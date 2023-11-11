До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
Построенную для борьбы с Россией британскую подлодку оставили гнить
Daily Express: Построенная для борьбы с Россией британская подлодка гниет рядом с металлоломом
Британская атомная подлодка «Одейшес», построенная для «противостояния России», гниет рядом с металлоломом в ожидании ремонта, пишет Daily Express.
Судно стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок уже год, так как в регионе нет свободных сухих доков, чтобы его отремонтировать, пишет издание Daily Express, передает РИА «Новости». Чтобы вернуть «Одейшес» в море, потребуется много времени, это признали в вооруженных силах страны, отмечают авторы статьи.
Эксперт назвал подобную ситуацию «серьезной угрозой», по его словам, в этом году были случаи, когда ни одна из ударных подлодок Королевского флота не выходила в море, пишет издание.
«Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай», – заявил собеседник издания.