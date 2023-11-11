До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
Глава Минэнерго Украины пригрозил России атаками по инфраструктуре
Глава Минэнерго Украины Галущенко пригрозил России атаками по энергоинфраструктуре
Киев сможет атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в случае, если Россия усилит удары по электросетям Украины зимой, заявил газете Politico глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
По его словам, украинские военные могут использовать «тот же подход» и атаковать энергоинфраструктуру на российской территории, передает RT.
Кроме того, Галущенко добавил, что не обсуждал возможность подобных ударов с чиновниками в США.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме.