Нетаньяху назвал условие для перемирия

Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.13 комментариев
Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».25 комментариев
Представитель Армии Израиля Хагари: Военные полностью окружили город Газа
Он уточнил, что израильские военные полностью окружили крупнейший город палестинского анклава Газу, сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции.
Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».
Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю.
Он сообщил, что израильские силы «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.
Хагари заявил, что израильские солдаты одерживают верх.
В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».
Накануне вечером сообщалось, что военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы.
Политолог Ципис: Окружение Газы необходимо ЦАХАЛ для уничтожения центров управления ХАМАС
«Окружение города Газа имеет большое значение, так как в населенном пункте располагаются штабы и офисы ХАМАС. Израильская армия будет стремиться захватить информацию, которая может содержаться в центрах управления группировки, а также уничтожить как можно больше боевиков и лидеров организации», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Газа – густонаселенный город, поэтому бои там ведутся в основном на ближней дистанции. Для этого Израиль использует небольшие мобильные группы, оснащенные малогабаритной техникой. Работают подразделения специального назначения и снайперы. Также для разведки в данной местности активно применяются беспилотники», – отмечает собеседник.
«Военные Израиля стремятся к тому, чтобы взять Газу под свой контроль и ликвидировать сеть тоннелей под городом. Мирное население будет сосредоточено в местах, по которым не наносятся удары, также для гражданских откроют гуманитарные коридоры. После захвата населенного пункта мы будем удерживать его и продвигаться на юг сектора», – резюмировал Ципис.
Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом палестинского анклава.
Утром Хагари сообщил, что израильская армия уже вошла в город Газа. Он отметил, что солдаты «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», и одерживают верх над ХАМАС. В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».
В израильской армии также заявляли о ночных боях в секторе Газа. Так, силы ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб. Ранее израильская армия сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших военных ЦАХАЛ он является самым высокопоставленным командиром.
Накануне представитель ХАМАС заявил, что сторонники группировки «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника». Также, по его словам, в ходе боев были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.
Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.
Палата представителей одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины
Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний незадолго до голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу, передает РИА «Новости».
Накануне Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины.
Представитель группировки заявил, что сторонники ХАМАС «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника», его слова приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.
По словам представителя ХАМАС, в ходе атаки также были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа.
«Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.
«Однако этот сценарий маловероятен. Скорее всего, верхняя палата отклонит имеющееся предложение, поскольку доминирующее положение в ней занимает Демократическая партия. Кроме того, позиция Байдена по вопросу разделения поддержки Украины и Израиля всем известна. Обострять отношения в столь критический момент никто не решится», – уточняет эксперт.
«Но и в этом случае действующего президента не ждет ничего хорошего. Его позиция по финансированию ВСУ и ЦАХАЛ достаточно шаткая и противостояние за распределение бюджета продолжится. Репутация Байдена омрачена и другими внутриполитическими проблемами Штатов. Думаю, до выборов он не дойдет. Новым кандидатом от демократов может стать, например, Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии», – акцентирует Межуев.
Сенат со стопроцентной вероятностью не одобрит законопроект, предоставляющий средства Израилю в обход Украины, считает американист Малек Дудаков. «Данная инициатива в целом является мертворожденной. Против нее высказываются как Белый дом, так и представители верхней палаты. Это очень сильный барьер для реализации предложения, преодолеть который точно не выйдет», – сказал он.
«Однако особого отклика у простого населения Штатов сложившаяся ситуация не вызовет. Американцам нет дела до внешней политики. Куда более важными для них представляются внутренние проблемы страны. Кроме того, скоро состоятся президентские выборы. В такое время вопросы быта граждан США играют особую роль», – отмечает собеседник.
«Тем не менее разлад внутри руководства страны продолжает обостряться. Бюджетные войны и не думают останавливаться, что не сулит Байдену ничего хорошего. Конечно, рано или поздно президенту, совместно с Сенатом, удастся продавить нижнюю палату, и закон о совместном финансировании ВСУ и ЦАХАЛ будет принят», – уточняет эксперт.
«Без денег Украину и Израиль никто не оставит. Думаю, сторонам удастся договориться о компромиссных суммах, и союзные Вашингтону государства все же получат необходимые средства, но, возможно, в меньших объемах. При этом нашумевшее интервью Валерия Залужного изданию The Economist особого влияния на поддержку офиса Зеленского не окажет», – считает американист.
«В принципе, он не озвучил каких-то принципиально новых вещей о ситуации в ВСУ. Все это в Вашингтоне и так прекрасно знали. В США достаточно пристально следят за ситуацией на Украине, и в настоящий момент, несмотря на все проблемы, руководство Штатов все же склоняется в сторону продолжения помощи союзникам», – резюмирует Дудаков.
Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что в данной инициативе отсутствует упоминание Украины. Поддержку финансированию Израиля высказали 226 членов органа. В то же время 196 проголосовали против.
Проект получил поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство. Решение было принято на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Незадолго до этих событий он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать инициативу.
По его мнению, законопроект не должен быть принят в связи с отсутствием в нем пункта о выделении помощи Украине. В качестве альтернативы Шумер видит иное предложение, которое будет предоставлено на рассмотрение после того, как оно будет сформировано в рамках двухпартийного сотрудничества.
Как отметил лидер демократического большинства, итоговая инициатива помимо поддержки Израиля и Украины также будет включать в себя средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы. Кроме того, он дал негативную оценку проекту республиканцев, назвав его «ошибочным».
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать данную тему в один законопроект с оказанием помощи Израилю.
War Zone: Боец ХАМАС сумел заложить бомбу в израильский танк «Меркава»
Отмечается, что боец выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины и установил на нее самодельное взрывное устройство, передает RT.
Альтман назвал маневр «сумасшедшим девятисекундным рывком», после которого боец ХАМАС бросился к укрытию и выстрелил из гранатомета.
Ранее в «Хезболле» заявили об уничтожении израильского танка «Меркава».
По информации пресс-службы, сформулированные МОК принятые меры и рекомендации последовали за «вторжением российских военных на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр прошлого года в Пекине», передает РИА «Новости».
Представители пресс-службы утверждают, что это было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии.
Ранее МОК напомнил спортсменам об ответственности за дискриминацию на фоне израильско-палестинского конфликта, заявив, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств».
Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.
Армия обороны Израиля сообщила о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа
В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что во время ночного столкновения наземные силы направляли удары авиации и артиллерии, «террористы» были уничтожены, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные Израиля завершили окружение Газы.
CNN: Разведка США считает, что Иран хочет избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами
По данным, имеющимся у американского чиновника, знакомого с данными разведки США по региону, Тегеран знает, что если шиитское движение «Хезболла» добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия, передает ТАСС.
По словам источника телеканала, после обострения конфликта Израиля и ХАМАС США сосредоточили в регионе значительные военные силы, а израильская армия расположилась на всех направлениях возможного удара, что позволило Ирану заявить о предпринимаемых действиях в защиту палестинцев, избегая при этом прямого военного столкновения.
Во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о неспособности Израиля противостоять палестинцам.
В Нью-Йорке пропалестинские и произраильские протестующие подрались из-за флага
По сообщению телеканала, произраильские и пропалестинские протестующие в четверг проводили акции около ректората Городского университета Нью-Йорка, передает РИА «Новости». Сторонники Израиля охраняли расклеенные листовки с изображением людей, взятых в плен палестинским движением ХАМАС, пропалестинские протестующие срывали их и топтали.
По данным Fox news, один из протестующих поджег флаг Израиля, другой пытался поднять его с земли и унести, однако при этом его ударили.
Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил каналу, что один человек был задержан за нарушение общественного порядка.
Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.
По его словам, успехи израильских войск впечатляющие. «Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас», – написал Нетаньяху в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил ранее, что военные Израиля окружают город Газу – крупнейший в анклаве – с нескольких сторон.
Политологи объяснили обреченность попыток Запада вбить клин в межнациональное согласие в России
«Для того, чтобы бороться с инспирированными извне провокациями, подобными дагестанской, России очень важно работать по двум основным направлениям: создавать безопасную цифровую среду, позитивную блогосферу, а также профильные межнациональные и межконфессиональные платформы», – заявил Илья Гераскин, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры, финалист конкурса «Лидеры возрождения – ЛНР».
Он отметил, что события в Дагестане координировались в чатах, эта технология уже была не раз обкатана для организации беспорядков в Гонконге и в Белоруссии. Эксперт прогнозирует, что данные тенденции начнут усиливаться перед президентскими выборами. А поэтому, по мнению аналитика, купировать такие риски необходимо с помощью мониторинга экстремистской активности в соцсетях.
«Беспорядки в Махачкале – это вызов и предательство. Это предает интересы тех, кто сейчас воюет, кто находится в зоне СВО, помогает тылу, представляет наши интересы на внешнеполитической арене. Это, безусловно, преступление. Значит, те кто принял в нем участие, будут наказаны», – добавил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы.
По его словам, действия участников беспорядков также являются «подставой», из-за которой, с одной стороны, «наша страна выглядит неприглядно», а с другой стороны – противники России получили возможность говорить о том, что «у нас махровый антисемитизм».
