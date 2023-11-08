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ЦАХАЛ ликвидировал ударом с воздуха разработчика вооружений ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударом с воздуха уничтожила крупного разработчика вооружений для палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мохсена Абу Зину, сообщила армейская пресс-служба.
Согласно сообщению пресс-службы, ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности) ликвидировали старшего разработчика вооружений ХАМАС, передает ТАСС.
Там уточнили, что истребитель ЦАХАЛ уничтожил на рабочем месте главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину.
В пресс-службе отметили, что «Зина был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС, экспертом по разработке стратегических видов вооружения и ракет, используемых террористами».
Ранее израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу.