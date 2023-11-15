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ЕС решил запретить экспорт в Россию станков и двигателей для БПЛА
Bloomberg: ЕС хочет запретить экспорт в Россию станков и двигателей для БПЛА
Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих, сообщает Bloomberg со ссылкой имеющийся в его распоряжении документ.
Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА, также будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб, передает ТАСС.
По его информации агентства, Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Страны-члены ЕС планируют на этой неделе обсудить эти предложения, которые еще могут измениться.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.