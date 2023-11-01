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    1 ноября 2023, 11:52

    Украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме

    Украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    На Украине бьют тревогу: отключения света этой зимой будут более серьезными, чем прошедшей, и лучше обзавестись автономным отоплением. И на этот раз жители Украины будут винить в своих проблемах не Россию, а собственные власти. Милларды долларов, выделенных на ремонт энергетической инфраструктуры, пошли на что угодно, кроме самой инфраструктуры.

    Украинская общественность теперь будет винить не Россию, а украинские власти за то, что они не подготовились к зиме, пишет газета Times.

    Три украинских высокопоставленных чиновника, отвечающих за решение этой проблемы, рассказали, что отключения электроэнергии этой зимой, вероятно, будут более серьезными, а общественная реакция на Украине, наоборот, уже не будет такой снисходительной. В прошлом году жители Украины винили россиян, однако в этом году они уже будут обвинять в перебоях местные власти.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не раз говорил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны, хотя финансирование для подготовки к зиме было выделено.

    По его словам, иностранные партнеры выделили на восстановление энергетики Украины 2,3 млрд долларов. Это деньги Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, США, Японии, Северной экологической финансовой корпорации, USAID (Агентство США по международному развитию) и других. Партнеры Украины поставляли в страну сотни грузов с энергетическим оборудованием. При этом многие на Украине сами отмечают, что энергетическая инфраструктура оказалась не готова к новому отопительному сезону, так как она не прошла необходимый ремонт.

    Грядущий отопительный сезон на Украине обещает проблемы, в том числе веерные отключения электричества как минимум на часы, как уже было прошедшей зимой, и даже на сутки. Возможны даже локальные апокалипсисы в отдельных районах страны с отключением отопления. Минэнерго Украины призывает население закупать автономные генераторы для отопления.

    «Проблема для Украины в том, что запас прочности украинской энергосистемы был радикально уменьшен из-за ударов России по объектам инфраструктуры в прошлом году. Однако Украине было выделено довольно много денег и оборудования на ремонт и восстановление энергосистемы. Но даже на Украине признают, что очень большая доля этих средств ушла в никуда. Им выделили откровенно много, и они не сделали ничего. Это бросается в глаза.

    Украинские чиновники, которые участвовали в коррупционных схемах и в откровенном воровстве этих денег и оборудования, рассчитывали на то, что Россия продолжит планомерно, как в прошлом году, наносить удары по энергосистеме Украины. Тогда проданное налево оборудование можно списать под удары России. Но Россия остановила удары по энергосистеме Украины, и это осложняет жизнь украинским чиновникам и энергетикам»,

    – объясняет эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «На протяжении весны и лета Украина хвасталась, как им хорошо помогают деньгами, как они все хорошо ремонтируют и даже вынашивают дерзкие планы по экспорту электроэнергии в Польшу и Европу. Однако наступил июль и август, станции вошли в период ремонтов и оказалось, что экспортировать по большому счету нечего. На самой Украине возник дефицит электроэнергии, который перекрывали за счет перетоков из ЕС. Для промышленности установили драконовские тарифы в пики потребления. Были случаи, когда перерабатывающие предприятия в вечернее время предпочитали выключать все, кроме холодильников, просто чтобы не разориться и сохранить хоть какую-то экономику производства», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    Проблема в том, что деньги на ремонт энергетической инфраструктуры пошли на что угодно, только не на ремонт этой инфраструктуры.

    «По факту они ничего не отремонтировали. Они восстановили только тепловые станции, где были минимальные повреждения. Ремонт не был в приоритете, потому что, видимо, они решили: а зачем ремонтировать собственную инфраструктуру, если можно просто покупать электроэнергию в Европе», – говорит экономист.

    Тем более, что для ремонта инфраструктуры требуется сделать очень многое: найти специалистов, производство, оборудование, запчасти и т. д. Сделать это не так-то просто. «Многие станции работали еще на советском оборудовании, и не факт, что на Украине еще сохранилось производство таких турбин, агрегатов, генераторов», – отмечает Лизан.

    С электрическими сетями, по его словам, похожая история. «Формально на Украине есть производство трансформаторов сверхвысокого класса напряжения на Запорожском трансформаторном заводе, но не совсем понятно в каком он состоянии и может ли он что-то производить. Из-за границы могли передать только трансформаторы малого класса напряжения. То есть для малых трансформаторных станций в виде кирпичных будочек, которые стоят во дворах и гудят. Это не спасает», – рассказывает экономист.

    В целом энергетическая инфраструктура в стране все еще выполняет свою функцию во многом благодаря тому, что Украина изначально обладала двойным запасом прочности.

    «Украину спасло то, что в советские годы эта инфраструктура строилась на 52 млн человек и на серьезную промышленность. Кроме того, украинская республика была неким пауэрбанком или страховкой для энергосистем других стран.

    Но сейчас часть промышленности закрылась, часть населения уехала, потребление электроэнергии резко сократилось. Поэтому выходит, что станции толком не отремонтировали, и теперь по электрическим сетям запаса прочности нет», – объясняет Лизан.

    По теплоцентралям систематизированной информации об их состоянии сейчас нет, однако они были еще в более худшем состоянии к началу СВО, чем ТЭЦ, «дышали на ладан», отмечает эксперт.

    «На Украине и до СВО накапливалось устаревание мощностей как в сетевом хозяйстве, в трансформаторах, так и в генерации. А после ударов России энергосистема стала работать на пределе возможностей. Сейчас у них случился сильный ветер, который повалил деревья, и отрубилось сразу очень много потребителей. То есть где-то провод порвался, и отключаются сразу целые населенные пункты. Это как раз показывает, что резервирования энергетических мощностей больше нет. Это значит, что вся остальная инфраструктура работает на пределе возможностей.

    Когда все работает на износ, то запускается цепная реакция: если перегорает какая-то подстанция, то значит, что на оставшиеся подстанции идет еще больше нагрузки, и они тоже начинают перегорать»,

    – объясняет риски Игорь Юшков.

    По его мнению, Россия осознанно остановила удары по украинским энергообъектам. «Стратегия заключается в том, чтобы с началом отопительного сезона посмотреть, где находятся наиболее уязвимые объекты инфраструктуры, и ударить по ним точечно. Таким образом можно вызвать каскад отключений, когда все остальные объекты не смогут на себя взять нагрузку выбывающих объектов», – считает эксперт ФНЭБ.

    Ирония в том, что недобросовестные украинские энергетики и чиновники изначально рассчитывали именно на активизацию боевых действий со стороны России, чтобы на это списать украденные деньги, и теперь молятся на то, чтобы эти удары в действительности состоялись, заключает собеседник.

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