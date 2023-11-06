Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.9 комментариев
ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС
Истребители ЦАХАЛ уничтожили ответственного за спецоперации ХАМАС
Израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Всего, по данным армии Израиля, было уничтожено «несколько террористов». Мусса, по данным ЦАХАЛ, отвечал за спецоперации движения ХАМАС, передает ТАСС.
Также в пресс-службе армии сообщили о ликвидации командиров батальонов ХАМАС в наземных боях.
Помимо этого, сухопутные силы Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории лагеря размещены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, в также подземные туннели.
Ранее Армия Израиля сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.