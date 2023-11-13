В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
В СВР уличили США в намерении препятствовать прекращению огня в Газе
Служба внешней разведки России: США препятствуют прекращению огня в Газе
США, заручившись поддержкой Британии и Германии, намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В сообщении говорится, что для продвижения «своей лицемерной позиции» команда президента США Джо Байдена заручилась поддержкой лидеров Англии и Германии. В пресс-бюро отметили, что теперь они вместе решили мешать инициативам, которые могут предусматривать прекращение огня в секторе Газа. В СВР выразили уверенность, что в этом и состоит порядок, основанный на американских «правилах», который Вашингтон предлагает всему остальному миру, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что шансы на прекращение огня в секторе Газа отсутствуют.
В начале ноября контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов.