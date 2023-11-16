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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    41 комментарий
    16 ноября 2023, 21:54

    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева

    The Guardian сообщила о готовящихся санкциях против сына Медведева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций может ввести ограничительные меры в отношении «АльфаСтрахования» и Ильи Медведева, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

    Также под санкции может попасть председатель фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Всего ЕК предлагает ввести санкции против 47 физических лиц. Издание отметило, что меры одобрят на встрече лидеров стран ЕС в декабре, передает ТАСС.

    В черном списке могут оказаться оборонные предприятия, IT-компании, работники избиркомов, ЧВК, патриотические организации и ряд белорусских чиновников. Газета отмечает, что санкции могут коснуться системы ГЛОНАСС и Авиационного комплекса имени Ильюшина.

    Всего в новом санкционном списке могут оказаться 120 физических и юридических лиц из России.

    14 ноября 2023, 21:00
    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге

    Германист Рар: Шансы Сары Вагенкнехт на создание собственной партии выросли

    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Самороспуск фракции «Левых» в Бундестаге и переход части депутатов в команду политика Сары Вагенкнехт повышает ее шансы на создание новой партии и проведение иной внутренней и внешней политики, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В среду «Левые» в Бундестаге решили распустить свою фракцию.

    «Фракция «Левых» в Бундестаге – давно маргиналы. Правящие социал-демократы и другие левые партии (такие как «Зеленые») потеряли свою прежнюю привлекательность для рабочих, служащих и бедных – тех слоев населения, которые требуют для себя социальную защиту», – считает Александр Рар, германский политолог.

    Левая идея в Германии слабеет, как и во всей Европе. «Прежнюю левую прагматику «Левых», как это ни странно, забирает под себя «Альтернатива для Германии» (АдГ). Простые рабочие голосуют за АдГ. А СДПГ и «Зеленые» привлекают в основном центристов, элиту, государственных аппаратчиков. «Партия «Левых» исчезла не случайно, она пыталась ошибочно спасти себя, переходя на позиции СДПГ и «Зеленых» (трансатлантизм, экология, гендерная политика) – но, видимо, ее там никто не ждал», – добавил собеседник.

    Вагенкнехт попытается создать свою левую партию на других идеях и будет делать упор «на вопросы социальной справедливости, ограничения власти финансовых акул, модернизацию инфраструктуры страны». «Во внешней политике Вагенкнехт начнет продвигать идею общей Европы от Лиссабона до Владивостока, а также попытается воссоздать ранее мощное движение за мир», – прогнозирует Рар.

    Ранее фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске с 6 декабря. Причиной стал уход части депутатов в новое политическое движение, организованное политиком Сарой Вагенкнехт. Теперь во фракции остается лишь 28 парламентариев, в то время как для создания полноценной политической группы необходимо достигнуть минимальной отметки в 37 человек. По словам лидера объединения Дитмара Барча, это событие станет «шансом для нового начала».

    «Парализующая озабоченность собой должна закончиться. От нас зависит, действительно ли нам удастся заниматься политикой, или же конфликты будут продолжаться», – подчеркнул он. Издание отмечает, что роспуск фракции станет «историческим шагом назад» для «Левых» в ФРГ.

    Между тем Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как новая политическая сила способна повлиять на ситуацию в Германии.

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

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    15 ноября 2023, 21:48
    Финляндия перенесла решение о закрытии границы с Россией

    Helsingin Sanomat: Финляндия перенесла на четверг возможное решение о перекрытии границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Финляндии перенесло на четверг рассмотрение вопроса о возможном перекрытии границы с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Издание пишет, что обсуждение вопроса на внеочередном заседании о закрытии или ограничении работы КПП на границе с Россией затянулось, и окончательное решение было перенесено на четверг, передает ТАСС.

    Ранее Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией из-за африканских беженцев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко сожалеют, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией.

