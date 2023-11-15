ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть

ЕК в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ужесточить потолок цен на нефть и ввести новые рестрикции

Tекст: Антон Никитин

Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией предложили дополнительно включить в санкционный список 120 физических и юридических лиц на основании утверждения об их участии в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, передает ТАСС.

Санкции, в частности, предлагается ввести в отношении людей, проводивших выборы в новых регионах России, лиц и компаний, связанных с армией, цифровым сектором и ВПК. Еврокомиссия намерена также включить в санкционный список лиц, работающих с детьми, вывезенными из зоны боевых действий в новых регионах России, отмечается в документе.

Проект 12-го пакета антироссийских санкций также включает предложение принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, чтобы противодействовать обходу санкций.

В заявлении внешнеполитической службы ЕС подтверждается, что проект 12-го пакета санкций ЕС передан на рассмотрение Совету ЕС минувшей ночью.

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что детали санкционного пакета «будут озвучены после согласования» странами Евросоюза в Совете ЕС. Сроки завершения этого согласования неизвестны, первая дискуссия послов стран ЕС по этому пакету пройдет 17 ноября, согласно расписанию работы Комитета постоянных представителей ЕС.

Необычным при передаче этого пакета санкций на рассмотрение странам ЕС стало отсутствие пресс-конференции или видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее лично представляла предыдущие пакеты санкций против России.

По данным ЕК, в различные санкционные списки ЕС, связанные с Украиной, входят свыше 1,8 тыс. юридических и физических лиц России, Украины, Ирана, Сирии и ряда других государств.

Ранее в среду появилась информация, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих.