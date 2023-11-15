В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
Bloomberg: Белый дом все больше разочаровывается действиями Израиля против ХАМАС
Вашингтон «все больше разочаровывается» действиями Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за роста числа жертв среди мирного населения и игнорирования Израилем призывов США к миру, пишет Bloomberg.
По информации источников издания, в администрации главы США Джо Байдена проводят «все более сложные беседы» с израильскими властями, однако Израиль игнорирует призывы Белого дома, передает РИА «Новости».
Издание указывает, что Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет бои против ХАМАС.
Также информаторы агентства заметили, что США неоднократно предупреждали Израиль о необходимости защиты гражданского населения, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «до сих пор игнорировал обеспокоенность США» по вопросу американцев, которые остаются в заложниках в Газе, а также сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть территорию сектора Газа.
Тем временем Белиз разорвал дипотношения с Израилем. Ранее из Израиля были отозваны послы Чили и Колумбии. Аналогичные решения приняли Иордания и Бахрейн.