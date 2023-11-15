  • Новость часаЛидеры Китая и США начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния
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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 23:43

    ЕК призвала ввести новые санкции против России и ужесточить потолок цен на нефть

    ЕК в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ужесточить потолок цен на нефть и ввести новые рестрикции

    Tекст: Антон Никитин

    Еврокомиссия в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предложила ввести рестрикции против 120 физических и юридических лиц России, а также принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, следует из заявления внешнеполитической службы ЕС.

    Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией предложили дополнительно включить в санкционный список 120 физических и юридических лиц на основании утверждения об их участии в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, передает ТАСС.

    Санкции, в частности, предлагается ввести в отношении людей, проводивших выборы в новых регионах России, лиц и компаний, связанных с армией, цифровым сектором и ВПК. Еврокомиссия намерена также включить в санкционный список лиц, работающих с детьми, вывезенными из зоны боевых действий в новых регионах России, отмечается в документе.

    Проект 12-го пакета антироссийских санкций также включает предложение принять новые импортные и экспортные ограничения и ужесточить потолок цен на нефть, чтобы противодействовать обходу санкций.

    В заявлении внешнеполитической службы ЕС подтверждается, что проект 12-го пакета санкций ЕС передан на рассмотрение Совету ЕС минувшей ночью.

    В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что детали санкционного пакета «будут озвучены после согласования» странами Евросоюза в Совете ЕС. Сроки завершения этого согласования неизвестны, первая дискуссия послов стран ЕС по этому пакету пройдет 17 ноября, согласно расписанию работы Комитета постоянных представителей ЕС.

    Необычным при передаче этого пакета санкций на рассмотрение странам ЕС стало отсутствие пресс-конференции или видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее лично представляла предыдущие пакеты санкций против России.

    По данным ЕК, в различные санкционные списки ЕС, связанные с Украиной, входят свыше 1,8 тыс. юридических и физических лиц России, Украины, Ирана, Сирии и ряда других государств.

    Ранее в среду появилась информация, что Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих.

    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    14 ноября 2023, 21:00
    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге

    Германист Рар: Шансы Сары Вагенкнехт на создание собственной партии выросли

    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Самороспуск фракции «Левых» в Бундестаге и переход части депутатов в команду политика Сары Вагенкнехт повышает ее шансы на создание новой партии и проведение иной внутренней и внешней политики, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В среду «Левые» в Бундестаге решили распустить свою фракцию.

    «Фракция «Левых» в Бундестаге – давно маргиналы. Правящие социал-демократы и другие левые партии (такие как «Зеленые») потеряли свою прежнюю привлекательность для рабочих, служащих и бедных – тех слоев населения, которые требуют для себя социальную защиту», – считает Александр Рар, германский политолог.

    Левая идея в Германии слабеет, как и во всей Европе. «Прежнюю левую прагматику «Левых», как это ни странно, забирает под себя «Альтернатива для Германии» (АдГ). Простые рабочие голосуют за АдГ. А СДПГ и «Зеленые» привлекают в основном центристов, элиту, государственных аппаратчиков. «Партия «Левых» исчезла не случайно, она пыталась ошибочно спасти себя, переходя на позиции СДПГ и «Зеленых» (трансатлантизм, экология, гендерная политика) – но, видимо, ее там никто не ждал», – добавил собеседник.

    Вагенкнехт попытается создать свою левую партию на других идеях и будет делать упор «на вопросы социальной справедливости, ограничения власти финансовых акул, модернизацию инфраструктуры страны». «Во внешней политике Вагенкнехт начнет продвигать идею общей Европы от Лиссабона до Владивостока, а также попытается воссоздать ранее мощное движение за мир», – прогнозирует Рар.

    Ранее фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске с 6 декабря. Причиной стал уход части депутатов в новое политическое движение, организованное политиком Сарой Вагенкнехт. Теперь во фракции остается лишь 28 парламентариев, в то время как для создания полноценной политической группы необходимо достигнуть минимальной отметки в 37 человек. По словам лидера объединения Дитмара Барча, это событие станет «шансом для нового начала».

    «Парализующая озабоченность собой должна закончиться. От нас зависит, действительно ли нам удастся заниматься политикой, или же конфликты будут продолжаться», – подчеркнул он. Издание отмечает, что роспуск фракции станет «историческим шагом назад» для «Левых» в ФРГ.

    Между тем Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как новая политическая сила способна повлиять на ситуацию в Германии.

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    14 ноября 2023, 18:32
    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном

    Washington Post: Пентагон использует запрещенную нефть из России

    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье, пишет американская газета Washington Post.

    Издание сообщает, что провело расследование, которое показало, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку. Отмечается, что в цепочке присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал, передает РИА «Новости».

    В итоге российская нефть проходит ребрендинг и поставляется военным США и другим странам, которые ввели запрет на российские нефтепродукты. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон.

    Ранее в Кремле обратили внимание на запрос министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

    Коментарии (9)
    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

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    15 ноября 2023, 13:58
    Еврокомиссия: Десять стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году
    Еврокомиссия: Десять стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в десяти странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

    Как заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе, десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году, в частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%, Эстонии – на 2,6%, Ирландии – на 0,9%, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

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    15 ноября 2023, 14:21
    ЕС решил запретить экспорт в Россию литиевых батарей и двигателей для БПЛА

    Bloomberg: ЕС хочет запретить экспорт в Россию станков, фольги и двигателей для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих, сообщает Bloomberg со ссылкой имеющийся в его распоряжении документ.

    Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА, также будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб, передает ТАСС.

    По его информации агентства, Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Страны-члены ЕС планируют на этой неделе обсудить эти предложения, которые еще могут измениться.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    14 ноября 2023, 14:20
    Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией из-за африканских беженцев

    Глава МВД Рантанен: КПП на границе с Россией будут закрыты из-за наплыва беженцев из Сомали и Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по ограничению работы или закрытию пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила глава МВД Мари Рантанен.

    Министр отметила, что действующее законодательство позволяет ограничить или закрыть работу КПП на границе с Россией. По ее словам, из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища, передает РИА «Новости».

    Рантанен отметила, что вопрос беженцев обсуждался с российскими властями, но не дал «желаемого результата». Она подчеркнула, что на границе, вероятно, будут приняты более жесткие меры, вплоть до закрытия КПП.

    Ранее Рантанен заявила, что Финляндия готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России, пограничники будут действовать по мере развития ситуации.

    Напомним, на КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.

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    15 ноября 2023, 02:08
    Немецкая OBI через суд потребовала запретить использовать свои бренды в России

    Немецкая OBI просит суд запретить бывшей «дочке» в России использовать свои бренды

    Tекст: Антон Никитин

    Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, прежде владевшая в России сетью гипермаркетов строительных гипермаркетов OBI, обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить своей бывшей дочерней компании, подмосковному ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», использование своих товарных знаков на сайте obi.ru.

    Иск поступил в суд 9 ноября и принят к рассмотрению. На 10 января назначены предварительные слушания, передает РИА «Новости».

    Речь в иске идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI. Суд по просьбе истца принял обеспечительные меры в отношении домена obi.ru.

    Напомним, в июле 2022 года компания OBI, работавшая в России с 2003 года, закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро. Сообщалось, что контрольный пакет получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

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    15 ноября 2023, 12:20
    Стало известно о намерении Дании проверять и задерживать танкеры с российской нефтью

    Financial Times: Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дания планирует проверять и при необходимости задерживать танкеры с нефтью из России, проходящие через проливы королевства, в соответствии с новыми планами Брюсселя по контролю над морскими поставками российской нефти, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.

    Речь идет о нефтеналивных судах, «следующих транзитом через датские проливы без западной страховки».

    По закону государства могут «проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды», передает ТАСС.

    По данным экспертов, из Балтийского моря в Северное через датские проливы на мировые рынки поставляется почти 60% нефти из России от общего объема морского экспорта.