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 23:43
    ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть

    ЕК в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ужесточить потолок цен на нефть и ввести новые рестрикции

    ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть
    @ RAINER UNKEL/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Еврокомиссия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ввести рестрикции против 120 физических и юридических лиц России, а также принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, следует из заявления внешнеполитической службы ЕС.

    Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией предложили дополнительно включить в санкционный список 120 физических и юридических лиц на основании утверждения об их участии в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, передает ТАСС.

    Санкции, в частности, предлагается ввести в отношении людей, проводивших выборы в новых регионах России, лиц и компаний, связанных с армией, цифровым сектором и ВПК. Еврокомиссия намерена также включить в санкционный список лиц, работающих с детьми, вывезенными из зоны боевых действий в новых регионах России, отмечается в документе.

    Проект 12-го пакета антироссийских санкций также включает предложение принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, чтобы противодействовать обходу санкций.

    В заявлении внешнеполитической службы ЕС подтверждается, что проект 12-го пакета санкций ЕС передан на рассмотрение Совету ЕС минувшей ночью.

    В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что детали санкционного пакета «будут озвучены после согласования» странами Евросоюза в Совете ЕС. Сроки завершения этого согласования неизвестны, первая дискуссия послов стран ЕС по этому пакету пройдет 17 ноября, согласно расписанию работы Комитета постоянных представителей ЕС.

    Необычным при передаче этого пакета санкций на рассмотрение странам ЕС стало отсутствие пресс-конференции или видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее лично представляла предыдущие пакеты санкций против России.

    По данным ЕК, в различные санкционные списки ЕС, связанные с Украиной, входят свыше 1,8 тыс. юридических и физических лиц России, Украины, Ирана, Сирии и ряда других государств.

    Ранее в среду появилась информация, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих.

    Коментарии (16)
    15 ноября 2023, 13:58
    Еврокомиссия: Десять стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году
    Еврокомиссия: Десять стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в десяти странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

    Как заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе, десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году, в частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%, Эстонии – на 2,6%, Ирландии – на 0,9%, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 14:21
    ЕС решил запретить экспорт в Россию литиевых батарей и двигателей для БПЛА

    Bloomberg: ЕС хочет запретить экспорт в Россию станков, фольги и двигателей для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих, сообщает Bloomberg со ссылкой имеющийся в его распоряжении документ.

    Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА, также будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб, передает ТАСС.

    По его информации агентства, Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Страны-члены ЕС планируют на этой неделе обсудить эти предложения, которые еще могут измениться.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (10)
    14 ноября 2023, 14:20
    Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией из-за африканских беженцев

    Глава МВД Рантанен: КПП на границе с Россией будут закрыты из-за наплыва беженцев из Сомали и Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по ограничению работы или закрытию пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила глава МВД Мари Рантанен.

    Министр отметила, что действующее законодательство позволяет ограничить или закрыть работу КПП на границе с Россией. По ее словам, из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища, передает РИА «Новости».

    Рантанен отметила, что вопрос беженцев обсуждался с российскими властями, но не дал «желаемого результата». Она подчеркнула, что на границе, вероятно, будут приняты более жесткие меры, вплоть до закрытия КПП.

    Ранее Рантанен заявила, что Финляндия готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России, пограничники будут действовать по мере развития ситуации.

    Напомним, на КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.

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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

    Коментарии (3)
    15 ноября 2023, 20:35
    Госдеп: США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
    Госдеп: США и ЕС хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    В комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях по ситуации вокруг Нагорного Карабаха О’Брайен заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с трансатлантическим сообществом, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас идет обсуждение в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, как эта схема могла бы выглядеть.

    Ранее Пашинян заявил о поиске «новых партнеров в сфере безопасности» и опроверг выход Армении из ОДКБ.

    Недавно армянский премьер заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Кроме того, Пашинян предложил России неприемлемого человека в качестве посла Еревана в Москве, а до того парламент республики ратифицировал Римский статут.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем обернется для Армении геополитический разворот в сторону Евросоюза.