Эксперт напомнил, что позиция России относительно ближневосточного конфликта хорошо известна, поскольку она соответствует резолюции ООН и не меняется из года в год в угоду чьих-либо корыстных интересов: «Здесь нет интриг и двойного дна, об этом и президент неоднократно говорил. Россияне знают об этой позиции, поэтому у нас нет повода выходить на протесты в чью-либо поддержку и пытаться через какие-то акции влиять на эту позицию».
При этом беспорядки в Махачкале не имели под собой никаких оснований, в том числе – исторических.
«Еще с царских времен в нашей стране уживаются разные народности – у нас их около 190. Два кита, на которых стоит наша страна – это многоконфессиональность и многоязычие», – подчеркнул Марат Баширов политолог, профессор ВШЭ.
Он также напомнил о словах Владимира Путина, который дал четкую оценку произошедшего и указал на США как главного бенефициара подобных конфликтов. «Этот акцент очень важен. Президент как гарант Конституции всегда призывает пресекать подобные конфликты. И к ним надо заранее готовиться. Силовики и губернаторы должны быть готовы ответить на этот вызов. В ближайшие месяцы такая работа будет усилена», – указал он.
Кроме того, попытки вбить клин между народами России – это и часть информационной войны. «Межнациональная рознь, поощрение радикальных движений, выступающих против России – одни из методов этой войны», – заметил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.
«Инструментами политики Запада по разжиганию межнациональной розни и дестабилизации ситуации в России выступает киевский режим и так называемая «оппозиция». Но мы уникальная цивилизация, открытое общество. Наши народы жили на этой земле тысячелетиями. Наши языки, религии сплотились в единое ядро. Ничего подобного в мире не существует. Попытки внести раскол в наше общество обречены на провал», – сказал спикер.
«Государственная идея Британской империи, а затем и США, исходит из старого римского принципа: Divide Et Impera – «Разделяй и властвуй». Российская же идея совершенно иная: «Сила – в единстве, а единство – в многообразии». Россия – это семья семей. Это касается конфессий, народов и поколений», – согласился с Шаповаловым Данилин.
В равноправии народов, к слову, заключается одна из ключевых цивилизационных особенностей России.
«Наша цивилизация находится в одной «весовой категории» как с цивилизацией Запада, так и с великими цивилизациями Востока – китайской, индийской, персидской, арабской», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ.
«Устойчивость России обусловлена тем, что цивилизационное строительство всегда было задачей не только государствообразующего народа, но и всех основных религиозных и этнокультурных групп – православных, мусульман, буддистов, иудеев, представителей славянских, тюркских, кавказских, угро-финских народов, народов Севера и Сибири. Российская цивилизация всегда проявляла и описывала себя как «симфония народов», «семья семей», – указал политолог.
По его словам, народы России в полной мере осознали возможности и выгоды от совместного участия в цивилизационном строительстве, в России никогда не было деления на народы «первого» и «второго» сорта. «Межнациональные отношения никогда не строились по принципам иерархии и подчинения, как это всегда происходило и происходит сейчас на Западе. Сила России – в равноправии ее народов», – отметил спикер.
В то же время отличительная черта западной цивилизации – культ индивидуализма.
И этот культ накладывает отпечаток на политику США во внешней политике и политике безопасности, добавил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. «Западное понимание того, что сейчас происходит – это безопасность для избранных, которую они монополизировали. Но Россия противостоит этому однобокому колониальному подходу», – напомнил эксперт.
«Россия еще в 2015 году, учитывая конфликт в Сирии, предлагала миру вернуться к международному праву. Но однополярный мир во главе с гегемоном в лице США не принял это. Карма этой страны и ее история объясняет, как и почему Штаты действовали в Афганистане, в Ираке. Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта – не новинка», – сказал аналитик.
В завершение дискуссии эксперты отметили: межнациональное согласие обеспечивает устойчивое развитие страны. «Мы разные, но мы вместе» – важный тезис, который в полной мере отражает тему многообразия и единства народов. Сохранение этого единства требует уважения к различиям и защиты прав и интересов каждой национальности в России.
Экс-чиновник ЕС Уэсткотт: Израилю ради победы над ХАМАС придется пожертвовать международной поддержкой
По его словам, продолжение боевых действий в Газе все больше ослабляет «моральные позиции» Израиля, в этой связи даже сами израильтяне признают ограниченность возможностей для возмездия, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.
Уэсткотт добавил, что Израиль не может уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа, а последствия этого могут распространиться на международную поддержку самого Израиля.
Также эксперт отметил, что ХАМАС настолько укоренился в обществе, что военные действия Израиля только увеличивают его поддержку среди населения.
«Доведенный до отчаяния народ поддержит отчаянные действия», – резюмировал Уэсткотт.
Ранее в пятницу армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС.