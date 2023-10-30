Украинцев предупредили о «фантастических сложностях» с энергетикой

Эксперт Харченко: Украину ждут фантастические сложности из-за проблем с энергетикой

Tекст: Вера Басилая

Вся инфраструктура Украины очень сильно устарела, по словам Харченко, и «выпадает сама по себе без всяких ракет». Он также отметил, что ни один инвестор не захочет участвовать в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, так как мир переходит на зеленую энергетику, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что страны Запада намерены выделить Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов .

До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальный услуг Украины Олег Попенко назвал «сверхсложным» будущий отопительный сезон, поскольку многие составляющие энергетической инфраструктуры «не готовы к зиме». На ТЭС мало угля, ожидаются проблемы с газоснабжением, а электроэнергию за последнее время уже девять раз Украина экстренно запрашивала из Европы.