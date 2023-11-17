  • Новость часаВ центре Москвы возле банка произошла стрельба, похищены 300 млн рублей
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    Запад меняет антироссийскую стратегию
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
    Пригожин: «Интервидение» должно быть чем-то типа Олимпиады, но с песнями
    Путин: Политика «отмены» России по сути своей антикультурная и расистская
    Путин заявил, что не допускал мысли о конфликте с Украиной до 2014 года
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    Путин назвал ерундой предложения выйти из ООН
    Путин назвал причину напряженности в мире
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    5 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    33 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    12 комментариев
    17 ноября 2023, 21:25

    Жителей Пхукета задержали за обстрел из рогатки автобусов с россиянами

    В Таиланде двое мужчин обстреливали из рогатки автобусы с российскими туристами

    Tекст: Борис Инсаров

    В Таиланде полиция задержала двух мужчин, которые за деньги обстреливали туристические автобусы с россиянами, передают местные СМИ.

    По информации портала The Phuket News, полиция установила, что за повреждение автобусов с российскими туристами нападавшие получили 1000 батов (около 2500 рублей).

    Всего от действий злоумышленников, один из которых оказался 29-летним, а другой – 32-летним местным жителем, пострадало десять машин. У задержанных изъяли две рогатки и 72 стальных шарика.

    Отмечается, что хулиганы обстреляли автобусы с логотипом популярного российского турагентства. Сейчас полиция Пхукета устанавливает личность заказчика преступления, пишет РИА «Новости».

    В конце октября правительство Таиланда с 30 до 90 дней увеличило срок, в течение которого россияне могут находиться в королевстве без визы.


    17 ноября 2023, 15:50
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России

    Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие часто применяют в зоне спецоперации фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.

    Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.

    Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

    Коментарии (37)
    17 ноября 2023, 09:25
    В московском метро произошла стрельба

    На станции метро «Рязанский Проспект» в Москве произошла стрельба

    В московском метро произошла стрельба
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Перед входом в западный вестибюль станции «Рязанский Проспект» столичного метрополитена произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них произвел выстрелы в потолок, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    В Telegram-канале дептранса сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, а нарушитель был задержан правоохранительными органами при помощи пассажира и службы безопасности метро.

    По предварительной информации, причиной конфликта стала личная неприязнь.

    Станция метро работает штатно.

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    17 ноября 2023, 16:52
    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    INTERIA Biznes: Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину, пишет INTERIA Biznes.

    Германия становится основным местом проживания беженцев, из порядка 4,2 млн находящихся в Евросоюзе украинцев в Германии проживают 1,1 млн, отмечает портал INTERIA Biznes, передает РИА «Новости». В то же время в Польше официально проживает 958 тыс. беженцев с Украины и их число продолжает уменьшаться.

    Отмечается, что сейчас украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. Они имеют право на работу и социальные выплаты, а также на помощь в оплате жилья, бесплатное медобслуживание и страхование авто.

    Ранее замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что проживающих и работающих в стране беженцев с Украины обяжут оплачивать свое жилье.

    В сентябре в Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев.

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    17 ноября 2023, 05:25
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Wall Street Journal в связи с ситуацией вокруг Украины призвала «прекратить сказочные размышления о поражении России»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России», пишет Wall Street Journal.

    По мнению WSJ, Россия выстояла под давлением Запада, нарастила военное производство, обгоняя по объемам производства вооружений западные концерны, передает RT со ссылкой на ИноТВ.

    Контрнаступление вооруженных сил Украины не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Киева. В связи с эскалацией палестино-израильского конфликта поддержка Украины на Западе стала слабее, пишет издание.

    Кроме того, как указывает WSJ, президент России Владимир Путин достиг успеха во внешней политике, экономика России пользуется поддержкой Китая и Индии, соседние государства помогают России осуществлять параллельный импорт.

    WSJ считает, что все это создает беспрецедентный вызов для западных лидеров, на который они пока что так и не нашли ответа.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

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    16 ноября 2023, 22:23
    Собака Майи Санду укусила президента Австрии

    Собака Майи Санду укусила за руку президента Австрии Ван дер Беллена

    Собака Майи Санду укусила президента Австрии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Когда президент Австрии Александр Ван дер Беллен, посетивший Кишинев, попытался погладить собаку президента Молдавии Майи Санду, животное укусило его за руку, сообщили СМИ.

    Инцидент произошел, когда Санду и Ван дер Беллен прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Позднее Ван дер Беллен провел переговоры с председателем парламента Молдавии Игорем Гросу. На встрече с Гросу на руке президента Австрии был наклеен пластырь. Как поясняет TVR Moldova, «собака Кодруц была взята под опеку после того, как ее сбила машина», передает РИА «Новости».

    Бывший премьер Молдавии Ион Кику, комментируя инцидент, заявил в Telegram, что «животное, конечно, не виновато». По его словам, собака стала «любимцем Майи» три недели назад – «консультант по пиару» решила, что Санду могла бы с помощью животного выглядеть «более человечной».

    «До этого Майя проходила мимо него, даже не повернув головы в сторону бедной собаки. На протяжении многих месяцев его каждый день кормила сотрудница учреждения», – заявил Кику. По его словам, Санду «видит пса только тогда, когда позирует с ним». «Полная деградация», – считает он.

    Напомним, немецкая овчарка американского президента Джо Байдена Коммандера неоднократно нападала на сотрудников Секретной службы Соединенных Штатов. Другого пса американского президента выселили из Белого дома после того, как животное покусало охранника.

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    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    17 ноября 2023, 13:24
    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ

    Политолог Рар: Германия готова финансово поддержать Украину вместо американцев

    Рар: Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ
    @ Petra Wallner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Американцы больше не готовы давать деньги Украине впустую, Вашингтон всегда работал на результат. Далее финансовую поддержку может оказывать Германия, у которой реализм заменен моральными принципами. Об это газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства без помощи Украине.

    «США не признали поражение Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, наоборот, несмотря на то, что собственная государственная казна пустеет, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тот реализм, который присущ США, в Германии заменен моральными принципами. Это означает, что Берлин по определению не может согласиться с проигрышем Украины, поскольку ее поражение ударит как по НАТО, так и по ЕС», – подчеркивает он.

    «Однако я предполагаю, что американцы будут подталкивать Украину к перемирию, хотя бы временному. Пойдут разговоры о признании за Россией Крыма, Донбасса и побережья Азовского моря. Также будут рассуждать о «компенсации» за территориальные потери. Обсудят и успешное принятие страны в ЕС в обмен на уступки», – резюмировал Рар.

    Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине. Документ предполагает продление финансирования работы американских ведомств до 19 января 2024 года.

    Накануне Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    До этого план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине, одобрила Палата представителей Конгресса США. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Кроме того, стало известно, что в октябре спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер «пыталась подводить» власти страны к мысли, что «американской помощи нет». Она спрашивала у них, что «надо сделать за следующий год», чтобы «экономика выстояла даже в такой ситуации».

    Газета The Wall Street Journal пишет, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России». По мнению издания, страна выстояла под давлением, нарастила военное производство и обогнала по объемам производства вооружений западные концерны.

    Кроме того, контрнаступление ВСУ не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Украины. Эскалация палестино-израильского конфликта также привела к тому, что поддержка ВСУ Западом стала слабее, пишет издание.

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    17 ноября 2023, 12:44
    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем по поводу подписания президентом США Джо Байденом закона о финансировании правительства, который не включает помощь Украине.

    Мем он опубликовал в своем Telegram-канале. На нем две персонажа. Первый по-украински спрашивает: «Как же так? Где деньги?» Второй отвечает по-английски: «Ну, в следующем году, дружище».

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.

    Политолог Борис Межуев заявлял газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

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    17 ноября 2023, 13:12
    Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин

    Би-би-си: Около 20 тыс. мужчин сбежали с Украины после начала мобилизации

    Би-би-си сосчитала сбежавших с Украины мужчин
    @ Sebastian Gollnow/Reuters

    Примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали из страны, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го.

    Отмечается, что 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны силовыми службами, из них 14 тыс. человек намеревались пересечь границу пешком или вплавь, остальные рассчитывали выехать с помощью поддельных документов, якобы подтверждающих наличие серьезного заболевания, передает ТАСС.

    Член парламентского комитета Рады по вопросам нацбезопасности и представитель президента в парламенте Федор Вениславский назвал эту проблему серьезной. По его словам, правительство понимает, что это не единичные случаи, речь идет о широко распространенном явлении, коррупция все еще сильна. При этом он выразил мнение, что число уклонистов по сравнению с цифрой по всем мобилизованным остается на низком уровне. Вениславский добавил, что 95-99% украинцев готовы защищать независимость, суверенитет и свободу, а те, кто пытаются избежать мобилизации, составляют 1-5% от общего числа призывников.

    Как подчеркнула Би-би-си, на данный момент неизвестно, какая судьба ждет уехавших от мобилизации украинцев в случае их возвращения в страну. При этом Вениславский заявил, что их преследование после завершения боевых действий не будет в национальных интересах Украины.

    Ранее на границе с Венгрией пограничники Украины задержали трех уклонистов, один из которых прикидывался женщиной.

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    17 ноября 2023, 16:20
    Байден раскрыл, как США удалось избежать шатдауна за счет Украины и Израиля

    Байден объяснил принятие закона о финансировании правительства угрозой шатдауна

    Байден раскрыл, как США удалось избежать шатдауна за счет Украины и Израиля
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    16 ноября Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощь Украине и Израилю. Такое решение было продиктовано стремлением избежать приостановки работы центрального органа госуправления страны, заявил в пятницу американский президент.

    «Минувшим вечером я подписал законопроект, предотвратив тем самым приостановку работы правительства. Это важный шаг, но нам нужно сделать больше», – написал Байден в соцсети X.

    Отдельно Байден призвал Конгресс сосредоточиться на решении проблем в сфере нацбезопасности и обратиться к внутренней политике.

    На прошлой неделе законопроект о финансировании федеральных министерств до 19 января внес на рассмотрение спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон. Закон, получивший широкую поддержку обеих партий, предполагает, что выделение помощи Украине и Израилю будет рассматриваться в отдельном порядке.

    За принятие инициативы проголосовали 336 членов нижней палаты парламента (против выступили 95 конгрессменов), тогда как в сенате законопроект, напротив, решительно не нашел поддержки (87 против 11 голосов).


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    17 ноября 2023, 19:28
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    Путин дал совет эмоционально высказывавшимся об СВО артистам
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, говоря о звездах, эмоционально высказывавшихся о российской спецоперации на Украине, посоветовал артистам предварительно анализировать свои слова.

    «Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», – сказал российский лидер на международном культурном форуме в Петербурге, комментируя возвращение в Россию артистов, допустивших эмоциональные оценки по теме СВО, передает ТАСС.

    «Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. И, конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Смотреть нужно, конечно, не по тому, что люди говорят, а по тому, что делают. Если эта деятельность связана с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу – а такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим: гонорары перечисляются куда-то, прямо скажем, противнику, и так далее, — то это одна история», – сказал президент.

    «Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации, – это другая. Поэтому есть еще одно обстоятельство, которое, безусловно, все мы должны учитывать: это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной. Или не считаем. И это такой фактор объективный, от которого никому никуда не деться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что россияне смогут принять соотечественников, которые после отъезда «разинули рот» и стали «ругать свою Родину».

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    17 ноября 2023, 14:57
    ВСУ попросили у США более современные истребители против российских Су-35

    ВСУ: Устаревшие модификации F-16 не смогут противостоять российским Су-35

    ВСУ попросили у США более современные истребители против российских Су-35
    @ Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Устаревшая линейка истребителей F-16 не сможет противостоять российскому самолету Су-35 и обеспечить вооруженным силам Украины преимущество в воздухе, заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Игнат в эфире украинского ТВ заявил, что Украина хотела бы получить модификацию F-16, которая способна обеспечить украинским военным «преимущество в воздухе над российской техникой», передает ТАСС.

    Самолеты устаревших серий, по его словам, могут защитить от дронов, а для преимущества в воздухе нужны самолеты не хуже российских Су-30, Су-34, Су-35.

    Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.

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    17 ноября 2023, 09:11
    Оставленная родными в Мексике пенсионерка приехала в Воронеж
    Оставленная родными в Мексике пенсионерка приехала в Воронеж
    @ правительство Воронежской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожилая женщина Валентина Котова, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике, приехала на поезде из Москвы в Воронеж, передает источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», поезд из столицы прибыл на главный вокзал Воронежа в 8.30 мск пятницы. Котову встречали сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области, которые проводят женщину на съемную квартиру.

    Ранее Котову, которую бросила в Мексике уехавшая в США семья, власти Воронежа решили поселить в региональном пансионате.

    До этого в СМИ сообщалось, что 73-летняя Валентина Котова осталась в Мексике одна, так как ее семья уехала в США, к решению проблемы подключились представители МИД. Женщина передвигается на инвалидной коляске.

    Напомним, Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в прошлом году. Однако миграционная служба их не пропустила в Штаты, из-за чего семья осталась в латиноамериканской стране.

    Позднее сын Котовой с супругой-украинкой уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства. Дипломаты помогли переправить пенсионерку в Москву.

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    17 ноября 2023, 12:32
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    Юрист Ремесло: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    @ commission.europa.eu,Евгений Софийчук/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Блогеры, сбежавшие из России, полностью дискредитировали себя причастностью к созданию ботофермы. В ситуации отсутствия реальной поддержки, они решили отчитываться перед своими заказчиками липовыми лайками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал юрист Илья Ремесло. Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии.

    «Так называемая фабрика эльфов – это структура, которая курировала деятельность ботов, комментировавших различные общественно-политические новости с антироссийских позиций. Известно, что она была создана на деньги фонда Free Russia Foundation (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ)», – сказал юрист Илья Ремесло.

    «Услугами «фабрики» активно пользовался ФБК (признан экстремистской организацией). Среди комментариев, опубликованных силами данной структуры, с завидной регулярностью встречаются темы, продвигающие идеи, так или иначе выгодные фонду. Так, боты крайне активно защищали Леонида Волкова (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов) во время скандала с якобы получением денег от Михаила Фридмана», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, в скрытых архивах было найдено большое количество фотографий агитпродукции, призывающей к освобождению Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов). На данных материалах сохранен даже дизайнерский стиль ФБК. «Фабрика эльфов» вела активную работу и по другим направлениям», – подчеркивает собеседник.

    «Например, после убийства Владлена Татарского боты намеренно распространяли слухи о том, что к этой трагедии якобы причастны российские спецслужбы. При этом комментарии, которые они публиковали в интернете, были написаны буквально под копирку», – уточняет Ремесло.

    «Новость о существовании «фабрики эльфов» подлила масла в огонь вражды между беглыми российскими блогерами. Так, Мария Певчих и Георгий Албуров (признаны иноагентами, Албуров также включен в перечень террористов и экстремистов) в попытке защитить свою репутацию стали перекладывать вину на собственных идейных противников», – акцентирует эксперт.

    «По их словам, главным организатором «фабрики эльфов» являлся предприниматель Леонид Невзлин (признан иноагентом), с которым у их фонда давняя история вражды. Судя по всему, противоречия внутри этой якобы либеральной политической среды заметно обостряются», – считает собеседник.

    «Теперь любую запись, соответствующую интересам ФБК, можно назвать «эльфийской». Это колоссальный удар по их движению. Более того, эти блогеры в очередной раз проявили свою лицемерную сущность. Раньше они упрекали российское правительство в том, что оно якобы использует ботов для продвижения нужного нарратива в интернете. Теперь же выясняется, что реальность совершенно иная. Это беглые предатели имитировали большую поддержку и отчитывались перед своими заказчиками липовыми лайками», – акцентирует эксперт.

    «При этом реальные масштабы «фабрики эльфов» могут нас серьезно удивить. Известно, что их основные офисы располагались в Литве и Грузии. Вполне возможно, что имелись представительства и в других странах. Под их пагубное влияние попадали сотни тысяч пользователей различных социальных сетей: от YouTube до «ВКонтакте», – резюмирует Ремесло.

    Ранее стало известно о существовании сети фейковых аккаунтов, публикующих в интернете антиправительственные комментарии. Об этом сообщает RTVI. Отмечается, что финансированием структуры занимался фонд Free Russia Foundation. Кроме того, на основании косвенных доказательств деятельность ботов связывается и с ФБК.

    О причастности Фонда борьбы с коррупцией к работе «фабрики» высказался человек, ранее участвовавший в создании комментариев, направленных против России. Подчеркивается, что организация имеет несколько офисов в Литве и Грузии, где в общей сумме работает около 200 сотрудников.

    Ссылки на посты, под которыми необходимо оставлять комментарии, а также их примерное содержание работникам ботофермы, предоставлялись кураторами. Каждый «эльф» должен написать не менее 120 постов за смену, которые не удалят администраторы страниц. В день сотрудники могут брать не более двух смен. Час данной деятельности стоит 10 евро. В качестве отчетности предоставляются скриншоты публикаций и реакций других пользователей на них.

    Для работы используются купленные на черном рынке аккаунты «ВКонтакте», к которым нет доступа у реальных владельцев. В слитых документах в том числе есть инструкция о том, что «эльфы» должны менять данные на страницах, в том числе имена и фотографии, а также работать исключительно через VPN.

    Расследование о существовании «фабрики эльфов» на своем интернет-ресурсе опубликовал Михаил Светов (признан иноагентом). На материал отреагировал представитель ФБК Иван Жданов (признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов), который назвал причастность организации к ботоферме «совершенной ложью».

    Другие соратники Алексея Навального (Леонид Волков, Георгий Албуров, Мария Певчих) также опубликовали посты, в которых полностью отрицают сотрудничество с «фабрикой». При этом Певчих отметила связь структуры с предпринимателем Леонидом Невзлиным.

    На новость отреагировал и блогер Максим Кац (признан иноагентом). Он раскритиковал ФБК за использование данных технологий, а также обозначил их действия как «попытку создать собственную пропаганду, обмануть людей какими-то хитрыми маневрами». Напомним, о деятельности «фабрики эльфов» стало известно еще в прошлом году. Тогда «Фонтанка.ру» писала об особенностях работы грузинского отделения ботофермы.

    Коментарии (4)
    17 ноября 2023, 14:45
    Запад уличили в подготовке к смене политических элит на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил о подготовке западных стран к смене украинской политической элиты.

    Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, Буякевич указал, что иностранные спонсоры Киева начали готовить почву для смены элит на Украине, чтобы законсервировать текущее положение вещей, передает ТАСС.

    «Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», – сказал он.

    Буякевич добавил, что с целью приостановки спецоперации России на Украине и отказа от реализации ее целей активизировались «вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво» Украины.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности нового майдана в стране.

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