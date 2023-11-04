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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    9 комментариев
    4 ноября 2023, 19:10

    Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета санкций против России

    Урсула фон дер Ляйен: ЕС скоро представит новые санкции против России, которые касаются цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия представит новый пакет в отношении России, он касается, в том числе, лимита цен на российскую нефть, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В сообщении главы ЕК в Х(бывший Twitter, заблокирован в России)новые запреты на импорт и экспорт касаются также ужесточения лимита цен на российскую нефть, передает RT.

    Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

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    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

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    2 ноября 2023, 19:48
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    Медведев предсказал развал Евросоюза из-за Польши
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В развитой части ЕС сохранится «плохо скрываемая ненависть» к Польше, полякам и к партии «Право и справедливость», что обострит отношения Варшавы с Германией и Францией, указал Медведев в статье для «Российской газеты».

    В этих европейских странах будут рассчитывать, что в Польше к власти придут другие проевропейские силы. Столицы Европы считают Варшаву «зловредной выскочкой», которая использует институты ЕС в корыстных целях, ничего не внося в «европейскую копилку».

    После начала СВО Польша присвоила себя славу «яростного защитника погибающей Украины» и главного союзника США в регионе, и в ЕС отношение к польской стороне ухудшилось. В конечном счете это поспособствует дестабилизации структуры ЕС, это может привести к полноценным разборкам внутри европейской семьи и даже к распаду Евросоюза по вине Польши, считает зампред Совбеза России.

    Эгоизм польских элит может привести к обострению отношений страны с Прибалтикой, которые рассматривают Польшу «в качестве коренного в нынешней русофобской упряжке». Но претензии на старшинство способны вывести из равновесия флегматичные балтийские элиты, предупредил Медведев.

    В таком случае их альянс даст трещину. Подрыв такого вынужденного союзничества Прибалтики и Польши «отвечает стратегическим российским интересам», отметил зампред.

    Также в статье Медведев заявил, что польское руководство нельзя допускать к памятнику в Катыни из-за его «омерзительного поведения».

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    3 ноября 2023, 11:47
    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России

    Премьер Венгрии Орбан: Расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают

    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты лидеров Евросоюза на поражение россиян в конфликте с Украиной и смену руководства в России безосновательны, Европе нужна новая система безопасности, приемлемая одновременно для Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.

    Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». По его словам, они надеялись на победу Украины в конфликте, после чего сменится руководство в России, с которым они бы вели переговоры. Премьер подчеркнул, что этот «амбициозный» план не сработает, передает ТАСС.

    Венгерский политик считает, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, поэтому сейчас нужен «план Б», который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя. Также он подчеркнул, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

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    3 ноября 2023, 07:58
    В Польше обвинили Украину в массовой депрессии у жителей Европы

    Interia: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии

    Tекст: Антон Никитин

    «Эпидемией» в современной Европе становятся депрессия и тревога, вызванные украинским кризисом и пандемией коронавирусной инфекции, в итоге ухудшаются экономические показатели европейских стран, сообщают СМИ со ссылкой на результаты исследования Польского института экономики (PIE).

    По данным PIE, негативно оценили свое психическое здоровье из-за указанных факторов 62% респондентов в ЕС. Как отмечает польское издание Interia, у депрессии и психических расстройств имеется экономическое измерение, передает РИА «Новости».

    Так, общий убыток 27 стран – членов Евросоюза и Британии из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, составляя более 600 млрд евро. Более трети этих затрат, по данным PIE, обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда.

    Ранее польский полковник Мачей Матысяк заявил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.

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    2 ноября 2023, 14:12
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС

    Глава МИД Германии Бербок объяснила расширение ЕС «геополитической необходимостью»

    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью» и шансом для объединения, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине.

    Бербок утверждает, что в ЕС есть единодушие относительно необходимости расширения, что является геополитическим следствием конфликта на Украине. Она утверждает, что союз имеет геополитический шанс в случае расширения, передает ТАСС.

    Ранее Politico сообщило, что в ЕС полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна».

    Газета ВЗГЛЯД писала о грядущей большой реформе в ЕС, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов.

