Эксперты оценили Дни регионов Дальнего Востока на выставке «Россия»

Tекст: Ольга Иванова

«Дальний Восток – особый макрорегион, требующий постоянного внимания федерального центра за особую роль форпоста на Востоке. Государственные инструменты развития ДФО традиционно строились на принципе человекоцентризма. В основе этого принципа – повышение качества жизни. Формирование программ доступного жилья и комфортной городской среды – в ДФО пришли крупные федеральные застройщики, работает программа дальневосточной ипотеки», – выделил принцип государственной политики в отношении ДФО политический консультант Владимир Лубянко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, «второй вектор – транспортная доступность, у президента было много поручений на этот счет за последние пять лет, включая последние поручения по итогам ВЭФ – надо привести аэропорты и аэродромы в порядок, модернизировать транспортную инфраструктуру». В контексте экономического развития макрорегиона дан импульс технологическому развитию. Планируется реализовать дополнительные меры поддержки технологического развития Дальнего Востока за счет направления части средств, полученных от платежей за пользование недрами, добавил Лубянко.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына подчеркнула значимость решений по созданию новых стандартов качества жизни и уникальные энергетические проекты в ДФО.

«Мастер-планы Якутска, Нерюнгри, Анадыря, Петропавловска-Камчатского, Краснокаменска поддержаны президентом. В регионах реализуются уникальные технологические проекты: первый в России проект наземной атомной станции малой мощности в Якутии, уникальная по мировым меркам плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке. В Амурской области будет запущен газохимический комплекс, а на Сахалине развивается уникальное производство сжиженного природного газа. Прогресс и гордость за достижения – то, чем запомнились для меня Дни регионов Дальнего Востока», – сказала Кислицына.

Сенатор от Чукотского автономного округа Анна Отке отметила широкий диапазон представленных регионами ДФО проектов, многие из которых ранее считались почти невозможными.

Эксперты заключили, что Дни регионов Дальнего Востока задали определенный тренд на освещение конкретных результатов развития и достижений, который очевидно будет продолжен в рамках презентаций других федеральных округов.