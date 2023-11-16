The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева

В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге

Германист Рар: Шансы Сары Вагенкнехт на создание собственной партии выросли

Tекст: Евгений Поздняков

«Фракция «Левых» в Бундестаге – давно маргиналы. Правящие социал-демократы и другие левые партии (такие как «Зеленые») потеряли свою прежнюю привлекательность для рабочих, служащих и бедных – тех слоев населения, которые требуют для себя социальную защиту», – считает Александр Рар, германский политолог.

Левая идея в Германии слабеет, как и во всей Европе. «Прежнюю левую прагматику «Левых», как это ни странно, забирает под себя «Альтернатива для Германии» (АдГ). Простые рабочие голосуют за АдГ. А СДПГ и «Зеленые» привлекают в основном центристов, элиту, государственных аппаратчиков. «Партия «Левых» исчезла не случайно, она пыталась ошибочно спасти себя, переходя на позиции СДПГ и «Зеленых» (трансатлантизм, экология, гендерная политика) – но, видимо, ее там никто не ждал», – добавил собеседник.

Вагенкнехт попытается создать свою левую партию на других идеях и будет делать упор «на вопросы социальной справедливости, ограничения власти финансовых акул, модернизацию инфраструктуры страны». «Во внешней политике Вагенкнехт начнет продвигать идею общей Европы от Лиссабона до Владивостока, а также попытается воссоздать ранее мощное движение за мир», – прогнозирует Рар.

Ранее фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске с 6 декабря. Причиной стал уход части депутатов в новое политическое движение, организованное политиком Сарой Вагенкнехт. Теперь во фракции остается лишь 28 парламентариев, в то время как для создания полноценной политической группы необходимо достигнуть минимальной отметки в 37 человек. По словам лидера объединения Дитмара Барча, это событие станет «шансом для нового начала».

«Парализующая озабоченность собой должна закончиться. От нас зависит, действительно ли нам удастся заниматься политикой, или же конфликты будут продолжаться», – подчеркнул он. Издание отмечает, что роспуск фракции станет «историческим шагом назад» для «Левых» в ФРГ.

Между тем Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как новая политическая сила способна повлиять на ситуацию в Германии.