Осужден убивший четырех человек в Новошахтинске мужчина

Tекст: Алексей Дегтярев

Машонский признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, передает ТАСС.

Согласно данным следствия, в 2022 году 37-летний Машноский, находясь под действием наркотических веществ, захотел убить знакомого и живущих с ним людей.

Он взял охотничье ружье, нож, пришел в квартиру к жертве, выстрелил в него, двух женщин и двухлетнего мальчика. Все они умерли на месте. Затем Машонский покусился на жизнь четырехлетней девочки, которая была в другой комнате.

Мужчина выстрелил ей в голову и нанес удар ножом в шею. Девочке удалось выжить.

Позже его задержали, дела заводили в том числе по статьям об убийстве двух и более лиц, покушение на убийство, незаконное приобретение и хранение наркотиков.