    Один из чиновников пояснил FT, что главное – соблюдать правила страхования.

    На сегодняшний день это делается очень неоднозначно, что дает прибрежным государствам право проверять наличие документов.

    В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, государства могут «возбудить судебное разбирательство, включающее задержание судна», если есть очевидные доказательства того, что судно несет угрозу окружающей среде.

    Правительство Дании отказалось от комментариев изданию.

    Ранее США ввели санкции против двух фирм ОАЭ и Турции из-за нарушений ценовых ограничений по продаже российской нефти.

    Между тем газета Washington Post сообщала, что Пентагон продолжает использовать запрещенную нефть из России.

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    13 ноября 2023, 18:33
    Назван срок представления очередного пакета санкций ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о готовности ЕК представить 12-й пакет санкций против России на этой неделе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия (ЕК) представит новый пакет санкций против России на текущей неделе, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Новый пакет санкций будет представлен на Совете по иностранным делам ЕС, сообщил глава МИД Венгрии в социальной сети, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что считает неоправданным введение 12-го пакета санкций «без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов». Он подчеркнул, что санкции больше нанесли ущерб европейской экономике, поскольку «российская экономика не была поставлена на колени».

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

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    13 ноября 2023, 18:56
    Названа причина невозможности вступления Украины в ЕС

    Сийярто заявил о несоответствии Украины условиям для вступления в ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. (...) Процесс расширения должен нести мир, а не войну в Европейский союз», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные на встрече со СМИ.

    Ранее Сийярто заявил, что ЕК готова ввести 12-й пакет санкций против России на этой неделе.

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    13 ноября 2023, 19:46
    ЕС предупредил Азербайджан о последствиях при нарушении суверенитета Армении

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС предупредил Азербайджан о «суровых последствиях» в случае любого нарушения территориальной целостности Армении, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Он добавил, что необходимо быть бдительным насчет любой попытки дестабилизации Армении, передает ТАСС.

    Также Боррель рассказал, что ЕС рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинин заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать почти согласованным, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.


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    14 ноября 2023, 10:05
    В Австрии сочли сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Рекомендация председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале ведения переговоров о вступлении Украины в ЕС сюрреалистична, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, все, кто серьезно занимался вопросами европейской интеграции в каком бы то ни было виде, переворачиваются в гробу при этой речи, передает ТАСС.

    Кнайсль добавила, что факт, что слова фон дер Ляйен сопровождаются усилиями тысяч бюрократов, увеличивает сюрреалистичность этой ситуации.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт.

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    14 ноября 2023, 08:30
    Нефть подорожала после выхода доклада ОПЕК

    Мировые цены на нефть умеренно выросли после выхода доклада ОПЕК

    Мировые цены на нефть во вторник умеренно выросли: аналитики оценивают данные ежемесячного доклада ОПЕК.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 росла на 0,45%, достигая 82,89 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,38%, до 78,56 доллара, передает РИА «Новости».

    Накануне ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад о нефтяном рынке, где был улучшен прогноз по мировому спросу в 2023 году. Организация ожидает роста на 2,46 млн баррелей в сутки (до 102,11 млн баррелей). После выхода доклада нефть подорожала в пределах 2%.

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    Сценарий мировой рецессии не сработал не только в этом году. Экономисты в своем оптимизме пошли дальше: вероятность мирового кризиса в следующем году резко снизилась. Наоборот, мировая экономика удивит всех своим ростом, считают в Goldman Sachs. Что же помогло миру не уйти в экономическое пике? Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета. Какие еще преимущества получает Су-57 за счет «Изделия 30»? Подробности

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    Военные планы против России надорвали финансы Польши

    Грандиозная программа милитаризации Польши, представляющая непосредственную угрозу России, похоже, сама оказалась под угрозой. По крайней мере, речь идет о планах по масштабным поставкам в польскую армию оружия, изготовленного в Южной Корее. Почему эти планы срываются и как это связано с прошедшими не так давно в Польше выборами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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