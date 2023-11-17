Демонстранты сожгли американский флаг перед посольством США в Афинах

К посольству США в Афинах пришло 25 тыс. участников антиамериканской демонстрации

Tекст: Антон Антонов

Основным лозунгом демонстрации стал «Свободу Палестине», у многих участников были палестинские флаги. Также были лозунги «Американцы – убийцы народов», «Посольство США – вон из Греции», «Хлеб – образование – свобода». Демонстранты требовали изгнать из страны НАТО и закрыть иностранные военные базы. Кроме того, они сожгли американский флаг перед посольством США.

Основная часть акции прошла мирно, но после шествия около 40 участников подожгли мусорные баки, в городе были задержаны 20 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERT.

Напомним, греки обвиняют США в поддержке хунты «черных полковников» в 1967–1974 годах, и традиционно в годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете студенты приходят к американскому посольству с окровавленным греческим флагом, а вечером проходит массовая демонстрация.