Песков анонсировал интересную дискуссию на пленарке РЭН с участием Путина

Tекст: Ольга Никитина

Песков отметил, что ТЭК и все связанное с энергетикой чрезвычайно важно для всего мира. Так или иначе это связано с геополитикой и с процессами, которые происходят в мире, указал он, назвав сектор важнейшим для российской экономики.

«Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важным», – приводит его слова ТАСС.

Песков пообещал «очень интересную дискуссию» в рамках форума, а также сообщил, что вести дискуссию будет новый интересный модератор.

РЭН проходит с 11 по 13 октября с участием представителей правительств различных стран, руководителей крупнейших энергокомпаний и организаций, а также экспертов и ученых. Центральная тема форума – «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

Ранее Песков заявил, что нефтяные рынки чутко реагируют на такие события, как обострение палестино-израильского конфликта.

Газета ВЗГЛЯД писала, что мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.