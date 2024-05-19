В Ростовской области арестовали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

Tекст: Дарья Григоренко

Мужчина был задержан 17 мая после того, как в лесопосадке около станицы Ольгинской было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. По версии следствия, подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, увидел девочку и предложил ей подвезти. После чего он отвез ее в безлюдное место и убил, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся ряд экспертиз. Отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), продолжается.

Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Ростовском облсуде вынесен приговор жителю Новошахтинска Денису Машонскому по делу об убийстве четырех человек и покушении на убийство маленькой девочки.