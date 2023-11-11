Построенную для борьбы с Россией британскую подлодку оставили гнить

Daily Express: Построенная для борьбы с Россией британская подлодка гниет рядом с металлоломом

Tекст: Валерия Городецкая

Судно стоит рядом с кладбищем других ржавеющих подлодок уже год, так как в регионе нет свободных сухих доков, чтобы его отремонтировать, пишет издание Daily Express, передает РИА «Новости». Чтобы вернуть «Одейшес» в море, потребуется много времени, это признали в вооруженных силах страны, отмечают авторы статьи.

Эксперт назвал подобную ситуацию «серьезной угрозой», по его словам, в этом году были случаи, когда ни одна из ударных подлодок Королевского флота не выходила в море, пишет издание.

«Если британская общественность знает о наличии уязвимых мест в результате недостаточной боеготовности вооруженных сил, то также наверняка знают об этом Россия и Китай», – заявил собеседник издания.