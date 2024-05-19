Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».22 комментария
В Ростовской области арестовали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
Суд заключил под стражу 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в станице Ольгинской Аксайского района Ростовской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Мужчина был задержан 17 мая после того, как в лесопосадке около станицы Ольгинской было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. По версии следствия, подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, увидел девочку и предложил ей подвезти. После чего он отвез ее в безлюдное место и убил, передает РИА «Новости».
В пресс-службе ведомства сообщили, что в настоящее время выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся ряд экспертиз. Отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), продолжается.
Уточняется, что фигурант дела помещен в следственный изолятор, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее сообщалось, что в Ростовском облсуде вынесен приговор жителю Новошахтинска Денису Машонскому по делу об убийстве четырех человек и покушении на убийство маленькой девочки.