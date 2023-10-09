Запад решил дать Украине деньги на закупку дров

Вице-премьер Верещук: Западные страны выделят Украине более 71 млн долларов на закупку дров

Tекст: Валентина Григоренко

Пресс-служба министерства реинтеграции Украины со ссылкой на Верещук указала, что в 2023 году Украина договорилась с зарубежными партнерами о том, что украинское правительство будет сосредоточено на расходах на безопасность и оборону, а «международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров». По ее словам, для этого необходимо выделить 2,6 млрд гривен из 5 млрд на прохождение зимы в целом, передает РИА «Новости».

Как указала Верещук, речь идет о населенных пунктах, которые расположены в прифронтовых областях страны. По ее мнению, в зависимости от расположения населенных пунктов населению будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой адресно. Она добавила, что компания «Украинская железная дорога» совместно с госпредприятием «Леса Украины» прорабатывают маршруты доставки.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.

Ранее глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко назвал «сверхсложным» будущий отопительный сезон, поскольку многие составляющие энергетической инфраструктуры «не готовы к зиме». На ТЭС мало угля, ожидаются проблемы с газоснабжением, а электроэнергию за последнее время уже девять раз Украина экстренно запрашивала из Европы.