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    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    21 комментарий
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    33 комментария
    10 ноября 2023, 10:45

    ЦАХАЛ ликвидировал командира снайперов Северной бригады ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные в ночь на 10 ноября ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригадыХАМАС Мохаммеда Калута, сообщила армейская пресс-служба.

    Как говорится в заявлении, Калут был ликвидирован на основании разведданных. Кроме того военнослужащие ЦАХАЛ ночью нанесли удары по 19 террористам ХАМАС, которые планировали атаки на израильские войска, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что «ЦАХАЛ ликвидировал многочисленных террористов ХАМАС, которые участвовали в резне 7 октября».

    «Среди ликвидированных – командир роты Ахмед Муса и командир взвода Омар Аль-Хинди, оба находились в Западной Джебалии. Муса был одним из командиров вторжения на базу Зиким (у границы с сектором Газа). В последние дни он руководил атаками на войска ЦАХАЛ в районе Западной Джебалии», – добавили военные.

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал ударом с воздуха разработчика вооружений ХАМАС.

    9 ноября 2023, 17:15
    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе

    Захарова заявила о необходимости сделать Ближний Восток свободной от ядерного оружия зоной

    Захарова прокомментировала угрозу ядерного удара Израиля по Газе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия считает провокационными, абсолютно недопустимыми высказывания израильского министра Амихая Элияху о сбросе атомной бомбы на Газу, они подтверждают наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что – угроза геноцида?» – следует из комментария Захаровой, опубликованного на сайте МИД России.

    Дипломат считает, таким заявлениям нет и не может быть оправдания. Захарова добавила, что такие высказывания на фоне исторически сложившейся в Израиле политики неопределенности относительно обладания ядерным оружием говорят о готовности всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях.

    По ее словам, все более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки, его «систематически торпедирует» именно Израиль при активной поддержке и попустительстве со стороны США.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (35)
    7 ноября 2023, 11:14
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля Коэн раскритиковал генсека ООН Гутерриша за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    @ Luiz Rampelotto,Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн резко раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

    «Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!» – написал глава израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), сообщает «Коммерсант».

    Коэн заявил, что в секторе Газа против воли удерживаются более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, «а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей».

    «Проблемой» сектора Газа, по словам главы МИД Израиля, является радикальное движение ХАМАС, а не действия еврейского государства, направленные на уничтожение «этой террористической организации».

    В воскресенье Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Коментарии (22)
    7 ноября 2023, 19:02
    Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса

    Yeni Safak: На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение

    Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса
    @ Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению, погиб охранник, сообщает турецкое издание Yeni Safak.

    По данным Yeni Safak, застрелен один из охранников палестинского лидера, пострадал ли сам Аббас, не уточняется, передает RT.

    Ответственность за нападение взяла на себя группа «Дети Абу Джанделя». Официальных данных о случившемся пока нет.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас рассказал о готовности взять сектор Газа под управление.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 14:30
    Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях

    Израильский политолог Ципис: Обвинения в военных преступлениях можно выдвинуть любому воюющему государству

    Израильский эксперт: Есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях
    @ IMAGO/Sascha Steinach/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ХАМАС использует мирных жителей Газы в качестве живого щита. И, как следствие, ЦАХАЛ не может избежать жертв среди гражданского населения. Несмотря на это, угроза международного разбирательства становится реальной, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что Турция может подать иск в МУС из-за действий израильской армии в секторе Газа.

    «Пока Эрдоган находится у власти, Тель-Авив будет считаться врагом Анкары. Турция – второй по величине спонсор группировки ХАМАС. Эта страна много лет пыталась поставлять боевикам, помимо гуманитарной помощи, еще и оружие», – говорит Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Самый известный случай – это флотилия «Мармара», пытавшаяся в 2010 году пройти через воды Израиля, сорвав тем самым блокаду сектора Газа. Тогда пострадали наши военные, которые пытались пресечь попытки прохода кораблей. Позднее выяснилось, что на борту было различное вооружение и деньги», – напоминает спикер.

    «Но придется признать, что угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях есть. Дело в том, что ХАМАС усиленно прикрывается мирными жителями как живым щитом. Как следствие, ЦАХАЛ не удается избежать жертв среди гражданских. Но так можно выдвинуть обвинение любому государству, находящемуся в состоянии войны», – возмущается собеседник.

    «В целом это не первый раз, когда Израилю угрожает разбирательство на почве обвинений в военных преступлениях. За последние 30 лет подобные иски уже подавались. Нас этой практикой уже не удивить», – сыронизировал Ципис.

    «В целом мы слышим обвинения в адрес Тель-Авива, но мало кто говорит про те чудовищные преступления, которые совершает группировка ХАМАС. Это не страна, и подача иска в отношении боевиков не представляется возможной», – заключил эксперт.

    Ранее в Турции рассмотрели возможность обращения в МУС с целью объявить Израиль военным преступником за действия в Газе. Об этом сообщает издание Yeni Safak. Обсуждение состоялось во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Также рассматривались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Предполагается, что достигнутые результаты будут представлены участникам саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде в воскресенье. По словам Эрдогана, если в ходе мероприятия не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет созвать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

    Это не первый случай, когда Израиль сталкивается с международным осуждением в связи с методами ведения войны против ХАМАС. Так, в октябре авиация ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю палестинских беженцев Джебалия в Газе. В результате инцидента погибли и пострадали не менее 400 человек.

    Управление верховного комиссара ООН по права человека назвало данный обстрел военным преступлением. Отмечалось, что у ведомства появились «серьезные опасения» относительно «непропорциональности» атак. Также в организации указали на большое число «жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений».

    Удары по лагерю Джебалия вызвали возмущения и в Детском фонде ООН. ЮНИСЕФ назвал трагедию «бойней» и отметил, что среди пострадавших оказалось большое число лиц, не достигших совершеннолетия.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 18:30
    Премьер Палестины: В анклаве погибло больше мирных жителей, чем на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине, заявил премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе во время Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    «Сколько должно погибнуть палестинцев, чтобы эта война остановилась? Шестерых детей и четверых женщин, погибающих каждый час, достаточно? 10 тысяч погибших за 30 дней достаточно? Это больше, чем погибло за 530 дней на Украине», – цитирует ТАСС его слова.

    Штайе обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону о том, что трагедия для палестинского народа началась не 7 октября, а 75 лет назад.

    Ранее израильский эксперт заявил, что есть угроза реальных обвинений Израиля в военных преступлениях. В Турции рассмотрели возможность обращения в МУС с целью объявить Израиль военным преступником за действия в Газе.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 14:26
    ХАМАС разрешило выехать из Газы гражданам восьми стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев и палестинцев, имеющих двойное гражданство, которым 7 ноября разрешено покинуть сектор Газа через КПП Рафах.

    В опубликованных списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ, граждан России в списках нет, передает ТАСС.

    Желающие покинуть Газу должны присутствовать на КПП Рафах в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве), чтобы облегчить себе процесс перехода, говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) в 10.49 мск.

    Ранее ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка.

    Коментарии (0)
    9 ноября 2023, 00:58
    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    И.о. министра по социальным правам Испании Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем
    @ Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Испания и другие государства должны разорвать дипломатические отношения с Израилем, так как израильский премьер Беньямин Нетаньяху является военным преступником, заявила и.о. министра по социальным правам Испании Ионе Беларра.

    Беларра заявила о необходимости направить «правильный политический посыл» об отказе «иметь отношения с военным преступником». Комментируя возможные шаги по отношению к Израилю в связи с его действиями в секторе Газа, Беларра отметила, что «можно многое сделать». Она заявила, что можно «ввести санкции против Нетаньяху и его политического кабинета, подать в Международный уголовный суд на всех, кто несет ответственность за нанесение ударов по Газе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, несколько стран уже отозвали своих послов из Израиля. Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником».

