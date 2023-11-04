Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Израиль отверг идею США о «гуманитарных паузах» в секторе Газа
Премьер Израиля Нетаньяху отверг идею Блинкена о «гуманитарных паузах» в секторе Газа
Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников, пишет The Washington Post.
Авторы материала указывают на «необычайно публичный раскол», передает РБК.
«Мы продолжаем действовать в полную силу, и Израиль отказывается от временного прекращения огня, которое не включает возвращение заложников», – сказал Нетаньяху.
Накануне Нетаньяху заявил, что израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников.