Мизулина назвала волнующие молодежь проблемы

Молодежь очень беспокоит лудомания (болезненное влечение к азартным играм – прим. ВЗГЛЯД), и что этим занимаются все стримеры, рассказала член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, детей также волнуют случаи жестокого обращения с животными в интернете, травля в Сети, происшествия на концертах, которые они посещают. С этими и другими темами, отметила Мизулина, несовершеннолетние обращаются в Лигу безопасного интернета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С мая месяца на текущий момент пришло примерно 160 тыс. сообщений. Конечно, мы от этого немножко «тонем», потому что среди этого есть тяжелые случаи, которыми надо заниматься, где нужно оказывать помощь. Юристы еле выдерживают такой объем. Но тем не менее стараемся с этим работать, потому что это реальные запросы от реальных подростков, студентов. И конечно, им надо помогать», – рассказала Мизулина.

Некоторые темы по травле в Сети Лига безопасного интернета ведет в течение года. Например, группы позора в социальных сетях или мессенджерах, которые создаются во многих регионах страны, где публикуют разного рода негативный контент про местных жителей. По словам Мизулиной, «доброжелатели» находят Telegram-каналы подростков или их аккаунты в TikTok, оттуда берут их видео и фото, чтобы опубликовать в подобных группах, сопровождая оскорбительными подписями, которые касаются автора контента.

«Таких групп на начало года было где-то 160. Половину из них уже мы заблокировали. Но тем не менее создаются постоянно новые. И у нас даже есть некоторые ощущения, что это единая сетка группы каналов, для того чтобы заниматься вымогательством, мошенничеством», – подчеркнула Мизулина.



Также глава Лиги безопасного интернета обратила внимание, что многие подростки сталкиваются с преследованиями и угрозами в Сети, также актуальна проблема травли в школах, которая исходит не только со стороны сверстников.

Во время обсуждения затронули и тему онлайн-площадок, на которых сегодня активно распространяются лживый и деструктивный контент. По словам Мизулиной, «Википедия» сегодня как источник информации себя во многом дискредитировала. В онлайн-энциклопедии много фактов, которые не находят подтверждения. Также не обошли стороной и видеохостинг YouTube. Онлайн-площадка намеренно не удаляет информацию, которая может быть опасна, по политическим причинам, резюмировала Екатерина Мизулина.