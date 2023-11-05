Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа

Израильский министр обороны Галант обещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара

Tекст: Антон Антонов

Галант сказал, что Израиль «доберется до Синвара». Он заверил, что «после войны в Газе больше не будет ХАМАС», а также угрозы для Израиля из палестинского анклава. Галант заявил, что у израильских сил «будет полная свобода действий в секторе Газа». «Мы сделаем все, что захотим», – приводит его слова РИА «Новости».

Палестинское агентство WAFA сообщает, что в результате удара израильской авиации по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа 51 человек погиб, десятки пострадали.

Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.