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    3 ноября 2023, 17:40
    В Тбилиси объяснили отказ в статусе кандидата в ЕС попыткой госпереворота в Грузии
    В Тбилиси объяснили отказ в статусе кандидата в ЕС попыткой госпереворота в Грузии
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Непредоставление Евросоюзом статуса кандидата Грузии в 2022 году произошло из-за политической подоплеки, заявил мэр грузинской столицы и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Когда Грузии не предоставили статус, даже не знали, чем это объяснить (в ЕС). Это было обусловлено политическими мотивами, а за этим стояла цель устроить в Грузии переворот, свержение власти», – сказал Каладзе в преддверии ожидаемого в этом году решения ЕС о предоставлении Грузии статуса кандидата.

    По его словам, «Грузия готова к партнерству, но дружба должна быть двусторонней». «А то в прошлом году нашему народу словно сказали – вы хорошие и заслуживаете статус, но вот власть у вас плохая», – сказал Каладзе.

    «Этим хотели устроить здесь дестабилизацию, но не вышло. Народ Грузии мудр, все видит очень хорошо», – отметил мэр Тбилиси. «Никому не дадим права использовать Грузию и ее народ как пушечное мясо», – заявил он.

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    2 ноября 2023, 23:11
    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана

    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана и ФАУ «Роскапстрой»

    Tекст: Антон Никитин

    Новые санкции министерства финансов США затронули МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ «Роскапстрой», следует из опубликованного документа американского ведомства.

    Рестрикции также затронули ряд дочерних компаний ПАО «Газпром нефть» и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики. В общей сложности введенные 2 ноября ограничения затронули почти 40 физических и свыше 190 юридических лиц, представляющих различные страны, включая Россию, передает ПРАЙМ.

    Напомним, в ноябре 2021 года Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

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    4 ноября 2023, 14:34
    В Сети раскритиковали фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Интернет-пользователи раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.

    На своей странице в соцсети она написала, что рада вернуться для обсуждения пути вступления Украины в ЕС, однако в комментариях получила призыв уйти в отставку, передает РИА «Новости».

    Так, пользователь уточнил, сообщили ли президенту Украины Владимиру Зеленскому, что «все кончено».

    Комментатор Ryan O'Reilly в свою очередь добавил, что в ЕС не нужны ни фон дер Ляйен, ни Украина.

    «Только не с моими деньгами», – подчеркнул Cloudy.

    А пользователь Georgia V заявила, что глава ЕК – «лицемерка, и ей уже пора уйти в отставку».

    «Украина уже проиграла. Совершенно оторваны от реальности», – резюмировали комментаторы.

    Ранее стало известно, что глава ЕК прибыла с визитом в столицу Украины. Ожидается, что фон дер Ляйен обсудит финансовую поддержку для восстановления Украины.

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    2 ноября 2023, 10:35
    В «Калашникове» отреагировали на сообщения об аресте товарного знака в Финляндии

    «Калашников»: Концерн не получал официальных сообщений от Финляндии об аресте своих товарных знаков

    Tекст: Вера Басилая

    Оружейный концерн «Калашников» не получал от официальных органов Финляндии какой-либо информации об аресте своих товарных знаков и будет оспорен в случае его подтверждения, сообщили в АО «Концерн «Калашников».

    В концерне заявили, что официальные органы Финляндии какой-либо информации или уведомлений не присылали концерну, но в случае необходимости будут приняты законные меры по оспариванию таких действий, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что несколько товарных знаков российских юридических лиц, в их числе оружейный концерн «Калашников», находящихся под санкциями Евросоюза (ЕС), конфисковали в Финляндии.

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    3 ноября 2023, 10:35
    Каспаров собрался лоббировать антироссийские санкции в ЕК

    RT: Каспаров намерен лоббировать антироссийские санкции в ЕК

    Каспаров собрался лоббировать антироссийские санкции в ЕК
    @ Konstantin Sednev/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Некоммерческая организация «Российский комитет действия» (РКД), руководителями которой являются гроссмейстер Гарри Каспаров (иноагент), экс-спонсор российской оппозиции Борис Зимин (иноагент) и экс-депутат Дмитрий Гудков (иноагент), получила регистрацию в реестре лоббистов при Европарламенте.

    Как следует из Реестра прозрачности ЕС, ее лидеры будут продвигать инициативы, связанные с антироссийскими санкциями и международной помощью Киеву, передает RT.

    При этом эксперты отмечают, что лобби Каспарова вряд ли как-то повлияет на исчерпавшую свой ресурс санкционную политику ЕС.

    Как уверяют политологи, русскоязычная оппозиция на Западе всерьез не ставит этой задачи, однако борьба за иностранные гранты все еще вынуждает РКД имитировать политическую активность.

    Также уточняется, что центральным проектом, который везде публично продвигает РКД, является внедрение так называемых паспортов европейских русских. Данный документ внедрен для демонстрации лояльности его обладателя ЕС и отказ от поддержки официальной политики России.

    Как в одном из интервью рассказал Каспаров, желающий получить визу в Европу россиянин должен подписать декларацию, в которой ему нужно «публично признать Крым украинским» и назвать действующую власть в России нелегитимной, а военные действия Москвы на Украине – преступными.

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    3 ноября 2023, 14:36
    Песков: Российские компании адаптировались к санкциям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупный и средний бизнес в России привык хеджировать риски, связанные с санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о введении США новых санкций против российских компаний.

    Он отметил, что рестрикции создают дополнительные проблемы, однако российские компании адаптировались к санкциям, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что любая большая компания в России в любой сфере – в финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной – хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции.

    Напомним, США ввели санкции против 150 структур, а также 37 физических лиц России.

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    2 ноября 2023, 12:20
    Песков заявил о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    США и ЕС продолжат придумывать новые рестрикции, хотя у них явно наблюдается «дефицит идей», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, и Вашингтон и Брюссель понимают, что действующие санкции бьют по интересам самих государств, которые ввели эти ограничения.

    Он добавил, что формат участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь на территории США, станет известен своевременно.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сама определит уровень представленности страны на саммите, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений.

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    3 ноября 2023, 22:58
    США ввели санкции против гражданки России за содействие в обходе рестрикций

    Минфин США ввел санкции против гражданки России Ждановой за содействие российским предпринимателям в обходе рестрикций

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь российским предпринимателям в обходе рестрикций, сообщается в заявлении Министерства финансов США.

    Как отмечается в документе, против Ждановой были введены санкции «за ее роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит». Минфин США утверждает, что в марте 2022 года россиянка помогла клиенту в России скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере 2,3 млн долларов через открытый обманным путем инвестиционный счет и сделки с недвижимостью. В результате лица, находящиеся под санкциями, получили доступ к западным финансовым рынкам, что власти США расценивают как обход введенных рестрикций, передает ТАСС.

    По этому поводу заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что «с помощью ключевых посредников, таких как Жданова, российские элиты, хакерские группировки и другие акторы предпринимали попытки обхода американских и международных санкций, в частности через неправомерное использование виртуальной валюты».

    Ведомство считает, что Жданова использовала для перемещения средств за рубеж наличные деньги, связи с организациями, замешанными в отмывании денег, а также третьи страны, например ОАЭ, и международные компании, имеющие представительства по всему миру. Она, по мнению американских властей, «оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей».

    Минфин США также утверждает, что Жданова имела связи с группой киберпреступников, именующей себя Ryuk и осуществляющей кибератаки на крупные компании и организации. Ее подозревают в отмывании в 2021 году от имени группировки суммы в размере более 2,3 млн долларов.

    Накануне в Кремле заявили о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям.

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    3 ноября 2023, 11:10
    Москва оценила потери ЕС от санкций против России

    МИД: Потери ЕС от санкций против России составляют около 1,5 трлн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме.

    Грушко напомнил, что в 2013 году объем торговли между Россией и Евросоюзом составлял 417 млрд долларов, в 2022 году после введения санкций был примерно 200 млрд, в этом году он мог бы составить примерно 700 млрд евро. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот в ЕС был 46 млрд долларов, то есть к концу года будет меньше 100 млрд, передает ТАСС.

    В следующем году, как считает Грушко, товарооборот между Россией и ЕС снизится до 50 млрд евро, а потом может стремиться к нулю.

    Дипломат отметил, что российские санкции очень трудно комментировать из-за отсутствия в них рационального зерна.

    Грушко напомнил о последних принятых Евросоюзом (ЕС) 8 сентября мерах, которые включают провоз россиянами личных вещей, в том числе бритвенных принадлежностей.

    «Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали», – отметил дипломат, добавив, что санкции настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Также Путин заявил, что Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы.

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

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