организации резолюцию по Газе как «бессмысленную и оторванную от реальности».

    «Резолюция Совета Безопасности оторвана от реальности и бессмысленна», – цитирует дипломата радио Sputnik.

    Эрдан подчеркнул, что Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом безотносительно решений ООН.

    В среду Совбез ООН принял резолюции Мальты по ситуации в Газе, призывающую к паузе для «полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа»; также организация потребовала немедленно освободить всех заложников и соблюдать международное право в отношении гражданских лиц, «особенно детей». Вместе с тем в документ не внесли пункт о полном прекращении огня, на котором настаивала Россия, – последняя воздержалась от голосования по упомянутой резолюции наряду с США и Великобританией.

    Ранее ВЗГЛЯД приводил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который высказался о неизбежности создания Палестинского государства.

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    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

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    17 ноября 2023, 14:35
    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии

    Al Arabiya: Стороны конфликта в Газе достигли соглашения о трехдневном перемирии

    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа, сообщили СМИ.

    Израильская сторона, по данным канала Al Arabiya, одобрила переправку в палестинский анклав «ограниченного количества топлива под контролем ООН», передает ТАСС.

    Кроме того, источники телеканала сообщили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных радикальным движением. Возможная сделка предусматривает обмен в формате «50/50». Также договоренности затрагивают отправку гуманитарной помощи в анклав.

    Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

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    17 ноября 2023, 00:28
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке

    Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot

    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.

    В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».

    «Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.

    Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

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    17 ноября 2023, 01:48
    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян

    МЧС сообщило о заявках от 887 россиян на выход из сектора Газа через КПП «Рафах»

    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом подали 887 россиян, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

    В Каире вылета в Россию ждут 28 россиян, к представителям МЧС направляются еще 12 человек, которые пересекли КПП «Рафах» в четверг. Всего в Россию доставлено 288 человек. Сектор Газа покинули 328 человек. В пунктах временного размещения в Подмосковье находится 97 человек, включая 39 детей, передает ТАСС.

    Напомним, очередной спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. В Россию прибыли 120 человек.

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    16 ноября 2023, 00:49
    Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

    Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа.

    Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, передает РИА «Новости».

    За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.

    В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

    В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались – среди них Россия.

    Небензя подчеркнул, что оказывать гуманитарную помощь под огнем невозможно, а предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.

    Согласно резолюции, Совет безопасности ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

    Ранее в МЧС назвали число оставшихся в секторе Газа россиян.

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    16 ноября 2023, 09:18
    Президент Израиля высказал отношение к гибели людей в Газе

    Президент Израиля Герцог заявил, что сожалеет о гибели людей в Газе, но защита израильтян важнее

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление в связи с гибелью палестинцев в секторе Газа в ходе израильской операции, однако безопасность собственного народа он считает приоритетом.

    «Мне небезразлична гибель палестинцев… Она разбивает мне сердце», – сказал он британской газете Financial Times.

    При этом Герцог заявил, что в первую очередь должен обеспечить безопасность израильтян, передает ТАСС.

    Израиль, по словам президента еврейского государства, проводит операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно, стремясь обеспечить защиту мирных жителей анклава.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала здание парламента сектора Газа, принадлежавшее палестинскому движению ХАМАС.

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    17 ноября 2023, 10:29
    В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тело 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По сообщению пресс-службы, военнослужащие ЦАХАЛ нашли тело Ноа Марциано в одном из строений, примыкающих к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и доставили его на территорию Израиля.

    В четверг после процесса опознания, проведенного военными медиками и раввинами, представители ЦАХАЛ сообщили ее семье, что ее тело было найдено и возвращено на территорию Израиля, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что «целенаправленная разведывательная информация от Службы общей безопасности позволила военнослужащим обнаружить точное местонахождение тела Марциано в здании возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, благодаря этому оно было извлечено и доставлено в Израиль для захоронения.

    Тем временем телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные разрушили по меньшей мере три здания, входящие в медицинский комплекс «Аш-Шифа» на севере сектора Газа.

    По его данным, военнослужащие Армии обороны Израиля не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя они знают, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

    Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста (МККК), до сих пор не допускается на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в «Аш-Шифе», грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам. Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы «Аш-Шифа» более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    15 ноября 2023, 21:53
    В МЧС назвали число оставшихся россиян в секторе Газа

    МЧС России: Порядка 400 россиян осталось эвакуировать из сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности, сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

    Советник заявил, что в списке МЧС по последним данным в секторе Газа числилось 625 россиян, 200 из них уже вывезено и они находятся в безопасности, примерно предстоит вывезти еще 400 человек, передает ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

    Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва обеспокоена эвакуацией россиян из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах.

    Накануне самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву, и благополучно доставил их в Россию. Спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    17 ноября 2023, 17:07
    Пункт пропуска «Рафах» в пятницу пересекли около 200 граждан России

    МЧС: Пункт пропуска «Рафах» в пятницу пересекли порядка 200 граждан России и членов их семей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 200 граждан РФ и членов их семей в пятницу пересекли пункт пропуска «Рафах», всего из сектора Газа эвакуированы более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как сообщили в пресс-службе, сегодня пункт пропуска уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей, всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек, передает ТАСС.

    В МЧС отметили, что перешедшая в пятницу группа россиян стала самой многочисленной, перешедших границу централизованной колонной направят в Каир, где продолжает свою работу оперативный штаб МЧС России. На месте российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также люди будут обеспечены питанием и водой, им помогут оформить необходимые документы.

    Ранее в МЧС сообщили, что порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности.

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    16 ноября 2023, 23:58
    Израиль заявил об автомобиле с оружием ХАМАС на территории медцентра «Аш-Шифа»

    Представитель армии Израиля Хагари заявил об обнаруженном автомобиле с оружием ХАМАС на территории медцентра «Аш-Шифа»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

    Хагари заявил, что на месте работу ведут инженерные войска. По его словам, машину палестинское движение ХАМАС «должно было задействовать в массовых убийствах 7 октября», передает ТАСС.

    Также туннель обнаружен под зданием больницы «Ар-Рантиси», сказал он. Как заявил Хагари, «больница «Аш-Шифа», больница «Ар-Рантиси», больница «Аль-Кудс» и другие больницы – везде» израильские силы видят «следы деятельности ХАМАС над землей и под землей». По его словам, речь идет о «системе работы ХАМАС».

    Хагари заявил ,что израильские силы «продолжают углублять боевые действия на территории сектора, зачищают те территории, которые уже заняты, в том числе туннели, в том числе под больницами».

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    16 ноября 2023, 16:48
    Лавров: Совбез ООН стыдливо попросил объявить лишь одну гумпаузу в Газе

    Глава МИД Лавров: Совбез ООН стыдливо попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в секторе Газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто отметил, что этот факт многое говорит о Соединенных Штатах и их ближайших союзниках, передает ТАСС.

    Россия, по словам главы внешнеполитического ведомства, обеспокоена развитием ситуации на Западном берегу реки Иордан, о чем стали меньше говорить на фоне событий в секторе Газа.

    Он также сообщил, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. «Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право», – добавил министр.

    Напомним, Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции по перемирию в секторе Газа.

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    17 ноября 2023, 00:59
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

    Глава пресс-службы МЧС Охотенко сообщил о прибытии в Россию 120 эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей

    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

    Самолет доставил 120 эвакуированных граждан России и членов их семей, передает РИА «Новости».

    Охотенко сообщил, что в самолете с ними находились медики и психологи МЧС. Раненых среди эвакуированных из Газы россиян нет. Охотенко подчеркнул, что возвращение граждан России из сектора Газа продолжается, передает ТАСС.

    Напомним, ранее двумя рейсами в Москву были доставлены 168 граждан России, покинувших Газу.

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    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

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