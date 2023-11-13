В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе

Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.

В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.