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    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

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    11 октября 2023, 15:21

    Путин: Экономика Евросоюза сейчас находится у нулевой отметки

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, в результате экономика ЕС находится у «нулевой отметки», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Они (европейцы – прим. ВЗГЛЯД) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», – приводит его слова ТАСС.

    Российские энергоносители, как отметил глава государства, долгие годы были серьезным элементом социального и экономического благополучия Европы, а сейчас от них пытаются отказаться.

    Также глава государства заявил, что мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста.

    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

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    11 октября 2023, 02:45
    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе

    Американский бизнесмен Илон Маск предрек Европе неизбежную гражданскую войну

    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Современная миграционная политика Евросоюза делают гражданскую войну в Европе неизбежной, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые «демонизируют» политиков, выступающих против открытия границ для людей с «иными ценностями», передает РИА «Новости».

    Американский бизнесмен считает, что тенденции миграционной политики в Европе таковы, что могут привести к гражданской войне в Европе.

    Ранее Польша заблокировала решение о расселении мигрантов в Европе.

    До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт».

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    10 октября 2023, 20:48
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые решения Израиля в ходе конфликта с ХАМАС в секторе Газа противоречат международному праву, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    При этом он отметил, что Израиль имеет право защищать себя, передает ТАСС.

    Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз призывает открыть гуманитарный доступ в сектор Газа и дать выйти оттуда беженцам. Он также добавил, что ЕС должен нарастить гуманитарную помощь жертвам конфликта.

    Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине.

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    10 октября 2023, 18:56
    Президент Мали поблагодарил Путина за оказанную Россией помощь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность российской стороне за помощь, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Разговор глав государств прошел во вторник по инициативе малийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

    Политики таже обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в ходе саммита Россия-Африка в июле 2023 года. Они подтвердили настрой на укрепление торгово-экономических связей, сотрудничества в борьбе с терроризмом.

    Гоита также выразил признательность за оказываемую Россией разноплановую помощь.

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    10 октября 2023, 22:34
    Путин и Эрдоган призвали Израиль и Палестину прекратить огонь

    Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать мирным переговорам Израиля и Палестины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны немедленно возобновить переговоры, следует из сообщения Кремля.

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, Россия и Турция готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Путин и Эрдоган отметили, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

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    10 октября 2023, 21:56
    Путин и Эрдоган обсудили конфликт между Израилем и Палестиной

    Путин и Эрдоган обсудили предотвращение роста напряженности между Израилем и Палестиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщили в канцелярии турецкого лидера.

    В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход конфликта между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности, передает ТАСС.

    По словам Эрдогана, Турция будет прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в зоне израильско-палестинского конфликта.

    Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.

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    10 октября 2023, 18:33
    ЕС пообещал продолжить оказывать финансовую помощь Палестине

    Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Палестине

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине, заявил в ходе пресс-конференции в Омане глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, в ЕС не планируют прекращать перевод средств для Палестинской автономии, так как страны-участницы считают, что оккупированные палестинские территории должны продолжать получать необходимую помощь, передает ТАСС.

    Также Боррель подчеркнул, что в сложившейся ситуации Израиль имеет право на самозащиту, однако обязан соблюдать международные гуманитарные нормы.

    Накануне Евросоюз заявил о приостановке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля. Тем временем президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

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    10 октября 2023, 16:23
    Путин призвал стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб мирным жителям

    Tекст: Ольга Никитина

    Все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

    «В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю, и ваша позиция, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, российский лидер заявил о необходимости создания суверенного палестинского государства.

    Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона.

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    11 октября 2023, 14:25
    Бельгия пообещала отдать Киеву налоги с доходов от замороженных активов России

    Бельгия решила отдать Киеву 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро, которые получила от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России, заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

    Бельгийский премьер сказал, что то, как будут распоряжаться замороженными российскими средствами и доходами от реинвестиции этих средств, будет решать Европейский союз. При этом сама Бельгия может передать киевскому режиму средства, полученные в виде налогов на эти доходы – 1,7 млрд евро, передает ТАСС слова де Кроо.

    Он добавил, что эти средства должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон изучает юридические полномочия США и Европы для использования замороженных активов России для помощи Украине.

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    11 октября 2023, 13:37
    Кремль спросили о дате визита Путина в Китай

    Представитель Кремля Песков: Определены даты визита Путина в Китай

    Tекст: Александра Юдина

    Даты визита российского лидера Владимира Путина в Китай определены, Кремль своевременно о них сообщит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, определена дата визита Путина в Китай на форум «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

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    11 октября 2023, 14:35
    Президент Палестины запланировал телефонный разговор с Путиным

    Посол Палестины Нофаль сообщил, что Аббас планирует поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

    Дипломат уточнил, что разговор состоится скоро. Других деталей он не уточнил, передает ТАСС.

    В Кремле заявляли ранее, что Россия придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам.

    Накануне президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Российский лидер призвал решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства. Также президент России заявлял, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

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    11 октября 2023, 14:10
    Песков анонсировал интересную дискуссию на пленарке РЭН с участием Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН), где озвучит важные тезисы и примет участие в интересной дискуссии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что ТЭК и все связанное с энергетикой чрезвычайно важно для всего мира. Так или иначе это связано с геополитикой и с процессами, которые происходят в мире, указал он, назвав сектор важнейшим для российской экономики.

    «Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важным», – приводит его слова ТАСС.

    Песков пообещал «очень интересную дискуссию» в рамках форума, а также сообщил, что вести дискуссию будет новый интересный модератор.

    РЭН проходит с 11 по 13 октября с участием представителей правительств различных стран, руководителей крупнейших энергокомпаний и организаций, а также экспертов и ученых. Центральная тема форума – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

    Ранее Песков заявил, что нефтяные рынки чутко реагируют на такие события, как обострение палестино-израильского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.

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    11 октября 2023, 14:52
    Путин: Мировая экономика переходит к многополярной модели

    Tекст: Ольга Никитина

    Мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

    Глава государства отметил важность проведения форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики, обменяться мнениями о задачах, стоящих перед мировым ТЭК, передает ТАСС.

    «Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», – сказал российский лидер.

    Он добавил, что роль стран будет определяться и тем, насколько эффективно они умеют отстаивать свой экономический, промышленный и энергетический суверенитет. «Перестраивать инвестиционные, торговые и кооперационные связи», – перечислил президент.

    Путин привел в пример Россию: «Такой этап структурной трансформации сейчас проходит и экономика России, меняется география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина». По словам главы государства, сейчас появляются новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в среду выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН), где озвучит важные тезисы и примет участие в интересной дискуссии.

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    11 октября 2023, 15:14
    Путин поставил задачу обеспечения стабильности цен на топливо и электроэнергию

    Путин указал на важность обеспечения стабильности цен на электроэнергию и топливо

    Tекст: Ольга Никитина

    Стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье и топливо должны быть обеспечены в России, заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Еще ключевое условия для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка – это стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, Путин поручил правительству действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива и принимать превентивные меры – еще до того, как ситуация приобретет острый характер.

    «Наш базовый приоритет – это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан – будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличением его емкости. Возможности здесь, безусловно, огромные», – подчеркнул президент.

    Как сообщал ранее вице-премьер Александр Новак, ограничение экспорта российского топлива, введенное правительством с 21 сентября, позволило насытить внутренний рынок, в результате чего цены снизились уже в 81 регионе. Помимо запрета на экспорт правительство ввело и другие меры для стабилизации ситуации на российском топливном рынке, в том числе вернуло действовавший исправно с 2018 года механизм демпфера.

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    11 октября 2023, 15:29
    Путин: Власти займутся повышением надежности энергоснабжения в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России будут последовательно повышать надежность энергоснабжения, чтобы иметь резерв для развития территорий, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин сказал, что российские власти будут последовательно повышать надежность энергоснабжения в регионах, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что «сети, линии электропередач должны работать четко и устойчиво, иметь резерв для развития территорий».

    Кроме того, президент спрогнозировал обновление прошлогоднего рекорда по энергопотреблению в России в этом году. Он связал это с ростом экономики страны.

    «Есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен. Если растет объем энергопотребления – значит, и экономика растет. Собственно, это подтверждается всеми другими данными», – сказал Путин.

    В октябре в новых регионах России начали работать поставщики электроэнергии по российским стандартам.

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