    Коментарии (7)
    14 ноября 2023, 10:05
    В Австрии сочли сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Рекомендация председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале ведения переговоров о вступлении Украины в ЕС сюрреалистична, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, все, кто серьезно занимался вопросами европейской интеграции в каком бы то ни было виде, переворачиваются в гробу при этой речи, передает ТАСС.

    Кнайсль добавила, что факт, что слова фон дер Ляйен сопровождаются усилиями тысяч бюрократов, увеличивает сюрреалистичность этой ситуации.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт.

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    16 ноября 2023, 21:10
    В Эстонии допустили перекрытие КПП на границе с Россией

    Погранслужба Эстонии не исключила перекрытие некоторых КПП на границе с Россией

    В Эстонии допустили перекрытие КПП на границе с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае необходимости Эстония готова предотвратить любую нелегальную миграцию, закрытие КПП на границе с Россией возможно, заявил начальник отдела пограничной службы департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

    Коммуссар заявил порталу Delfi, что въехать в Евросоюз через Эстонию могут только те, у кого есть для этого все законные основания, за ситуацией на границе очень внимательно следят, передает ТАСС.

    Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс также считает, что закрытие КПП на границе с Россией возможно. По его словам, восемь граждан Сомали пытались нелегально въехать в Эстонию из Нарвы без шенгенской визы или вида на жительство, их отправили обратно. Он считает, что Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований.

    Ранее сообщалось, что власти Финляндии закроют с 18 ноября по 24 февраля 2024 года четыре пункта пропуска на границе с Россией. Кроме того, перевозка грузов автотранспортом между Финляндией и Россией практически полностью прекратится.

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    14 ноября 2023, 20:40
    Боррель не смог назвать сроки поставок F-16 Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

    По словам Борреля, обучение управлению F-16 требует много времени, поскольку это сложные машины, подготовка летчиков продолжается, передает ТАСС.

    При этом конкретная информация о том, когда первые истребители взлетят в украинское небо, отсутствует, сообщил он на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне министров обороны.

    Ранее генерал ВВС США заявил о бесполезности истребителей F-16 для ВСУ.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2023, 14:45
    ЕК дополнительно выделила 100 млн евро в качестве гумпомощи Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия выделила Киеву дополнительные 100 млн евро гуманитарной помощи, сообщил ее представитель Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Отмечается, что гуманитарная ситуация на Украине сейчас катастрофическая, поэтому были выделены дополнительные средства, передает ТАСС.

    Также 10 млн евро помощи были выделены Молдавии «для улучшения условий жизни украинских беженцев».

    Ранее руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признался в невозможности отправки Киеву 1 млн снарядов.

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    15 ноября 2023, 15:57
    СМИ назвали количество попадающих под персональные санкции россиян

    Reuters: Предложения ЕС по новым санкциям включают 47 человек и 72 юрлица

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения Евросоюза по новым антироссийским санкциям включают добавление в черный список 47 человек и 72 юридических лиц, сообщает агентство Reuters.

    По информации европейских дипломатов, Еврокомиссия уже представила предложения по санкциям, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что предложение добавляет 47 человек в список тех, кому запрещены поездки в Европу и чьи европейские активы замораживаются, а также 72 юрлица.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2023, 20:55
    В МИД заявили об отсутствии ограничений для получения виз РФ гражданами ЕС

    МИД: Граждане Евросоюза активно пользуются российской электронной визой

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане недружественных России государств, практически жители всех стран Евросоюза активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов на пленарном заседании Госдумы.

    Дипломат отметил, что получить электронную визу можно через интернет, никаких подтверждающих документов не нужно, поэтому ей активно пользуются граждане недружественных государств. По словам Иванова, они не виноваты в том, какую позицию по отношению к России занимают их правительства, поэтому могут пользоваться привилегией и получить визу, передает ТАСС.

    Ранее Иванов заявил, что иностранцам с 1 августа 2023 года выдано более 90 тыс. электронных виз в Россию.

    Напомним, получить электронную визу в Россию могут граждане 55 стран.

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    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

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