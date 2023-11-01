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Первая группа палестинцев с двойным гражданством перешла из Газы в Египет
Группа палестинцев, у которых имеются паспорта других государств, перешла через контрольно-пропускной пункт «Рафах» из сектора Газа на территорию Египта, сообщает ТВ.
По данным телеканала Al-Qahera al-Ihbariya, первая группа палестинцев «покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Численность группы не уточняется, передает ТАСС.
По информации Reuters, Газу через этот контрольно-пропускной пункт смогут покинуть около 500 человек.
Прошлой ночью палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, у которых имеются паспорта других государств и которые смогут 1 ноября покинуть сектор Газа через КПП «Рафах».