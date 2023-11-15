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    «Изделие 30» наделило Су-57 целым рядом важных преимуществ
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    Пентагон решил ремонтировать украинские F-16 в Польше
    Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде
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    СМИ: Удар по шахтам с ядерным оружием в США уничтожит 90% населения
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    30 комментариев
    15 ноября 2023, 10:55

    Bloomberg: Белый дом все больше разочаровывается действиями Израиля против ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон «все больше разочаровывается» действиями Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа из-за роста числа жертв среди мирного населения и игнорирования Израилем призывов США к миру, пишет Bloomberg.

    По информации источников издания, в администрации главы США Джо Байдена проводят «все более сложные беседы» с израильскими властями, однако Израиль игнорирует призывы Белого дома, передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что Белый дом все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет бои против ХАМАС.

    Также информаторы агентства заметили, что США неоднократно предупреждали Израиль о необходимости защиты гражданского населения, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «до сих пор игнорировал обеспокоенность США» по вопросу американцев, которые остаются в заложниках в Газе, а также сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть территорию сектора Газа.

    Тем временем Белиз разорвал дипотношения с Израилем. Ранее из Израиля были отозваны послы Чили и Колумбии. Аналогичные решения приняли Иордания и Бахрейн.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    14 ноября 2023, 17:34
    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы

    Экс-аналитик ЦРУ: Путин начнет переговоры c Киевом с позиции силы
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не будет на равных вести переговоры с Западом и Киевом, если такие переговоры состоятся, Москва будет вести их с позиции силы, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Кроме того, экс-аналитик считает, что в ситуации с Донбассом Путина обманом убедили в том, что тогдашние лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд будут следить за выполнением Минских соглашений, передает РИА «Новости».

    Макговерн отметил, что год назад Меркель признала, что Минские соглашения были попыткой получить дополнительное время для вооружения Украины. Он резюмировал, что теперь Путин не позволит себя обмануть, поскольку у него больше нет доверия к партнерам по переговорам.

    Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Путиным и прекратить уничтожать в окопах украинскую молодежь.

    Коментарии (39)
    14 ноября 2023, 18:32
    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном

    Washington Post: Пентагон использует запрещенную нефть из России

    Washington Post: Российская нефть в обход санкций используется даже Пентагоном
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон продолжает закупать нефтепродукты, в изготовлении которых используется запрещенное российское сырье, пишет американская газета Washington Post.

    Издание сообщает, что провело расследование, которое показало, что нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, поставщик американских военных, может получать российский мазут через многосоставную цепочку. Отмечается, что в цепочке присутствуют трейдер из ОАЭ и турецкий терминал, передает РИА «Новости».

    В итоге российская нефть проходит ребрендинг и поставляется военным США и другим странам, которые ввели запрет на российские нефтепродукты. Газета признает, что невозможно определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, которые закупает Пентагон.

    Ранее в Кремле обратили внимание на запрос министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций.

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    15 ноября 2023, 03:47
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.

    За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.

    Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.

    Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

    При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

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    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

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    14 ноября 2023, 14:56
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для Израиля важно, чтобы боевики ХАМАС утратили контроль над городом Газа, однако этого недостаточно для полной ликвидации движения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.

    «Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

    «Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

    «Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

    «Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

    Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

    Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

    В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.

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    14 ноября 2023, 21:57
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде в Газе
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направлен в министерство юстиции Турции.

    Прокуратура Стамбула направила в турецкий минюст запрос на уголовное дело в отношении Нетаньяху, для последующего обращения в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Ранее группа турецких граждан заявила, что подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд за геноцид в секторе Газа и преступлений против человечества.

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    14 ноября 2023, 19:59
    Спецборт со второй группой россиян из Газы вылетел в Москву

    Самолет со второй группой эвакуированных из сектора Газа россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Ил-76, на борту которого находится вторая группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву.

    Отмечается, что в Москву прибудет почти 100 человек, которые в понедельник перешли из сектора Газа через КПП «Рафах», передает ТАСС.

    Напомним, спецборт Ил-76 МЧС России с первой группой эвакуированных из сектора Газа российских граждан приземлился в столичном аэропорту Домодедово в понедельник. МЧС выразило надежду на эвакуацию всех россиян из Газы за неделю.

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    15 ноября 2023, 05:33
    Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Политик Кеннеди-младший: Ослабление России навредит США

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты окажутся в меньшей безопасности, если Россия ослабнет, заявил американский политик Роберт Кеннеди – младший, объявивший о намерении претендовать на пост президента США.

