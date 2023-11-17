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Нетаньяху назвал цели военной операции Израиля в Газе
Нетаньяху: Израиль не знает, кто сможет управлять сектором Газа после ХАМАС
Целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава, заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
«После победы мы должны будем убедиться, что не возникнет нового ХАМАС, никакого возрождения терроризма. Сегодня единственной силой, которая способна это обеспечить, является Израиль», – заявил Нетаньяху в разговоре с NPR.
По словам главы еврейского государства, руководить сектором Газа – территорией с населением в 2,3 млн человек – должна гражданская администрация. При этом Нетаньяху не ответил на уточняющий вопрос о том, кто именно сможет взять на себя эту ответственность: «Я точно знаю, кто это не может быть, – это не могут быть люди, приверженные финансированию терроризма». Ранее о том, что в планы Израиля не входит назначение властей анклава, заявил советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк, писал ТАСС.
В пятницу представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждениях, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.