Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.0 комментариев
Осужден убивший четырех человек в Новошахтинске
Осужден убивший четырех человек в Новошахтинске мужчина
В пятницу в Ростовском облсуде вынесен приговор жителю Новошахтинска Денису Машонскому по делу об убийстве четырех человек и покушении на убийство маленькой девочки.
Машонский признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, передает ТАСС.
Согласно данным следствия, в 2022 году 37-летний Машноский, находясь под действием наркотических веществ, захотел убить знакомого и живущих с ним людей.
Он взял охотничье ружье, нож, пришел в квартиру к жертве, выстрелил в него, двух женщин и двухлетнего мальчика. Все они умерли на месте. Затем Машонский покусился на жизнь четырехлетней девочки, которая была в другой комнате.
Мужчина выстрелил ей в голову и нанес удар ножом в шею. Девочке удалось выжить.
Позже его задержали, дела заводили в том числе по статьям об убийстве двух и более лиц, покушение на убийство, незаконное приобретение и хранение наркотиков.