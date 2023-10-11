Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Песков отметил значение координации России с партнерами по ОПЕК+
Песков: Координацию России с партнерами по ОПЕК+ трудно переоценить
Нефтяные рынки чутко реагируют на такие события, как обострение палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В данном случае значение нашей координации и с саудитами, и с другими нашими партнерами … трудно переоценить», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может так или иначе сказаться на ситуации с потреблением энергетических ресурсов и повлиять на мировой энергорынок.
Американские эксперты между тем не исключают скачка цен на нефть до 100 долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.