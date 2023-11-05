Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.7 комментариев
Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа
Израильский министр обороны Галант обещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара
Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, добавив, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».
Галант сказал, что Израиль «доберется до Синвара». Он заверил, что «после войны в Газе больше не будет ХАМАС», а также угрозы для Израиля из палестинского анклава. Галант заявил, что у израильских сил «будет полная свобода действий в секторе Газа». «Мы сделаем все, что захотим», – приводит его слова РИА «Новости».
Палестинское агентство WAFA сообщает, что в результате удара израильской авиации по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа 51 человек погиб, десятки пострадали.
Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.