Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Мединский: Россия продолжит ухаживать за польскими воинскими кладбищами
Россия продолжит ухаживать за могилами польских военных, заявил помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
Польские военные не виноваты в безумии современных властей в Варшаве, поэтому в России продолжат ухаживать за их захоронениями, заявил Мединский во время открытия в Минске памятника князю Александру Невскому, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что во время недавнего обсуждения судьбы двух таких кладбищ в России, расположенных под Смоленском и в районе Твери, «никто даже не поставил вопрос о том, чтобы хоть какой-то вред нанести польским захоронениям».
«Эти люди ни в чем не виноваты, они не виноваты в безумии современных властей. Мы будем за ними [захоронениями] ухаживать», – сказал Мединский, отметив, что «горе-соседи [России и Белоруссии] способны только на то, чтобы что-нибудь взорвать и сломать, создать они ничего не могут».
Ранее глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий отчитался о сносе 38 мемориалов советской эпохи в стране, включая памятники Красной армии, за неполные полтора года, и отметил намерение польских властей полностью избавиться «от всех советских объектов пропаганды».
В прошлом году в Польше решили одновременно снести сразу четыре памятника советским воинам в разных регионах страны.