    В интервью порталу Responsible Statecraft Кеннеди-младший утвердительно ответил на вопрос о том, отвечают ли американским интересам переговоры о прекращении огня на Украине. По его словам, представления о том, что конфликт на Украине якобы «ослабляет» Россию и тем самым служит национальным интересам США, являются ошибочными. В первую очередь он отметил, что никакого «ослабления» России не происходит.

    «Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению», – приводит его слова ТАСС.

    Политик уверен, что не только США, но и весь мир выиграют от того, что Россия будет знать, что ее не стремятся уничтожить.

    Ранее Кеннеди-младший выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней.

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    15 ноября 2023, 00:52
    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России

    Из сектора Газа эвакуирована третья группа граждан России из 40 человек

    Tекст: Антон Никитин

    КПП «Рафах» во вторник пересекла третья группа российских граждан из 40 человек, сообщил глава пресс-службы МЧС Роман Охотенко.

    Также Охотенко сообщил, что в аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных россиян из 98 человек. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС, передает ТАСС.

    Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву в понедельник.

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    14 ноября 2023, 21:44
    СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время

    CNN: ХАМАС может освободить часть заложников в ближайшие дни или недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников может быть освобождена в ближайшее время, сообщает CNN.

    ХАМАС может освободить некоторых заложников в ближайшие дни или недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата, передает РИА «Новости».

    При этом ранее представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил, что окончательные условия для заключения сделки по освобождению заложников еще не выработаны.

    Во вторник стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам.

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    15 ноября 2023, 00:36
    Белиз разорвал дипотношения с Израилем

    Белиз разорвал дипломатические отношения с Израилем

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство иностранных дел, внешней торговли и иммиграции Белиза приняло решение о разрыве отношений с Израилем на фоне нарушений еврейским государством гуманитарного права в ходе операции в секторе Газа.

    В заявлении правительства Белиза говорится, что страна отзывает аккредитацию своего посла в Израиле. Кроме того, приостановлена деятельность почетного консульства Израиля в Белизе и назначение почетного консула. В сообщении правительства Белиза сказано, что решения вступают в силу немедленно, передает РИА «Новости».

    По мнению властей Белиза, с 7 октября 2023 года Израиль нарушает международное право, международное гуманитарное право и права человека жителей Газы.

    Ранее из Израиля были отозваны послы Чили и Колумбии. Аналогичные решения приняли Иордания и Бахрейн.

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    14 ноября 2023, 19:23
    Турция подала иск против Нетаньяху в МУС

    Турция обвинила Нетаньяху в «геноциде» в Газе и подала иск против него в МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Народ Турции подал иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, он обвиняется в геноциде в секторе Газа и преступлениях против человечества, сообщили адвокаты правящей Партии справедливости и развития.

    Адвокат Метин Кюлюнк написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть граждан Турецкой Республики», подали иск в Международный уголовный суд в Гааге «против Гитлера XXI века» Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    Он опубликовал первую страницу иска и уточнил, что иск на 23 страницах подан через министерство юстиции Турции, которое направит документ в МУС.

    Ранее СМИ сообщили, что Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху ждет конец политический карьеры.

    Также Эрдоган обвинил Израиль в «массовых убийствах» в секторе Газа.

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    15 ноября 2023, 03:02
    В Пентагоне признали, что передача F-16 Киеву не изменит расстановку сил

    Пентагон: Поставка Западом F-16 Киеву не изменит фундаментально расстановку сил

    Tекст: Антон Никитин

    Поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

    «Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Politico.

    Также Кендалл ответил на вопрос о подготовке украинских военных летчиков. Не приведя подробностей, он сообщил, что процесс «идет хорошо». США, по его словам, выступают во «вспомогательной роли».

    Министр ВВС США – это гражданское лицо, которое не является в США членом президентского кабинета. Должность находится в подчинении шефу Пентагона. Данный чиновник занимается вопросами развития двух вверенных ему видов вооруженных сил – ВВС и Космических сил.

    В свою очередь заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что поставленные Украине F-16 будут ремонтироваться в ряде европейских стран, в частности в Польше.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии конкретной информации о сроках поставки истребителей F-16 Украине.

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    14 ноября 2023, 12:57
    В Кремле рассказали об адаптации России к американским санкциям

    Песков: США не прекращают культивировать санкции против России, но Москва адаптируется к ним

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты не прекращают культивировать санкционные меры против России, но Москва адаптируется к таким условиям и действует в соответствии с собственными интересами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь обратил внимание на запрос Министерства финансов США к управляющим компаниям для получения информации о сотне танкеров, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход введенных Западом санкций, передает ТАСС.

    «Понимаем, конечно, что американские власти не прекращают санкционные устремления в той или иной форме. Но мы адаптируемся под эти условия и действуем так, как наибольшим образом соответствует нашим интересам», – сказал Песков.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ– 2».

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