Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Песков анонсировал интересную дискуссию на пленарке РЭН с участием Путина
Президент Владимир Путин в среду выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН), где озвучит важные тезисы и примет участие в интересной дискуссии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков отметил, что ТЭК и все связанное с энергетикой чрезвычайно важно для всего мира. Так или иначе это связано с геополитикой и с процессами, которые происходят в мире, указал он, назвав сектор важнейшим для российской экономики.
«Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важным», – приводит его слова ТАСС.
Песков пообещал «очень интересную дискуссию» в рамках форума, а также сообщил, что вести дискуссию будет новый интересный модератор.
РЭН проходит с 11 по 13 октября с участием представителей правительств различных стран, руководителей крупнейших энергокомпаний и организаций, а также экспертов и ученых. Центральная тема форума – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
Ранее Песков заявил, что нефтяные рынки чутко реагируют на такие события, как обострение палестино-израильского конфликта.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.