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 16:20
    Посол Израиля назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа

    Посол Израиля: Согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    Как сказал посол в ответ на вопрос о том, сколько может занять согласование выезда россиян из Газы через КПП Рафах, египетская сторона поставила ограничение в 500-600 человек в день, «если будут пропускать 600 в день, это может занять две недели», передает ТАСС.

    При этом Бен Цви не ответил на вопрос, почему россиян не было в списках согласованных на днях граждан СНГ.

    Ранее СМИ сообщили, что Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы.

    Коментарии (9)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

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    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 07:46
    Турция задумалась об обвинении Израиля через МУС в военных преступлениях

    Yeni Safak сообщила об изучении Турцией возможности обвинения Израиля через МУС в военных преступлениях

    Турция задумалась об обвинении Израиля через МУС в военных преступлениях
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Турция рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд, чтобы объявить Израиль военным преступником за действия в секторе Газа, сообщают СМИ.

    Работа ведется через структуры суда в Гааге. Вопрос рассматривался во вторник на заседании исполкома правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества. Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе».

    Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Эрдоган заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 18:38
    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    В Израиле объяснили митинги в поддержку Палестины провалами в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропалестинские демонстрации, проходящие по всему миру на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, являются следствием провалов высшего образования, заявил министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер.

    Дермер заявил, что митинги в поддержку Палестины – «обвинительный акт системе высшего образования», передает РИА «Новости». Люди, которые принимают участие в таких демонстрациях, «выступают не за мир, а за разрушение еврейского государства», 95% из них считают, что «Израиля не должно существовать», считает министр.

    На прошлой неделе пропалестинские протестующие заблокировали вокзал в Лондоне.

    Коментарии (15)
    7 ноября 2023, 20:44
    Израильская армия сообщила о боях в «сердце» города Газа

    ЦАХАЛ: Израильская армия ведет бои в «сердце» города Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения израильской армии ведут бои против ХАМАС уже в самом центре города Газы в палестинском анклаве, сообщил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    Он сообщил, что впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в «сердце» города Газа, в крупнейших центрах анклава, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    16 комментариев


    Ранее ВМС Израиля атаковали высокоточными боеприпасами стратегические цели ХАМАС.

    Коментарии (3)
    8 ноября 2023, 23:19
    Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы

    Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Хагари заявил о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Хагари отметил, что в «безопасный район» направлены «лекарства, еда и вода». Он отметил, что за день около 50 тыс. жителей анклава «перешли с севера сектора Газа на юг», поскольку осознали, что «ХАМАС потерял контроль на севере», передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ со ссылкой на источник в службах безопасности Египта заявили, что соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время. При этом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что прекращения огня не будет без освобождения заложников.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 17:27
    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии

    Helsingin Sanomat: Требующие мира на Ближнем Востоке прервали заседание парламента Финляндии

    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира, а также прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Выступления депутатов прервали восклицания протестующих: «Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!». Издание пишет, что заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются, передает РИА «Новости».

    По данным газеты IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы. После того, как одну группу вывели, следующая – развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Протесты продолжались, пока всех демонстрантов не вывели из зала.

    Ранее в США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе.

    Коментарии (2)
    9 ноября 2023, 19:25
    Названо число находящихся в списке на эвакуацию из Газы российских детей

    Захарова заявила о большом количестве российских детей в списке на эвакуацию из Газы

    Названо число находящихся в списке на эвакуацию из Газы российских детей
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В списках на эвакуацию из Газы примерно 300 российских детей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что очень много детей, ориентировочно 300 несовершеннолетних граждан России, они месяц находятся в блокаде и стоят в списках на эвакуацию.

    Ранее израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан России из сектора Газа через КПП Рафах может занять около двух недель. Захарова отметила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован, и шокирована заявлением Бен Цви.

    Коментарии (4)
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