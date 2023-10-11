Путин: Мировая экономика переходит к многополярной модели

Tекст: Ольга Никитина

Глава государства отметил важность проведения форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики, обменяться мнениями о задачах, стоящих перед мировым ТЭК, передает ТАСС.

«Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», – сказал российский лидер.

Он добавил, что роль стран будет определяться и тем, насколько эффективно они умеют отстаивать свой экономический, промышленный и энергетический суверенитет. «Перестраивать инвестиционные, торговые и кооперационные связи», – перечислил президент.

Путин привел в пример Россию: «Такой этап структурной трансформации сейчас проходит и экономика России, меняется география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина». По словам главы государства, сейчас появляются новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин в среду выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН), где озвучит важные тезисы и примет участие в интересной дискуссии.