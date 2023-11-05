Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
В Израиле заявили о ликвидации 20 командиров ХАМАС
Более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС были ликвидированы, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи.
Как указал Адраи Sky News Arabia, в списке лидеров всех бригад ХАМАС, которые были ликвидированы, более 20 высокопоставленных командиров, передает РИА «Новости».
В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен и отметил, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».
Ранее ЦАХАЛ ликвидировал пятерых командиров военно-воздушных подразделений палестинской группировки ХАМАС.