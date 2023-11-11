Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа

Президент Франции Макрон: Бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания

Tекст: Антон Никитин

Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си призвал Израиль остановиться, передает ТАСС.

«Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно», – сказал Макрон.

При этом французский политик отметил, что он – «не судья», чтобы говорить о том, нарушает ли ЦАХАЛ законы и обычаи войны.

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По словам президента Франции, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь, чтобы защитить мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к террористам.

Макрон подчеркнул, что ответные действия Израиля и принимаемые им меры по борьбе с терроризмом должны отвечать нормам международного права.

Макрон также особо подчеркнул, что осуждает нападение радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. При этом, по его словам, «для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение».

Напомним, 24 октября Макрон совершил визит в Израиль.