Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Россия предложила провести министерскую встречу по конфликту на Ближнем Востоке
Посол России в Израиле напомнил об актуальности министерской встречи по конфликту на Ближнем Востоке
Предложение России о встрече по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на уровне региональных министров сохраняет актуальность, заявил на канале «Россия-24» посол России в Израиле Анатолий Викторов.
По его словам, актуальность сохраняет предложение о встрече на уровне министров всех региональных стран, передает ТАСС.
При этом Викторов подчеркнул, что «идеи не должны подбрасывать из-за океана», ключевую роль здесь должны играть региональные державы.
Ранее стало известно о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.